Senior durch falsche Bausachverständige betrogen

Mainz-Weisenau (ots) – Bei einem Bewohner der Südoststraße wurde am Mittwoch 07.09.2022 gegen 14:00 Uhr angerufen und mitgeteilt, dass es notwendig wäre die Bausubstanz des Wohnhauses zu überprüfen. Der Anrufende gab sich als ehemaliger Bekannter aus. Die angeblichen “Bausachverständigen/Bauprüfer” kämen gleich zu ihm nach Hause, was auch eine Viertelstunde später der Fall war.

Es kamen drei Männer, die sich gemeinsam das Haus anschauten und nach ca. 30 Minuten das Anwesen wieder verließen. 15 Minuten nach dem die “Bauprüfer” das Haus verlassen hatten meldete sich angeblich die Polizei und warnte vor diesen “falschen Bauprüfern”. Man brauche noch Beweise, um die Tätergruppierung verhaften zu können. Das im Haus befindliche Geld sei ein Beweismittel und der Betrag dürfe nicht zu niedrig sein, da von dem Betrag das Urteil des Gerichtes abhänge.

Daraufhin legte der über 90-jährige Hausbewohner einen mittleren 3-stelligen Betrag vor der Haustür seiner Anschrift ab. Die abholende Person konnte nicht erkannt werden.

Personenbeschreibung der falschen Bausachverständigen:

Täter 1: schwarze leicht lockige Haare, jugendliche Erscheinung

Täter 2: Jeans, helle Hautfarbe, akzentfreies Deutsch, 190 cm

Täter 3: Jeans, helle Hautfarbe, akzentfreies Deutsch, 190 cm, muskulös oder korpulent

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Tipps der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

’ Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. ’ Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an oder wenden Sie sich an Ihr Polizeirevier. Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer des Reviers im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. ’

Bewahren Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf. Hierfür gibt es bei den (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen den kostenlosen Aufsteller “Achtung! Falsche Polizeibeamte!”. Auf diesem können Sie die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle notieren, damit Sie diese im Notfall griffbereit haben. Gerne können Sie dies auch für Ihre Eltern erledigen.

Plastikstreifen in Eingangstür

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Mittwoch 07.09.2022 kehrte ein 70-jähriger Mann gegen 20.30 Uhr in sein Haus in der Maria-Sibylla-Merian-Straße zurück. Er hatte sein Anwesen gegen 18 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr stellte er einen Plastikstreifen an der Eingangstür fest. Diese Masche ist der Polizei aus der Vergangenheit bekannt.

Sie wird gerne durch Einbrecher genutzt, um festzustellen, ob jemand zu Hause ist, denn im Regelfall möchte der Täter in ein Haus oder eine Wohnung einbrechen, wenn er nicht auf Zeugen stößt. Durch einen Plastikstreifen, zu einer gewissen Uhrzeit in den Türspalt geschoben, kann der Täter zur gleichen Zeit am nächsten Tag (bei Vorfinden des Streifens an der selben Stelle) feststellen, dass die Tür nicht geöffnet wurde, somit sehr wahrscheinlich auch keine Person im Haus ist. Gehäufter wurde diese Masche vor allem in der Urlaubszeit registriert.

Ob dies auch in dem oben genannten Fall der Hintergrund ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Wir empfehlen jedoch, solche Fälle der Polizei zu melden. Achten Sie auch auf die Anwesen Ihrer Nachbarn. Sollten Sie dort z.B. unbekannte Personen sehen, manchmal auch als “falsche Handwerker” getarnt, so rufen Sie Ihre Nachbarn an und fragen nach, ob alles seine Richtigkeit hat. Falls dem nicht so ist, empfehlen wir die Polizei zu verständigen.

Notieren Sie sich vorab die Telefonnummer der für Sie zuständigen Polizeiinspektion (https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/). Im Zweifel oder aber natürlich im akuten Notfall rufen Sie über die 110 an.

Sollten Sie nach Hause kommen und den begründeten Verdacht haben, dass bei Ihnen eingebrochen wurde, so verlassen Sie bitte umgehend das Anwesen und verständigen Sie über 110 die Polizei. Nennen Sie hier sofort vorab ihren Namen und Ihren aktuellen Aufenthaltsort.

Sollten Sie zu Hause sein und feststellen, dass gerade eingebrochen wird, so gehen Sie bitte nicht zu dem Täter. Wie bereits oben erwähnt, wollen Einbrecher erfahrungsgemäß kein Risiko, somit keinen Kontakt. Sie flüchten oft bei kleinsten “Problemen”. Dafür schaffen sie sich gerne in den jeweiligen Bereichen Fluchtwege, öffnen dafür von innen auch mal Fenster. Sie wollen schnell in das Haus und auch schnell wieder raus. Sollten man Ihnen bei der Nachschau jedoch in den Fluchtweg geraten, so kann dies gefährlich werden. Halten Sie Distanz und rufen Sie auch hier (wie oben beschrieben) über 110 an.

Bei Fragen zur Thematik Einbruchschutz können Sie sich gerne bei der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mainz melden (06131-653390 oder per Mail unter beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de).

Bei beladen des Autos bestohlen

Mainz- Hartenberg/Münchfeld (ots) – Während eine 63-Jährige am Mittwoch 07.09.2022 gegen 18:19 Uhr im Dr.-Martin-Luther-King-Weg ihr Auto mit gerade eingekauften Waren belud, wurde ihre Tasche von der hinteren Sitzbank gestohlen. Der Täter öffnete die linke hintere Seitentür, entnahm die Tasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Sophie-Cahn-Straße als die Dame gerade auf der Beifahrerseite war.

Eine weitere Person, die mitten auf dem Parkplatz gestanden und in Richtung der 63-jährigen geschaut habe, sei sodann ebenfalls geflüchtet. Bei dieser Person handelte es sich augenscheinlich um einen sogenannten “Späher”.

Beide Personen waren männlich und hell gekleidet. Der Späher war etwas kleiner und kräftig, während der Haupttäter in etwa 180 cm groß war und kurze blonde Haare hatte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Auto zerkratzt

Welgesheim (ots) – 07.09, Obergasse, 18-19:30 Uhr – Eine Frau parkte ihren dunkelgrauen Ford Mondeo mit KH-Kennung ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung fest.

Auf der rechten Fahrzeugseite verlief ein wellenförmiger Kratzer über beide Türen bis zum hinteren Kotflügel. Die Polizei bittet um Täterhinweise.