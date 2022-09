Odenwaldkreis

Drei Wohnungen in Michelstadt durchsucht

Michelstadt (ots) – Im Rahmen von Ermittlungen hat das Kommissariat 34 unterstützt von Kräften der Bereitschaftspolizei und Diensthunden, am Dienstag 06.09.2022 mehrere Wohnungen in Michelstadt durchsucht. Die Beamten waren im Zuge intensiver Ermittlungen rasch auf die Spur eines 52-jährigen Mann gekommen, der im Verdacht steht im Februar 2022 in eine Gaststätte in Bad König eingebrochen zu sein. Der Mann aus Michelstadt hatte bei dem Einbruch nach Wertgegenständen gesucht und zudem das Auto des Wirts entwendet.

Durch die Auswertung der am Tatort und in dem wieder aufgefundenen Fahrzeug gesicherten Spuren, geriet der Tatverdächtige schlussendlich in den Fokus der Ermittler. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten sie zudem ein hochwertiges Rennrad sicher, das bei einem Kellereinbruch im März 2022 entwendet wurde. Außerdem stießen die Kripobeamten auf zahlreiches Werkzeug, deren Herkunft noch nicht abschließend geklärt ist sowie 2 Cannabispflanzen und geringe Mengen Amphetamin. Der 52-Jährige wird sich nun in weiteren Verfahren verantworten müssen.

Es handelte hierbei um separate Verfahren zu unterschiedlichen Fällen, bei denen nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen die richterlich erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt wurden.

Bei der Wohnungsdurchsuchung eines 58-jährigen Mannes, der im Verdacht steht illegal Cannabis anzupflanzen, stellten die Kripobeamten zwei große erntereife Cannabispflanzen sicher. Und auch bei einem 18-Jährigen, der im Verdacht steht illegal Handel mit

E-Zigaretten zu betreiben, deren Liquide Cannabinoide enthalten, stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sowie Bargeld sicher.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erbach (ots) – Am Mittwoch 07.09.2022 zwischen 20.30-21.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, den hinteren Beifahrerbereich eines grauen BMW, der in der Hauptstraße abgestellt war.

Etwa 1.000 Euro wird den Halter die Reparatur des Fahrzeuges voraussichtlich kosten. Hinweise aller Art nimmt die Polizeistation in Erbach unter Tel. 06062/9530 entgegen.

Golfclub von Einbrechern heimgesucht – Alarm schlägt Täter die in Flucht

Brombachtal (ots) – Am Donnerstag (8.9.) haben ungebetene Gäste die Räume des örtlichen Golfklubs heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Büros und suchten nach Wertgegenständen. Dabei löste der Alarm gegen 2.25 Uhr aus und schlug die Täter in die Flucht.

Ob und in welchem Umfang die Kriminellen Beute machten und wie hoch der verursachte Gesamtschaden sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kripo in Erbach (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06062/9530 Hinweise von Zeugen entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Scheibe eingeschlagen und Handtaschen gestohlen

Darmstadt (ots) – Zwei Handtaschen, die von ihren Besitzerinnen am Mittwoch 07.09.2022 in ihren Autos zurückgelassen wurden, gerieten rasch in das Visier von Kriminellen. Eine in einem blauen Lupo liegende Handtasche geriet zwischen 13.30-15.30 Uhr auf einem Seeheimer Schulparkplatz in der Sandstraße in den Fokus der Täter. Die Kriminellen schlugen die Beifahrerscheibe ein und schnappten sich die begehrte Beute. Mit der Tasche erbeuteten sie zudem Geld und EC-Karten.

Rund 4000 Euro Gesamtschaden verursachten die Täter bei ihrem Vorgehen im Darmstädter Stadtteil Bessungen, als sie zwischen 15.30-16 Uhr die Scheibe eines grauen Ford Transits in der Martinstraße einschlugen und die Tasche entwendeten.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in beiden Fall und sucht Zeugen, die die Täter beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Zudem möchten die Ermittler die aktuellen Geschehnisse zum Anlass nehmen und raten dringend: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Ein Auto ist kein Tresor und oft reichen den Tätern wenige Minuten aus, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen.

Groß-Gerau

85-Jähriger von Trickdieb bestohlen – Hinweise der Polizei

Groß-Gerau (ots) – Ein 85-Jähriger ist am Mittwoch 07.09.2022 in einem Einkaufszentrum in der Mainzer Straße von einem Unbekannten zwischen 12-13 Uhr mit der Bitte Geld zu wechseln angesprochen worden. Hilfsbereit und im guten Glauben öffnete er seine Geldbörse.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der Täter die Situation, rempelte den 85-Jährigen an und schnappte sich dabei unbemerkt Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Augenzeugen der Tat werden gebeten sich bei dem Kommissariat K42 in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175 – 0 zu melden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Dachbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Biebesheim (ots) – Der Brand einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße, rief am Donnerstagmittag 08.09.2022 die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 13.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen.

Während der Löscharbeiten sperrte eine Streife der Gernsheimer Polizei die Stockstäder Straße für ca. 30 Minuten ab. Dadurch kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses begaben sich selbständig nach draußen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt ein technischer Defekt an der Photovoltaik-Anlage als Brandursache in Frage. Dies und die Höhe des entstandenen Schadens müssen nun ermittelt werden.

Autodiebe schlagen zu – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Unbekannte verschafften sich am Dienstag 06.09.2022 zwischen 21.30-22 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände in der Gernsheimer Straße und entwendeten dort einen blauen Opel Astra. Auf bislang unbekannte Weise konnten sie das verschlossene Fahrzeug öffnen und anschließend damit flüchten. Zur Tatzeit befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen keine Kennzeichen an dem Auto.

Der Wert des entwendeten Autos bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des blauen Opels werden von dem Kommissariat 21-22 in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Scheibe von Schulbus eingeschlagen

Bensheim (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag 6.9.2022 um 21 Uhr und Mittwoch 7.9.2022 gegen 13.30 Uhr haben noch unbekannte Vandalen die Scheibe eines Schulbusses auf dem Parkplatz einer Schule in der Darmstädter Straße eingeschlagen.

Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Das Kommissariat 41 in Bensheim ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06251/84690 entgegen.

Straßenlaterne beim Rangieren beschädigt

Wald-Michelbach (ots) – Nachdem eine Straßenlaterne in der Straße “Am Kocherbach” am Mittwoch (7.9.) zwischen 10.30-13 Uhr, vermutlich beim Rangieren eines Fahrzeugs beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt kann eine mögliche Unfallflucht nicht ausgeschlossen werden.

Der Schaden am Pfosten der Laterne wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag 02.09.2022 um 21.00 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen das Standrohr eines Hydranten, der im Rahmen des Winzerfestes in Bensheim auf dem Marktplatz installiert wurde. Dadurch kam es zum massiven Wasseraustritt in Form einer ca. 15 m hohen Wasserfontäne.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer nimmt die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

