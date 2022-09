Baumaschinen gestohlen

Mainz-Hechtsheim (ots) – Auf einer Baustelle, einem Rohbau im Heiligkreuzviertel wurden in der Zeit von Freitag 19.08.2022 bis Dienstag 06.09.2022 durch bislang unbekannte Täter mehrere Baumaschinen entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Hochwertiges Rennrad gestohlen (siehe Foto)

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – Bereits am Donnerstag 01.09.2022 wurde zw. 14-17:00 Uhr in der Wallstraße ein hochwertiges Rennrad der Marke Orbea (Typ Force) gestohlen. Dieses war mittels Kettenschloss an einem Radständer am Taubertsbergbad befestigt. Das Herrenrad ist schwarz, der Lenker weiß ummantelt. Es hat eine Sonderlackierung des Rahmens mit auffälligen weißen grafischen Zeichen, wie Sterne, Knochen, Herzen, etc.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrerin – Zeugen gesucht

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag 06.09.2022 kam es in der Gaustraße in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin flüchtete. Gegen 16:25 Uhr ging ein 84-jährige Fußgänger auf einem Gehweg die Gaustraße entlang in Richtung Mainzer Innenstadt. Kurz bevor der Mann den Schillerplatz erreichte, kam ihm eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin auf dem Gehweg entgegen.

Als die Frau an dem 84-Jährigen vorbeifuhr, streifte sie ihn mit ihrem Lenker am Arm. Der Senior erlitt hierdurch eine Schürfwunde. Trotz mehrfacher Nachrufe seitens des Fußgängers, blieb die unbekannte Radfahrerin nicht stehen und setzte stattdessen ihre Fahrt in Richtung Oberstadt fort. Der Geschädigte erstattete anschließend auf der nächstgelegenen Polizeiinspektion Anzeige.

Dort beschrieb er die Radfahrerin wie folgt:

Weiblich, Dunkel gekleidet. Möglicherweise trug sie einen Kurzhaarschnitt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de möglich.

Mainz-Bingen

Einbruchdiebstahl

Weiler (ots) – Birkenweg, 05.09.2022 um 18:30 Uhr bis 06.09.2022 um 16:45 Uhr – Unbekannte begaben sich auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses und gelangten über ein gekipptes Garagenfenster hinein. Nach einem erfolglosen Versuch, die Kellertür zu öffnen, hebelten die Täter das Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss auf.

Sie durchwühlten die Schränke im ganzen Haus. Im Keller öffneten sie einen in der Wand verankerten Tresor und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, bitte der Polizei melden.