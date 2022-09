Betrunkener bedroht Frau an Haltestelle mit Schere: Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Kassel-Bettenhausen: Eine 42-Jährige ist am gestrigen Mittwochabend an einer Haltestelle im Kasseler Stadtteil Bettenhausen von einem betrunkenen Mann mit einer Schere bedroht worden. Als die Frau aus Kassel daraufhin die Flucht ergriff, folgte ihr der Täter noch mit der Schere in der Hand, woraufhin die 42-Jährige ein zufällig vorbeikommendes Auto anhielt und sich darin in Sicherheit flüchtete. Die Frau erlitt einen Schock, weshalb sie von Rettungskräften ambulant behandelt werden musste. Die alarmierten Polizeistreifen konnten den 28 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel noch an der Haltestelle festnehmen. Er musste die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. Zudem wird gegen den polizeibekannten Mann nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Der Autofahrer, der das Opfer zuvor an der Haltestelle Forstfeldstraße aufgenommen hatte, war um 23:10 Uhr am Polizeirevier Ost in der Leipziger Straße vorgefahren. Wie die völlig aufgelöste Frau den Beamten schilderte, hatte sie der Mann an der Haltestelle nach einer Zigarette gefragt und gleichzeitig beleidigt. Als die 42-Jährige entgegnete, dass sie keine Zigarette habe, zückte der Täter die Schere und drohte ihr damit. Nachdem er sie noch ein Stück verfolgt hatte, konnte sie sich in den vorbeifahrenden Pkw retten. Mehrere Streifen nahmen den über die Gleise der Haltestelle wankenden 28-Jährigen wenige Augenblicke später fest. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Schere stellten die Polizisten sicher. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Folgemeldung zum Einsturz von Feuerleiter: 22-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Kassel-Wesertor: Am Mittwoch erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 22-jährige Mann aus Witzenhausen, der am vergangenen Mittwochabend beim Einsturz einer Feuerleiter in der Kasseler Gartenstraße schwer verletzt worden war, infolge seiner schweren Verletzungen gestorben ist. Wie es zum Herausbrechen des Podests der an das Mehrfamilienhaus angebauten Feuerleiter kam, konnte bei den bisherigen Ermittlungen noch nicht geklärt werden. Auch ein Gutachten soll nun Aufschluss darüber geben, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Ereignet hatte sich der Unfall am Abend des 31. August gegen 22 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren der 22-Jährige sowie zwei weitere Männer, die im Haus zu Besuch waren, aus einer Wohnung im 2. Stock heraus auf das Plateau der Feuerleiter getreten, um dort zu rauchen. Als die drei jungen Männer dort standen, brach das Podest aus der Verankerung in der Hauswand heraus und kippte, wodurch der 22-Jährige aus einer Höhe von 7,50 Meter hinabstürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er schließlich gestern im Krankenhaus verstarb. Die beiden weiteren Männer im Alter von 21 und 22 Jahren konnten sich zunächst am Geländer festhalten und erlitten leichtere Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung werden bei den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.