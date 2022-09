Germersheim (ots) – Am Dienstag 06.09.2022 wurde das Anwesen eines 37-jährigen Mannes aus Germersheim wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz durchsucht. Gegen den Mann besteht der Verdacht, eine Vielzahl an Reptilien in den Kellerräumen seines Wohnhauses im Dunklen gehalten und unzureichend mit Wasser und Nahrung versorgt zu haben.

An der Durchsuchung waren neben der Kriminalinspektion Landau auch das Veterinäramt und die Artenschutzbehörde der Kreisverwaltung Germersheim beteiligt, welche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit trafen.

Für das Ermittlungsverfahren wurden relevante Unterlagen und elektronische Medien sichergestellt sowie die Haltungsbedingungen und der Zustand der Tiere dokumentiert.

Die bei der Durchsuchung aufgefundenen Tiere wurden von der Kreisverwaltung Germersheim in verschiedenen Auffangstationen untergebracht.

Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.