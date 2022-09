Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Unfallflucht: Radler wurde leicht verletzt – Offenbach

(aa) Ein Mountainbike-Fahrer wurde am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, im Kreisel An den Linden/Eichenallee von einen dunklen Auto touchiert, sodass der 31-Jährige stürzte. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten und fuhr davon. An dem „kurzen“ Fahrzeug könnte hinten links die Tür oder der Kotflügel beschädigt sein. Der Fahrradfahrer befuhr den Kreisel, als der Pkw aus der Eichenallee kommend in den Kreisel fuhr und beim Ausfahren in die Straße „An den Linden“ den Radler berührte. Dieser erlitt Schürfwunden an der Hand sowie an Bein und Arm. Die Unfallfluchtermittler, die im Jahr 2021 über 60 Prozent der Fluchten mit Personenschaden aufklärten, bitten auch zu diesem Fall um Hinweise: 066183 91155-0.

Unfallflucht: Wer sah den mit zwei jungen Männern besetzten Kleinwagen flüchten? – Offenbach

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem ein mit zwei jungen Männern besetzter Kleinwagen am frühen Montagmorgen zwei in der Löwenstraße (30er-Hausnummern) geparkte Autos beschädigt hatte; ohne sich um die Schäden von rund 2.500 Euro zu kümmern fuhr der Unfallverursacher mit seinem Begleiter in dem blau-silbernen Kleinwagen in Richtung August-Bebel-Ring davon. Ein Anwohner hatte gegen 1.15 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend den Wagen, bei dem es sich um einen Smart handeln könnte und an dem Offenbacher Kennzeichen angebracht waren, beobachtet. Zwei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren seien kurz nach dem Zusammenstoß ausgestiegen, hätten die Schäden begutachtet und seien dann weitergefahren. Am geparkten VW Touran wurden unter anderem der Rückspiegel, der linke Vorderreifen sowie die dazugehörige Felge beschädigt. Bei dem davorstehenden Seat Leon stellten die aufnehmenden Beamten Schäden an der Fahrertür fest. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug erhebliche Schäden aufweist. Bei der Kollision verlor der Wagen den rechten Außenspiegel sowie weitere Fahrzeugteile, die für das Ermittlungsverfahren beweissicher sichergestellt wurden. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Werkzeug aus Baustellenwohnung gestohlen – Offenbach

(aa) Diebe stahlen zwischen Dienstag und Mittwoch „Am Wiesengrund“ Werkzeug von einer Baustelle. In dem Mehrfamilienhaus (einstellige Hausnummer) wird derzeit eine Erdgeschosswohnung kernsaniert. Die Täter drangen zwischen 17.30 und 8.15 Uhr dort ein und stahlen sämtliches Werkzeug. Eine genaue Auflistung erfolgt noch. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Eigentümerinnen und Eigentümer gesucht: Wem gehören die Fahrräder? – Großkrotzenburg

(fg) Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Dienstagnachmittag in der Schulstraße stellten Beamte mehrere offensichtlich nicht rechtmäßig erworbene Fahrräder fest. In diesem Zusammenhang werden nun die mutmaßlichen Eigentümerinnen sowie Eigentümer gesucht. Da sich der Verdacht erhärtete, dass ein 21 Jahre alter Anwohner offensichtlich nicht als Eigentümer in Betracht kam und die Räder für einen möglichen Weiterverkauf bereits teilweise demontiert waren, stellten die Beamten die Fahrräder sicher. Ein Fahndungsabgleich ergab einen Treffer zu einem kurz zuvor im Bereich Mittelhessen entwendeten Fahrrad. Des Weiteren konnte ein weiteres Mountainbike dem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Auf den 21 Jahre alten Anwohner, in dessen Räumlichkeiten ein Teil der Fahrräder aufgefunden werden konnte, kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen zu.

Im beigefügten PDF-Dokument sind die sichergestellten Fahrräder einzusehen. Eigentümerinnen oder Eigentümer melden sich bitte bei der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Wer sah den Einbrecher davonfahren? – Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) Einen etwa 1,75 Meter großen Unbekannten von hagerer Gestalt mit dunklen Haaren und einem dunklen Vollbart sucht die Kriminalpolizei derzeit, nachdem dieser am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Baumschulenstraße eingestiegen war. Gegen 14 Uhr gelangte der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann über den Garten in die Wohnräume des Hauses, durchsuchte diese und entwendete Bargeld. In einem der Zimmer wurde er jedoch durch einen Hausbewohner erwischt, weshalb der Eindringling die Flucht antrat. Laut des Anwohners habe der Mann die Tür eines offenbar wartenden Audi geöffnet und sei auf die Rückbank gesprungen. Der dunkelfarbene Wagen fuhr anschließend zügig über die Lagerhausstraße davon. Zeugen, die den Diebstahl oder den Audi beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.

Diebe stahlen Baggerlöffel… – Wächtersbach und Steinau an der Straße

(aa) Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 19 und 7.30 Uhr, in Wächtersbach und Steinau an der Straße auf „Baggerklau“ unterwegs. Ohne Beute blieben sie auf einer Baustelle gegenüber des Umspannwerkes Wächtersbach: Die Täter brachen an einem orangefarbenen Bagger Kubota U55-4 das Schloss der Fahrertür auf, rissen das Zündschloss heraus und brachen noch den Tankdeckel auf. Sie scheiterten beim offensichtlichen Vorhaben, den Bagger zu stehlen. Außerdem wurde kein Treibstoff abgezapft. Sie richteten jedoch einen Schaden von etwa 1.200 Euro an. Einen Baggerlöffel von einem weißen Bobcat E50 nahmen die Diebe von einer Baustelle an der Autobahn 66 im Bereich Steinau mit. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob hier dieselben Täter zugange waren und bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Polizei belobigt eine Bürgerin und einen Bürger für ihr couragiertes Einschreiten

(cl) Die Masche der Betrüger ist schon fast alltäglich. Durch einen sogenannten „Schockanruf“ wird dem Opfer eine Geschichte vorgegaukelt, um so schließlich an sein Vermögen heranzukommen. Nicht so bei Ilse Gampfer aus Heusenstamm und Klaus Mouchlias aus Maintal. Durch deren souveränes Verhalten konnten zwei unabhängige Trickbetrüge verhindert werden. Leitende Kriminaldirektorin Stefanie König von der Kriminaldirektion Südosthessen belobigte hierfür die beiden Couragierten.

Doch was war geschehen? Frau Gampfer erhielt bereits im Dezember 2020 einen Anruf von einer angeblichen Bekannten, welche vorgab, sich in einer Notlage zu befinden. Mit dem Wissen, dass es ihre Freundin nicht sein kann, erkannte die 74-Jährige die betrügerische Masche. Gampfer suggerierte durch schauspielerisches Geschick dem Anrufer ihre Zahlungswilligkeit. Anstatt wie angekündigt sich zur Bank zu begeben, verständige sie unbemerkt die Polizei. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte den mutmaßlichen Geldabholer, einen 30 Jahre alten Mann aus Frankfurt, vorläufig fest. Gegen ihn wurde bereits Anklage erhoben. Eine Gerichtsverhandlung steht aus. Nur einen Monat später erhielt Gampfer einen weiteren Anruf, dieses Mal von ihrem vermeintlichen Enkel. Erneut erkannte sie den Trick und verständigte abermals die Polizei. In diesem Fall kam es jedoch zu keiner Festnahme, ein finanzieller Schaden konnte dennoch abgewandt werden.

Im Mai dieses Jahres erhielt ein betagtes Ehepaar aus Maintal einen Anruf, in dessen Rahmen sich eine Frau weinend als ihre Tochter ausgab. Diese soll angeblich einen schweren Unfall verursacht haben. Um eine Haft zu vermeiden, benötige sie als Kaution einen hohen Geldbetrag. Völlig geschockt beabsichtigte das Ehepaar, einem Geldabholer diesen Betrag vor der eigenen Haustür zu übergeben. Just in diesem Moment fuhr der 59-jährige Mouchlias mit seinem Fahrrad vorbei und bemerkte die offensichtliche Übergabe der Wertsachen. Er stoppte, fragte nach und verwies den Geldabholer vom Grundstück des Ehepaares. Nur durch das sofortige Einschreiten von Mouchlias konnte die Übergabe der Wertsachen verhindert werden.

Die Leitende Kriminaldirektorin König sagte bei der Belobigung zu Ilse Gampfer und Klaus Mouchlias: „Durch Ihr bemerkenswert schnelles und intuitives Handeln wurden Straftaten verhindert. In einem Fall erfolgte sogar eine Festnahme“. Für das gezeigte Verhalten überreichte König beiden als Dank ein kleines Präsent und sprach im Namen der Behördenleitung ihre ausdrückliche Anerkennung aus.