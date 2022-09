Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Kirmeswagen beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 06.09.2022 22:00 Uhr bis 07.09.2022, 12:00 Uhr wurde ein, auf dem Wurstmarktplatz abgestellter Kirmeswagen beschädigt. Aufgrund des unklaren Schadensbildes kann der Schaden entweder bei einem Wendemanöver eines LKW oder auch durch eine mutwillige Sachbeschädigung verursacht worden sein. Insgesamt wurden vier Glühbirnen und der Dachvorstand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 750 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bobenheim am Berg: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Bobenheim am Berg (ots) – Am 07.09.2022 gegen 15:00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kleinkarlbacher Straße in Bobenheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt werden, dass aus dem Fenster einer Wohnung Rauch kam. Ermittlungen ergaben, dass sich der Hund der Familie vermutlich verbotenerweise Essen von der ausgeschalteten Herdplatte geholt und hierbei durch das Touch-bedienfeld die Herdplatte eingeschaltet hatte. Da auf dem Herd noch diverse Plastikgegenstände standen, fingen diese an zu schmoren und es kam zur Rauchentwicklung. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Personen wurden nicht verletzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):