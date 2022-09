Getunter PKW kontrolliert

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 06.09.2022 gegen 20:15 Uhr, wurde ein 31-jähriger PKW-Fahrer im Waldspitzweg einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die hinteren Seitenscheiben, sowie die Heckscheibe mit nicht zertifizierten Scheibenfolien beklebt waren.

Die beiden vorderen Fahrtrichtungsanzeiger waren ebenfalls beklebt und der Endschalldämpfer wurde entfernt. Vor Ort entfernte der Mann die Folien. Eine Weiterfahrt wurde nur zu einer Prüfstelle gestattet. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verunfallter ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Limburgerhof (ots) – Am 06.09.2022, gegen 17:20 Uhr, geriet ein 70-jähriger Kleinkraftradfahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr Mainzer Straße/Rheingönheimer Weg ins Schleudern und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer leicht an den Armen und Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 70-Jährige nicht im Besitz einer für das Kleinkraftrad gültigen Fahrerlaubnis ist, sodass gegen diesen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad endet mit Widerstandshandlungen und Beleidigungen

Lambsheim (ots) – Bereits am Montag 05.09.2022 gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei über eine möglicherweise hilflose Person informiert, welche auf einem Feldweg zwischen Lambsheim und Gerolsheim liegen sollte. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass die Person stark alkoholisiert war. Aufgrund von festgestellten Beschädigungen am Fahrrad, sowie der Auffindesituation ergab sich der Verdacht, dass die Person das Fahrrad im betrunkenen Zustand gefahren war.

Einen Alkoholtest verweigerte die Person. Nachdem der Betrunkene zunächst falsche Personalien angegeben hatte, versuchte er durch wegschlagen der Hände der Beamte seine Durchsuchung zum Zwecke der Identifizierung zu verhindern. Da die Identität vor Ort nicht geklärt werden konnte wurde der Beschuldigte zum Zwecke einer Identitätsfeststellung und zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht.

Im Laufe der Maßnahme beleidigte der Beschuldigte die Beamten. Bei der Entnahme der Blutprobe leistete die Person erneut widerstand und musste von 4 Kollegen festgehalten werden. Nach Feststellung der echten Personalien konnte der 55-jährige seiner Familie überstellt werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Unfall mit LKW – Radfahrer wird schwer verletzt

Frankenthal-Mörsch (ots) – Am Dienstag 06.09.2022 gegen 13:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Mörsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 55-Jährigen Radfahrerin und einem 59-Jährigen LKW-Fahrer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr der Sattelzug die Hauptstraße aus Richtung Frankenthal kommend. An der Kreuzung Hauptstraße/Kreuzstraße muss der 40-Tonner verkehrsbedingt warten.

Die Radfahrerin fährt rechts an dem stehenden Lastkraftwagen vorbei. Als der LKW-Fahrer losfährt übersieht er die Radfahrerin und es kommt zu einer Kollision.

Die Radfahrerin stürzt daraufhin. Die Radfahrerin wird mit einer Fußverletzung, welche vermutlich durch das Überrollen des Fußes herrührt in ein Krankenhaus verbracht.