Streit zwischen E-Biker und LKW-Fahrer eskaliert

Knöringen (ots) – Am Dienstag 06.09.2022 gegen 16 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Männern im Bereich des Bahnhofs Knöringen. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer hatte einen 63-jährigen E-Biker zu Boden gestoßen und gegen den Oberkörper geschlagen. Der Zweiradfahrer zog sich durch den Sturz Schürfwunden zu. Ursächlich für den Streit waren Differenzen hinsichtlich eines Überholmanövers. Weiterhin hatte der Brummifahrer den Biker noch beleidigt.

Die Polizei Landau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht 2 Passanten, welche den Vorfall vom Bahnhof aus beobachteten. Hinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verletzte Radfahrerin

Edenkoben (ots) – Eine 56-jährige Radfahrerin geriet Mittwoch 07.09.2022 um 10.35 Uhr in der Friedhofstraße mit dem Vorderrad ihres Fahrrads in ein Schlagloch, verlor die Kontrolle und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Am Fahrrad und am Auto entstand geringfügiger Sachschaden. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen am Kinn und beiden Ellenbogen. Sie musste in ärztliche Behandlung.

Weintrauben auf der Fahrbahn

Maikammer (ots) – Ein unbekannter Winzer verlor am Dienstag 06.09.2022 gegen 11 Uhr bei der Einfahrt in den Kreisverkehr der L 516 (Ortseingang) ein Teil seiner Weintrauben und verschmutzte dabei die Fahrbahn. Die Straßenmeisterei musste verständigt werden, um die größere Verunreinigung zu beseitigen. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Die Polizei appelliert: Verlorene Fruchtladung birgt eine große Gefahr für die Verkehrsteilnehmer. Dabei steigt die Rutschgefahr. Einspurige Fahrzeuge fahren wie auf Glatteis. Deshalb muss jeder Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen.