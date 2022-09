Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin (siehe Foto)

Niederkirchen (ots) – Am Mittwochnachmittag 07.09.2022 wurde eine 60-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie fuhr auf der K28 von Olsbrücken in Richtung Wörsbach und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr die Fahrerin eine Böschung hinauf, wodurch das Fahrzeug durch die Seitenneigung zurück auf die Fahrbahn kippte und auf der Fahrerseite liegen blieb.

Die leicht verletzte Fahrzeugführerin musste von der eingesetzten Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Der hinzugerufene Rettungshubschrauber war glücklicherweise nicht notwendig. Die entstandene Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Landstraße wurde zwecks Unfallaufnahme für ungefähr 1,5 Stunden vollgesperrt. |clm

Betrugsmasche zum Opfer gefallen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Internetbetrügern ist ein 70-jähriger Mann auf den Leim gegangen. Er hatte Mitte Juni 2022 in einem Sozialen Netzwerk einen verlockenden Link zur Geldanlage entdeckt. Der Geschädigte folgte diesem und landete auf der Plattform “aswissa.com”. Auf der Homepage eröffnete er ein Handelskonto.

Auf der Internetplattform gaben sich 2 Männer als Broker aus. Sie erlangten mit einer Software Fernzugriff auf den PC des Seniors. Dort führten sie gemeinsam die vermeintlichen “Trades” durch. Von Mitte Juni bis Anfang September 2022 wurden insgesamt knapp 100.000 Euro auf vorwiegend ausländische Konten überwiesen und vermeintlich angelegt.

Nachdem der arglose Mann die Auszahlung einer Teilsumme wünschte, sollten beim britischen Zoll angebliche Gebühren anfallen, was den 70-Jährigen letztlich misstrauisch machte. Er erstattete Anzeige bei der Kriminalpolizei, die nun ermittelt.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen hohe Zins- oder Renditeversprechen gemacht und insbesondere ausländische Bankverbindungen angegeben werden. Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Weitere Informationen und wichtige Tipps zum Thema Anlagebetrug, finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter www.polizei-beratung.de oder direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/Frowu | ae

Viel Blechschaden verursacht

Stelzenberg (ots) – In Breitenau, an der Einmündung in Fahrtrichtung zur Bundesstraße 270, ist es am Dienstagabend 06.09.2022 zu einem Unfall gekommen. Ein 85-Jähriger bog mit seinem Auto, aus der Fahrtrichtung Kaiserslautern kommend, in einem zu weiten Bogen nach rechts in Richtung der B 270 ab.

Im Einmündungsbereich kollidierte sein Wagen mit einem entgegen kommenden Auto.

Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden von mindestens 11.000 Euro.

Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. |erf

Kaiserslautern

1. FCK und SV Darmstadt 98 – Bahnstrecken wieder frei

Kaiserslautern (ots) – Der SV Darmstadt 98 ist am Sonntag 11.09.2022 zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff der Zweitligabegegnung im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 13:30 Uhr. Mittlerweile sind die Bahnstrecken zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern sowie zwischen Pirmasens und Kaiserslautern wieder frei. Die Züge verkehren nach Fahrplan.

Dennoch ist damit zu rechnen, dass auch bei der bevorstehenden Partie gegen Darmstadt viele Zuschauer wieder mit Privatfahrzeugen und angemieteten Bussen anreisen werden.

Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, insbesondere während der Abreisephase rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den “Park & Ride”-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden “Park & Ride”-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informiert unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern. Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

Wer sich einen Überblick über Baustellen im Stadtgebiet verschaffen möchte, findet im Baustellenportal der Stadt Kaiserslautern unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen Informationen dazu. Über Baustellen auf den weiteren Anfahrtstrecken informiert der Landesbetriebs Mobilität unter https://verkehr.rlp.de im “Mobilitätsatlas”.

Die Baustelle auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim, im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost, besteht weiterhin. Um nach dem Spiel möglichst zügig vom “Park & Ride”-Parkplatz “Schweinsdell” auf die Autobahn fahren zu können, soll der rechte Fahrstreifen ab Baustellenbeginn gesperrt werden. Das bedeutet, dass der aus Richtung Saarbrücken kommende Verkehr in dieser Zeit am Autobahndreieck Kaiserslautern nicht von der A 6 auf die A 63 wechseln kann. Empfohlen wird, die Umleitungsstrecke über Enkenbach-Alsenborn zu nehmen und über die B 48 bis zur Anschlussstelle der A 63 bei Winnweiler zu fahren. Bitte achten Sie wegen der zeitlichen Dauer der Sperrung auf die aktuellen Durchsagen im Verkehrswarnfunk.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen (versuchter) Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz weist darauf hin, dass in Zusammenhang mit dem Fußballspiel Drohnen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt werden.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |mhm

Unfallflucht auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen 07.09.2022 parkte ein 22-Jähriger seinen Audi A4 um 8:30 Uhr auf dem Parkplatz des Möbel-Martin. Als er um 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an seiner Fahrzeugtür. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Der Verursacher des Schadens befand sich nicht mehr vor Ort. Vermutlich kam es zum Kontakt zwischen 2 Fahrzeugtüren.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel: 0631/369-2150 in Verbindung zu setzen. |clm

Verkehrsunfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen 07.09.2022 wurde das Fahrzeug einer 27-Jährigen in der Riesenstraße beschädigt. Sie stellte ihren Audi A4 gegen 08 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrzeugseite fest. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich möglicherweise um ein größeres Fahrzeug, eventuell einen Lkw, handeln. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 0631/369-2150 in Verbindung zu setzen. |clm

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag 07.09.2022 entwendeten 3 Personen ein Fahrrad in der Fischerstraße. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl. Das Zweirad war im rückwärtigen Bereich des Restaurants “Masons” mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Um 15:20 Uhr entfernten die Täter das Fahrradschloss auf unbekannte Art und Weise und entfernten sich über die Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz. Hierbei fuhr einer das Gefährt und die zwei anderen liefen nebenher.

Der Zeuge konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Der Erste war männlich, dünn und trug ein schwarzes ärmelloses Oberteil sowie eine kurze blaue Hose. Zudem hatte er blonde Haare.

Der Zweite hatte kurzes Haar und konnte lediglich als ungefähr 1,70 Meter groß beschrieben werden.

Bei dem dritten Täter handelte es sich um eine Frau. Diese trug eine rote Jacke, darunter ein weißes T-Shirt sowie eine hellblaue Hose. Sie führte zudem eine braune Tasche mit sich. Sie soll braune Haare mit einer roten Färbung gehabt haben.

Wer Angaben zur Tat beziehungsweise zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |clm

Diebe knacken weiteren Staubsaugerautomaten

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Dienstag 06.09.2022 einen weiteren Staubsaugerautomaten aufgebrochen. In der Brandenburger Straße suchten sie eine Tankstelle auf. Sie knackten das Schloss des Automaten und stahlen Münzgeld. In der gleichen Nacht machten sich Unbekannte an einem Gerät einer Waschstation in der Straße Am Rangierbahnhof zu schaffen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf