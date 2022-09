Wiesbaden: Die Polizei-News

Sachbeschädigungen am Sportplatz Bierstadt,

Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, Sonntag, 04.09.2022, 02:00 Uhr bis

Mittwoch, 07.09.2022, 08:00 Uhr,

(ds) In der Nacht von Sonntag auf Montag und in der Nacht zum Mittwoch suchten

unbekannte Täter gleich zweimal den Sportplatz in Bierstadt auf und beschädigten

Werbebanner und einen Pavillon. Im Zeitraum vom Sonntag, 04.09.2022, 02:00 Uhr

bis 09:00 Uhr wurden mehrere Werbebanner, die seitlich des Sportplatzes am Zaun

angebracht waren, zerschnitten. Ebenso wurden die Außenwandteile eines

Pavillon-Zeltes zerschnitten. Der Sportplatz wurde in der Nacht zum Mittwoch

erneut durch bisher unbekannte Täter. Hier kann die Tatzeit zwischen 22:00 Uhr

und 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Wiederholt wurden Werbebanner am Außenzaun des

Geländes mit einem unbekannten Werkzeug zerschnitten. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf ca. 1400,- Euro. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden-Bierstadt hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0611 / 345-2440 zu melden.

Bestohlen und geschlagen,

Wiesbaden, Parkanlage Warmer Damm, Mittwoch, 07.09.2022, 13:20 Uhr,

(ds) Am Mittwochmittag wurde einem Mann durch eine Gruppe von 3 Personen der

Rucksack entwendet. Als der Mann sich dagegen wehrte, wurde er von einer Person

aus der Gruppe geschlagen und verletzt. Der 40-Jährige hielt sich zur Tatzeit in

der Parkanlage Warmer Damm auf und hatte zu dieser Zeit den Rucksack eines

Bekannten in seinem Besitz. Gegen 13:20 Uhr näherten sich 3 Personen dem

Geschädigten und wollten den abgelegten Rucksack entwenden. Als der Geschädigte

sich gegen die Wegnahme wehrte, schlug ihm eine Person aus der Gruppe mit der

Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Anschließend entfernte sich die

Tätergruppe in unbekannte Richtung. Aus dem Rucksack, welcher am Tatort

zurückblieb, wurden ein Ladekabel, eine Adidas Kappe und ein Kopfhörer

entwendet. Der Geschädigte wurde anschließend durch einen Rettungswagen zur

Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140

in Verbindung zu setzen.

Täterfestnahme nach Körperverletzung, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch,

07.09.2022, 21:20 Uhr,

(ds) Am Mittwochabend wurde ein Mann am Bussteig am Hauptbahnhof von zwei Tätern

angegriffen und leicht verletzt. Die Täter konnten im Zuge der Fahndung

festgenommen werden. Der 61-Jährige hielt sich gegen 21:20 Uhr am Bussteig am

Hauptbahnhof Wiesbaden auf. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung mit zwei

Männern. Beide Männer schlugen auf den Geschädigten ein, so dass Zeugen die

Polizei informierten. Im Zuge der Fahndung konnte eine Gruppe von 3 Personen im

Bereich einer nahegelegenen Tankstelle festgenommen und zum Polizeirevier

gebracht werden. Der Geschädigte erlitt bei der Auseinandersetzung leichte

Verletzungen im Gesicht. Nach Auswertung der Videoschutzanlage wurde eine

Person, die an den Schlägen offenbar nicht aktiv beteiligt gewesen war, wieder

entlassen. Die beiden anderen Männer im Alter von 28 Jahre und 54 Jahre mussten

sich einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurden Beide in

Polizeigewahrsam genommen. Bei der Übergabe zum Transport in das Gewahrsam soll

der 54-jährige Beschuldigte zudem einem Polizeibeamten gegen den Oberschenkel

getreten haben. Auch dafür muss sich der Mann in einem weiteren

Ermittlungsverfahren verantworten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Großer Einsatz in Eltville wegen Verdacht des Gasaustritts in einem Mehrfamilienhaus

Bad Schwalbach (ots) – Am Mittwoch, den 07.09.2022 um 16:00 Uhr, kam es in einem

Mehrfamilienhaus in der Rheingauer Straße in Eltville zu einem größeren Einsatz

der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Während dieses Rettungseinsatzes klagten die Besatzungen des Rettungsdienstes

und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr über Unwohlsein. Da nicht

ausgeschlossen werden konnte, dass der Ursprung in einem Gasaustritt lag, wurden

die 14 anwesenden Bewohner des Hauses evakuiert und weitere Rettungsmittel

alarmiert. Das Haus wurde durch Spezialisten der Feuerwehr und dem Gasversorger

durchgemessen. Eine Ursache konnte nicht gefunden werden.

Insgesamt wurden acht Angehörige des Rettungsdienstes und der Feuerwehr

vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Glücklicherweise konnten

bis jetzt keine gesundheitsschädlichen Werte bei diesen festgestellt werden.

Bewohner wurden nicht verletzt. Die evakuierten Anwohner konnten im Anschluss

der Maßnahme gegen 18:00 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Rheingauer Straße musste für die Dauer des Einsatzes für 2 Stunden komplett

gesperrt werden.