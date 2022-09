Zwei Leichtverletzte nach Alleinunfall auf der A66

Flieden – Am Donnerstag (08.09) gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Vekehrsunfall auf der A66 im Bereich Flieden, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Mann aus Frankfurt a. M. mit seinem BMW die A66 in Richtung Frankfurt.

Circa ein Kilometer nach der Anschlussstelle Neuhof – Süd verlor der Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr zuerst nach links gegen die sich dort befindliche Mittelleitplanke und wurde von dieser abgewiesen. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im Bereich des Grünstreifens auf die linke Fahrzeugseite. Der PKW wurde erheblich beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der Fahrzeugführer sowie sein 28-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Frankfurt a. M., wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Neuhof im Einsatz.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 21500 Euro.

Zimmerbrand in Grebenau-Eulersdorf

In Eulersdorf Warthügelweg wurde um 16.01 Uhr ein Zimmerbrand gemeldet. Durch einen kleinen Brand in einer Räumlichkeit einer Wohnung kam es zur Rauchverteilung im gesamten Gebäude. Die Bewohner hatten das Haus verlassen, welches durch die Feuerwehr belüftet wird. Eine Person wird zur Zeit durch den Rettungsdienst auf Rauchgaseinwirkung untersucht.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall

Uttrichshausen. Am Mittwochabend (07.09.), gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 66-jährige Frau aus der Gemeinde Kalbach den Thalauer Weg. Zeitgleich bog nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein sechsjähriges Kind mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt auf diese Straße ein. Die Fahrzeugführerin bremste und brachte ihren Wagen zum Stillstand. Das Kind konnte mit seinem Rad vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr gegen die vordere, rechte Seite des Autos und stürzte in der Folge vom Rad. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde das Kind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Polizeiposten Neuhof

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Ein 51-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (07.09.) leicht verletzt. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Fulda befuhr gegen 6.20 Uhr die Rechtsabbiegerspur der Petersberger Straße aus Richtung „Am Ziegelberg“ kommend in Richtung der Auffahrt B 27 in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen in diese einbiegen. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer, welcher den Radweg der Petersberger Straße aus Richtung „Am Rötäcker“ kommend in Richtung Berliner Straße befuhr. Der 51-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Auffahrunfall

Großenlüder. Bei einem Unfall am Mittwoch (07.09.) erlitten eine 44-jährige VW-Transporter-Fahrerin aus Fulda und eine 51-jährige Porsche-Fahrerin aus Großenlüder leichte Verletzungen. Eine 26-jährige VW-Polo-Fahrerin befuhr gegen 10 Uhr die B 254 in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe km 1.800 befand sich nach aktuellem Kenntnisstand ein Pannenfahrzeug auf der rechten Fahrspur und die 26-Jährige musste ihr Fahrzeug stark abbremsen, um auf die linke Fahrspur zu wechseln. Die nachfolgende 44-jährige VW-Transporter Fahrerin bremste ebenfalls ab. Die ihr nachfolgende 51-jährige Porsche-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeug aufeinander geschoben. Die beiden Leichtverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.100 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Eine 58-jährige Radfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (07.09.) leicht verletzt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 13 Uhr die Bardostraße aus Richtung Sickelser Straße kommend in Richtung Frankfurter Straße und wollte nach vorliegenden Erkenntnissen in Höhe der Kreuzung Bardostraße / Am Rosengarten nach rechts in die Johannisstraße abbiegen. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit der 58-jährigen Radfahrerin, welche den Radweg parallel zur Bardostraße in Richtung Frankfurter Straße befuhr, zusammen. Die Radfahrerin kam hierbei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer, welcher mit einem roten Pkw unterwegs gewesen sei, habe zwar kurz angehalten, sich aber anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Verletzte und den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Heringen. Am Mittwoch (07.09.), gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus Heringen mit einem BMW die Hauptstraße aus östlicher Richtung in Fahrtrichtung Innenstadt. Zur selben Zeit parkte eine 78-jährige Frau aus dem Werra-Suhl-Tal mit einem Toyota Yaris aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn aus und streifte dabei den BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Feuer in Mülltonne

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag (07.09.) brannte eine Mülltonne im Bereich einer öffentlichen Schule in der Bernhard-Faust-Straße.

Gegen 16.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge das Feuer und informierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr war zeitnah vor Ort und konnte die Flammen ablöschen, bevor diese auf nahestehende Gebäudeteile übergreifen konnten. Auch Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die genauen Umstände, wie es zu dem Brand kommen konnte, sind bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel gestohlen

Ronshausen. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (07.09.) etwa 400 Liter Diesel im Wert von circa 850 Euro aus dem Tank einer Sattelzugmaschine des Herstellers Volvo. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf dem Autobahnparkplatz „Säulingswald“ an der A4, zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach und Friedewald. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hütte

Schlitz. Eine Grillhütte in der Kastanienstraße in Nieder-Stoll wurde in der Zeit von Donnerstag (01.09.) bis Mittwoch (07.09.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher die Tür der Hütte, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter hinterließen rund 500 Euro Sachschaden, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieselaustritt auf A 7 bei Niederaula

Bei einem Unfall eines Lkw mit einem Pkw auf der A 7 zwischen den AS Niederaula und Hattenbacher Dreieck um 07.56 Uhr wurde der Tank des Lkw beschädigt. Der auslaufende Dieselkraftstoff muss durch die Feuerwehr gebunden werden. Zur Zeit ist bei km 532,5 die linke der drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Nord gesperrt.

Alsfeld OT Eudorf- Hausmauer in der Straße „Zur Schwalmau“ beschädigt

Im Zeitraum Dienstag, den 06.09.2022, 21:00 Uhr bis Mittwoch 07.09.2022, 14:00 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person die Straße „Zur Schwalmau“ in Eudorf in unbekannter Richtung. In Höhe der Hausnummer 2 kollidierte sie mit der Hausmauer. Dabei wurden mehrere Steinelemente beschädigt.

Der Verursacher des Sachschadens ist bisher unbekannt. Dieser entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen und sich um den Sachschaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

LKW mit Motorschaden auf der A7 / 150 Meter Ölspur

Am Mittwoch, den 07.09.2022, gegen 21:33 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 7 zwischen der Anschlussstelle Kirchheim und dem Hattenbacher Dreieck im Steigungsbereich zu einer LKW-Panne mit Motorschaden.

Eine 23-jährige deutsche Berufskraftfahrerin befuhr mit ihrem Sattelzug die Bundesautobahn 7 von Kassel kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck. Kurz nach dem sie die Baustelle an der Anschlussstelle Kirchheim passiert hatte verlor der Sattelzug an Leistung und blieb auf dem dritten von fünf Fahrstreifen stehen. Ein Motorschaden führte dazu, dass der gesamte Öl-Inhalt des Motors auf die Fahrbahn lief. Aufgrund des Gefälles lief das Öl über die beiden linken Fahrstreifen in Richtung Mittelbetonschutzwand. Durch die vorbeifahrenden Fahrzeuge wurde das Öl über eine Länge von ca. 150 Meter verteilt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Die Feuerwehr Kirchheim wurde alarmiert, um das Öl zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Die betroffenen Fahrstreifen mussten für drei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte auf den beiden rechten Fahrstreifen vorbeigeführt werden. Es entstand ein Rückstau von ca. 2 Kilometern. Die zuständige Autobahnmeisterei Hönebach kam vor Ort, um die Gefahrenstelle zu begutachten und Maßnahmen in eigener Zuständigkeit zu treffen. Nach Absprache zwischen Feuerwehr und Autobahnmeisterei Hönebach konnte die Fahrbahn ohne größere Reinigungsarbeiten wieder freigegeben werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 30 000EUR.

Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Mit leichten Verletzungen kam ein 12jähriger Fahrradfahrer aus Hünfeld am 7.09.2022 gegen 19:00 Uhr davon. Der Junge befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Rasdorfer Straße in Hünfeld stadteinwärts und wollte an der LZA zur Hersfelder Straße nach links auf der dortigen Fußgängerfurt in Richtung Innenstadt weiterfahren. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw einer 53-jährigen aus der Gemeinde Burghaun, die von der Hersfelder Straße nach links in die Rasdorfer Straße abbog. Der Junge kam zu Fall und zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in die Heliosklinik nach Hünfeld eingeliefert. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.