Ubstadt-Weiher – Bruchsal – Pkw flüchtet vor Polizei und beschädigt Ampel

Karlsruhe (ots) – Ein 22-Jähriger versuchte am frühen Mittwochmorgen mit seinem

Auto vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Er verunfallte in Bruchsal und

beschädigte dort eine Ampelanlage.

Als der junge Mann kurz vor 2 Uhr am Morgen in der Unteröwisheimer Straße in

Ubstadt-Weiher von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte,

beschleunigte er seinen Mercedes und fuhr in Richtung Bruchsal davon. An der

Kreuzung der Heidelberger und Forster Straße verlor er offenbar die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Ampel. Diese wurde wohl

erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt

noch nicht beziffert werden, andere Personen wurden durch die Fahrt wohl nicht

gefährdet.

Der Flüchtende selbst, blieb unverletzt. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf eine

aktuelle Drogenbeeinflussung, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er

muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Karlsruhe – Pkw-Aufbrecher im Bereich Waldstadt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum Dienstag aus zwei

Fahrzeugen auf dem Parkplatz des SSC Karlsruhe in der Straße „Am Sportpark“

diverse Schlüssel.

Die Diebe schlugen mit einem unbekannten Gegenstand an beiden Fahrzeugen die

Seiten- und Heckscheiben ein und durchwühlten den Innenraum der Autos. Sie

machten in einem der beiden Fahrzeuge nur geringe Beute.

Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten,

sich unter 0721/967180 mit dem Polizeirevier Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Grünwettersbach – Einbruchsversuche in Wohngebiet – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag in zwei

Gebäude in der Donaulandstraße in Grünwettersbach einzudringen.

Den Einbrechern gelang es offensichtlich nicht, die Eingangstür an einem

Wohnhaus aufzuhebeln. Daraufhin brachen sie die Tat unverrichteter Dinge ab. In

der gleichen Nacht versuchten wohl die unbekannten Täter, ein Fenster zu einem

Schuppen auf einem Nachbargrundstück aufzuhebeln. Auch dieser Versuch misslang.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder

Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 0721/49070 beim Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach zu melden.

Karlsruhe – Vermehrte Anrufe mit der Betrugsmasche „Schockanrufe“

Karlsruhe (ots) – Im nördlichen Bereich von Karlsruhe riefen seit

Mittwochvormittag vermehrt Schockanrufer bei vorwiegend älteren Bürgern an.

Die Betrüger behaupten, dass das Enkelkind einen tödlichen Verkehrsunfall

verursacht habe und lediglich unter Zahlung einer Kaution von mehreren

Zehntausend Euro von der Haft verschont bliebe. Die Täter sind äußerst

überzeugend.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe appelliert an die Bevölkerung, insbesondere ihre

älteren Angehörigen und Bekannten zu informieren.

Bei Anrufen von vermeintlichen Betrügern

Sofort auflegen. Unter 110 bei der Polizei anrufen. – Die

Polizei oder die Staatsanwaltschaft holt niemals eine Kaution ab. –

Am Telefon nie über persönliche oder finanzielle Verhältnisse

sprechen. – Kein Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben!

Karlsruhe – Radfahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Ein 40-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend auf der

Reinhold-Frank-Straße von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 54-jährige Pkw-Fahrer gegen 19.45 Uhr auf

der Reinhold-Frank-Straße in südlicher Richtung unterwegs und wollte entgegen

der Beschilderung rechts in die Kriegsstraße abbiegen. Offenbar nahm er den

Fahrer eines Elektrofahrrads dabei nicht wahr. Es kam zu einem Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Es

entstand ein geringer Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass das Elektrofahrrad

manipuliert wurde, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Polizei stellte daher

das Fahrrad zur weiteren Überprüfung sicher.

Der Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Karlsruhe – Autofahrer nach Kollision mit Straßenbahn geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer stieß am Dienstag gegen 17.10

Uhr auf der Ettlinger Straße mit einem Ford mit einer Straßenbahn zusammen und

flüchtete in der Folge.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Unbekannte auf Höhe der

Nebeniusstaße verbotswidrig zu wenden. Hierbei touchierte er die seitlich neben

ihm fahrende Straßenbahn. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall unerlaubt von der

Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrer machen können, werden gebeten,

sich bei der Verkehrsgruppe Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.

Malsch – 82-Jähriger an Unfallfolgen verstorben –

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.08.2022

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, stürzte ein 82-jähriger Radfahrer am

Nachmittag des 29. August 2022 auf der Sulzbacher Straße in eine Baustellengrube

und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der 82-Jährige erlag leider am Dienstag seinen schweren Verletzungen.

Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mannheim mit Bezug nach Karlsruhe: Verdacht des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrzeugführerin und des schweren Raubs

Karlsruhe (ots) – Mannheim, Karlsruhe, Frankreich:

Als eine 21-jährige Frau am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr in der Mannheimer

Schwetzingerstadt in ihren geparkten PKW stieg, öffnete plötzlich ein ihr

unbekannter Mann die hintere Beifahrertüre und stieg ebenfalls in das Fahrzeug.

Unter Vorhalt einer Pistole forderte der, wie sich später herausstelle, 28 Jahre

alte Mann die junge Frau schließlich dazu auf loszufahren und das Fahrzeug an

einer Tankstelle in Mannheim zu betanken. Im Anschluss wies er die 21-Jährige,

die fortwährend mit einer Waffe bedroht wurde, an, die Fahrt unverzüglich und

ohne Begleichung der Rechnung, in Richtung Autobahn fortzusetzen. Die weitere

Fahrt navigierte der 28-Jährige die Frau über die BAB 656 auf die BAB 5 bis zur

Autobahnraststätte Hardtwald, wo er die 21-Jährige aus seiner Gewalt ließ und

die Weiterfahrt mit dem geraubten Auto in Richtung Karlsruhe alleine fortsetzte.

Die unverletzte junge Frau alarmierte über einen Angestellten der Raststätte die

Polizei, woraufhin das Polizeipräsidium Mannheim in Zusammenarbeit mit dem

benachbarten Polizeipräsidium Karlsruhe und dem Polizeipräsidium Einsatz

umgehend eine Großfahndung nach dem Flüchtigen einleitete. Hierbei wurde unter

anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der flüchtige 28-Jährige fuhr

indes weiter über die BAB 5 in Richtung Karlsruhe, wo er kurz nach 17 Uhr, nahe

des Autobahnkreuzes Karlsruhe, einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren

beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtsachschaden von mehr als 20.000 Euro

verursachte. Ein Ersthelfer, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam und

seine Hilfe anbot, wurde daraufhin von dem unverletzten 28-Jährigen mit einer

Pistole bedroht und seines Fahrzeugs beraubt. Den zuvor in Mannheim entwendeten

und stark beschädigten Pkw der 21-Jährigen ließ der 28-Jährige wiederum am

Unfallort zurück. Noch vor Eintreffen der Polizei setzte der Tatverdächtige

seine Flucht über die Autobahnen und schließlich über die Bundesgrenze in

französisches Hoheitsgebiet fort. In den Abendstunden verursachte der 28-Jährige

mit dem von der Unfallstelle geraubten Fahrzeug, nahe der Stadt Nancy in

Frankreich, einen Verkehrsunfall, bei dem er frontal mit einem entgegenkommenden

Pkw zusammenstieß. Der schwerverletzte 28-Jährige erlag noch an der Unfallstelle

seinen Verletzungen. Die Fahrzeuginsassen des unfallbeteiligten PKWs wurden

leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim, die Staatsanwaltschaft

Karlsruhe, das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mannheim und das

Polizeipräsidium Karlsruhe haben noch am Abend unter enger Einbindung des

Gemeinsamen Zentrums der deutsch-französischen Polizei in Kehl die weiteren

Ermittlungen übernommen. Diese ergaben, dass es sich bei dem 28-Jährigen mit

deutscher Staatsangehörigkeit um einen Strafgefangenen handelte, der zuletzt in

der Justizvollzugsanstalt Mannheim eine Haftstrafe im offenen Vollzug verbüßte.

Zu Beginn der Tathandlungen, gegen 16 Uhr, befand er sich im genehmigten

Freigang.

Waldbronn – Frau mit schweren Verletzungen in Wohnung aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Mit schweren Verletzungen ist am Sonntag eine 54-jährige Frau

aus Waldbronn in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Sie kam unter akuter

Lebensgefahr in ein Krankenhaus und ist nicht ansprechbar. Die Ursache der

Verletzungen ist momentan nicht bekannt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besuchte die 54-Jährige am Samstagabend

das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach. Kurz vor Ende der

Live-Musik-Darbietung begab sie sich offenbar zu Fuß nach Hause in Richtung

Waldbronn-Busenbach. Von einem Bekannten wurde sie am Sonntagnachmittag in ihrer

Wohnung aufgefunden.

Möglicherweise wurde die Frau auf ihrem Heimweg von Festbesuchern oder

Spaziergängern gesehen. Hierzu bittet nun die mit den Ermittlungen zur Ursache

der Verletzungen betraute Kriminalpolizei, dass sich Zeugen mit dem

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen.

Ein Foto der Frau kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/waldbronn-frau-mit-schweren-verletzungen-in-wohnung-aufgefunden/