19-Jährige sexuell belästigt

Kaiserslautern (ots) – Am helllichten Tag ist es in der Bahnhofstraße zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Eine 19-jährige Frau erstattete Strafanzeige gegen einen etwa 25-jähriger Mann. Die junge Frau saß am Montag 29.08.2022 auf einer Mauer in der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter sprach sie kurz nach 11 Uhr an, fragte nach einer Zigarette und setzte sich zu ihr.

Im Laufe des weiteren Gesprächs wurde der Mann immer aufdringlicher und bedrängte die junge Frau. Weiter fasste er sie an die Brust und versuchte ihr Oberteil nach unten zu ziehen. Die 19-Jährige sprang sodann von der Mauer. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Viadukt.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25 Jahre alt und schlank. Der Mann hatte einen Drei-Tage-Bart und braune kurze Haare. Er trug ein rotes T-Shirt des 1. FC Kaiserslautern, blaue Jeans und einen rot-weißen Schal um den Hals.

Obwohl die Tat schon einige Tage zurückliegt, sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Bitte setzen Sie sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung. |mhm

Schulwegkontrollen in der Schulanfangswoche (siehe Foto)

Westpfalz (ots) Verteilt in der ganzen Westpfalz gibt es in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien intensive Polizeikontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit auf dem Schulweg der Kinder. Im Blick haben die Einsatzkräfte deswegen sowohl den Fahrzeug- als auch den Fußgängerverkehr, ebenso die Sicherung aller Insassen in den Fahrzeugen.

Unter anderem wurde am Dienstag 06.09.2022 in Heltersberg in Höhe der Grundschule eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Das Ergebnis: Insgesamt 121 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Spitzenreiter: 55 km/h bei einem Tempolimit von 30 km/h.

Alle erwischten Fahrer müssen nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Zusätzlich mussten sie sich den Fragen der Schüler der Grundschule stellen. Die Kontrollen werden fortgesetzt! |elz

Staubsaugerautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Dienstag 06.09.2022 in der Straße Am Rangierbahnhof einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Irgendwann zw. 00:30-11:30 Uhr machten sich die Diebe an dem Gerät auf dem Gelände einer Waschstation zu schaffen. Sie erbeuteten Münzgeld im niedrigen 2-stelligen Bereich.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter Tel. 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrer eines Kleinlasters tödlich verunglückt

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines Kleinlasters ist am Mittwoch 07.09.2022 auf der Autobahn bei Kaiserslautern tödlich verunglückt. Der 50-Jährige kollidierte mit seinem Fahrzeug kurz nach 10 Uhr am Autobahndreieck Kaiserslautern mit der Absperrtafel einer Wanderbaustelle. Die Unfallursache steht aktuell nicht fest.

Der Kleinlaster und die Leiche des 50-Jährigen wurden sichergestellt. Mit dem Fahrzeug wurden Medikamente transportiert, die gekühlt werden müssen. Die Polizei hat deshalb einen Havariekommissar hinzugezogen. Zur Stunde dauert die Unfallaufnahme an. Die Polizei hat eine Drohne im Einsatz. |erf

Auto macht sich selbstständig

Kaiserslautern (ots) – Ein “parkendes” Auto hat am Dienstag in der Merkurstraße einen Fahrstreifen blockiert. Verkehrsteilnehmer meldeten am Abend der Polizei, dass ein führerloses Fahrzeug auf der Straße steht und den Verkehr behindere. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wagen von einem Parkplatz auf die Straße gerollt war.

Die Polizei machte die Fahrerin ausfindig. Die Frau hatte die elektronische Feststellbremse des Autos offensichtlich falsch bedient, so dass sich der Pkw verselbstständigte. Die 21-Jährige wurde verwarnt. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei regelte für etwa 15 Minuten den Verkehr. |erf

Einbrecher steigen in Café ein

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Dienstag 06.09.2022 sind Unbekannte in ein Café in der Donnersbergstraße eingedrungen. Eine Angestellte stellte den Einbruch am Dienstagmorgen kurz nach 05 Uhr fest. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und nahmen eine Kasse mit Bargeld mit.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt.Hinweise auf die Einbrecher gibt es nicht. Sie konnten unerkannt entkommen. Es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 zu melden. |mhm

E-Scooter-Fahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine 25-jährige Frau ist Dienstag 06.09.2022 bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau befuhr gegen 15 Uhr mit einem E-Scooter den Elf-Freunde-Kreisel. Ein 67-jähriger Mann überholte sie im Kreisel mit seinem Auto und touchierte sie bei der Ausfahrt in die Kohlenhofstraße.

Die 25-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich Schürfwunden zu.

Eine medizinische Versorgung lehnte die 25-Jährige ab.

Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. |elz