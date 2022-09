Streit mündet in mehreren Strafverfahren

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Mittwoch 07.09.2022 gegen 18:20 Uhr, gerieten beim Verladen von Dachziegeln in der Ludwigstraße ein PKW-Fahrer mit Bauarbeitern in Streit. Bei der Ladetätigkeit mit einem Kran durchfuhr der PKW-Fahrer die Straße unter der schwebenden Last und wurde aufgrund dessen von einem Arbeiter angesprochen.

Es folgten nach ersten Ermittlungen mehrere wechselseitige Beleidigungen. Der PKW-Fahrer fuhr hiernach zunächst weiter, kehrte jedoch kurz darauf in Begleitung zurück. Es fielen weitere Beleidigungen, zudem fühlte sich der PKW-Fahrer bedroht. Entsprechende Strafverfahren wurden von einer vor Ort eingesetzten Polizeistreife eingeleitet.

Wegen Unfall hohe Kaution fällig – 80.000 Euro weg

Limburgerhof (ots) – Eine 78-Jährige wurde am Mittwoch 07.09.2022 von einem falschen Polizisten telefonisch kontaktiert. Ihre Freundin hatte einen Unfall verursacht. Um die Untersuchungshaft der Freundin zu verhindern, sollte sie eine Kaution in Höhe von 135.000 Euro bezahlen. Da die 78-Jährige lediglich nur 80.000 Euro hatte, wurde die Kaution auf 80.000 Euro gesetzt.

Die Seniorin hob daraufhin 80.000 Euro ab und übergab den Umschlag einer ihr unbekannten Frau an einem zuvor vereinbarten Ort.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Halten Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon. So können Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Beschädigter PKW gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 02.09.2022 kurz vor 09:00 Uhr, blieb ein LKW mit einem Anhänger auf Höhe einer Bäckerei in der Hauptstraße an einem dort geparkten PKW hängen und beschädigte an diesem bislang unbekannt gebliebenen Fahrzeug den Außenspiegel. Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde der Vorfall der Polizei bekannt.

Der Unfallverursacher steht zwischenzeitlich fest, jedoch nicht der Geschädigte, welcher gebeten wird sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

2 Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser

Dudenhofen/Harthausen (ots) – Im Zeitraum von Dienstag 06.09.2022, 20:00 Uhr bis Mittwoch 07.09.2022, 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Gerätehaus der FFW Dudenhofen in der Albrecht-Dürer-Straße. Im Innern öffneten sie die Rollläden der Gerätefächer an den Löschfahrzeugen und entwendeten insgesamt 3 Kettensägen und 1 Säbelsäge.

Am Tatobjekt konnten an den äußeren Türen bzw. Fenstern keine Beschädigungen festgestellt werden, die auf ein gewaltsames Eindringen hindeuten. Im Objekt hebelten die unbekannten Täter eine Holztür gewaltsam auf und durchwühlten die dahinter befindliche Leitstelle. Aus der Küche entwendeten die Täter 2 Kaffeekassen mit einem niedrigen

3-stelligen Geldbetrag.

Während der Aufnahme des Einbruchs durch die Beamten wurde bekannt, dass ebenfalls unbekannte Täter in der Zeit vom 05.09.2022, 21:30 Uhr bis 07.09.2022, 17:30 Uhr auch in das Gerätehaus der Feuerwehr in Harthausen in der Bahnhofstraße eingebrochen sind. Auch hier konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie in Dudenhofen wurden eine Kettensäge und eine Säbelsäge samt Koffer und eine Getränkekasse mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Wie die Täter in die Gerätehäuser gelangt sind ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen sowie das oben beschriebene Paar werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)