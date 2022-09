Fahrradfahrer betrunken unterwegs

Eine Streife der Polizeistation in Eschwege hat am Mittwochabend einen Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten wurden auf den Fahrer, bei dem es sich um einen 35-Jährigen aus Eschwege handelte, gegen 00.15 Uhr auf der Niederhoner Straße aufmerksam. Während der Kontrolle führten die Polizisten einen Atemalkoholtest mit dem 35-Jährigen durch, der über 2 Promille anzeigte. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Anschließend folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen den alkoholisierten Fahrradfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt.

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Aus einem geparkten 5-er BMW auf dem Parkplatz „An den Anlagen“ in Eschwege haben Diebe am Dienstagnachmittag etwa gegen 14.30 Uhr eine Geldbörse mit diversem Inhalt geklaut. Die Täter machten sich den Umstand zu Nutze, dass die Scheibe der Fahrertür heruntergelassen war, so dass die Diebe durch das geöffnete Fenster ins Wageninnere greifen und die Börse so an sich bringen konnten. Der Stehlschaden wird mit 50 Euro angegeben. Hinweise in dem Fall unter der Nummer 05651/925-0.

Körperverletzung

Nach einer Auseinandersetzung in Eschwege am Stad hat ein 31-Jähriger aus Meinhard eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Der Mann war gestern Nachmittag um kurz vor 16.30 Uhr unweit eines Schnellrestaurants von einem 15-Jährigen aus Eschwege nach einem vorangegangenen Streitgespräch unvermittelt ins Gesicht gegen den Arm geschlagen worden. Der 15-Jährige war in einer Personengruppe unterwegs und hatte nach dem Vorfall das Weite gesucht, konnte im Zuge der polizeilichen Ermittlungen aber noch am frühen Abend ausfindig gemacht werden. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Geparktes Auto rollt davon und beschädigt ein anderes Fahrzeug

Ein 75-jähriger Autofahrer aus Meinhard hatte sein Fahrzeug gestern auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner abgestellt. Da er offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, machte sich das Auto später selbständig und rollte dann vorwärts gegen den geparkten Wagen eines 57-Jährigen aus Waldkappel. Bei dem Vorfall, der sich um kurz vor 10.00 ereignete, entstand an dem verursachenden Pkw kein erkennbarer Schaden. Dagegen ist das Auto des 57-Jährigen mit einem Schaden in Höhe von 800 Euro im Bereich der hinteren Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen worden.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 1800 Euro

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ist gestern Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der B 249 von Eschwege nach Schwebda aus Unachtsamkeit zu weit nach links und z.T. auf die Gegenfahrbahn geraten. Dadurch kollidierte der Mann dann seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen aus Menteroda. Bei der Kollision entstanden bei beiden Fahrzeugen jeweils Schäden an der linken Fahrzeugseite, die sich auf 800 Euro bei dem Verursacher und 1000 Euro bei dem anderen Pkw beziffern.

Auffahrunfall; Schaden 4500 Euro

Auf dem Zubringer von der Heubergstraße in Eschwege auf die B 452 in Fahrtrichtung Reichensachsen ereignete sich gestern Nachmittag um kurz nach 15.00 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Eschwege hatte offenbar zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 22-jähriger Autofahrer aus Sontra an der Einmündung zur Bundesstraße wartepflichtig war und verkehrsbedingt anhalten musste. Der Eschweger fuhr auf, wodurch an dessen Auto ein Schaden von 2000 Euro entstand. Der andere Wagen wurde mit 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Zudem klagten der 22-jährige Sontraner und seine 17-jährige Beifahrerin an der Unfallstelle über Nackenschmerzen.

Wildunfall

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf kollidierte gestern Abend auf der B 452 von Reichensachsen nach Richtung Eschwege in Höhe Vogelsburg mit einem Fuchs, der unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Bei dem Unfall, der sich gegen 20.50 Uhr ereignete, entstand am Auto der Frau ein Schaden von 1500 Euro. Der Fuchs verschwand von der Unfallstelle.

Kradfahrer kommt zu Fall; leicht verletzt

Ohne Fremdeinwirkung ist ein aus Dortmund stammender 22-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend gegen 23.17 Uhr auf der B 249 in Fahrtrichtung Mühlhausen mit seinem Kraftrad zu Fall gekommen. In Höhe Wanfried/Kalkhof geriet der Mann ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte anschließend. Der Mann wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, nach kurzer ambulanter Behandlung aber wieder entlassen. Das Motorrad mit 1000 Euro Schaden musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend ist zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr bei einem grau/schwarzen Pkw Smart For Four der linke Außenspiegel abgefahren und der linke vordere Radkasten beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen den unbekannten Unfallverursacher, der anschließend geflüchtet ist. Das beschädigte Auto war zur Unfallzeit in der Chattenlohstraße in Weidenhausen verbotswidrig am rechten Fahrbahnrand nahe des Sportplatzes geparkt. Hinweise zum Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Kunststofftanks gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Gestern zur Anzeige gebracht wurde ein Diebstahl vom Gelände der Kläranlage in Herleshausen „An der Salzwiese“. Hier haben Unbekannte zwei 1000 Liter Tanks (IBC; Kunststofftank mit Metallgitter) im Gesamtwert von 300 Euro geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen vergangene Woche Freitag 13.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr. Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Gefährdung des Straßenverkehrs; Polizei ermittelt gegen 21-jährigen Autofahrer

Die Beamten der Polizei Witzenhausen wurden gestern Abend von Zeugen darüber verständigt, dass auf der unteren Parkebene des Herkules-Marktes in der „Bischhäuser Aue“ mehrere Autofahrer in verbotener Weise driften und Rennen fahren würden. Daraufhin nahmen die Beamten dann an der besagten Örtlichkeit die Ermittlungen auf und kontrollierten die dort angetroffenen Personen und deren Fahrzeuge. Die weiteren Ermittlungen richten sich nun gegen einen 21-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen, der sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss, nachdem er gegen 19.55 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit und wenig Abstand gefährlich an einer Fußgängerin vorbeigefahren sein soll.

Diebstahl von Geldbörse; Schaden 100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Einer 60-jährigen Frau aus Witzenhausen ist gestern Nachmittag die Geldbörse geklaut worden. Die Frau war gegen 16.40 Uhr im Netto-Markt „Am Eschenbornrasen“ zum Einkaufen, als die Diebe in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Handtasche der Frau klauten, welche sie im Einkaufswagen kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen hatte. Neben Geld, befanden sich u.a. der Ausweis, die Krankenkassenkarte und Bankkarten in der Geldbörse. Der Stehlschaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.