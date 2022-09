Bei erblicken der Polizei die Flucht ergriffen

Darmstadt (ots) – Der Versuch eines 25-Jährigen am Dienstagabend 06.09…2022 vor einer Kontrolle der Polizei zu flüchten, schlug fehl. Das Vorhaben mündete in der vorläufigen Festnahme und reichlichem Drogenfund. Beim Erblicken der Streifenpolizei im Herrngarten ergriff der 25-jährige Darmstädter gegen 19 Uhr kurzerhand die Flucht auf einem schwarzen Pedelec. Damit zog er die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich.

Im Bereich der Magdalenenstraße stoppten die Ordnungshüter schlussendlich den Verdächtigen und nahmen ihn fest. Zuvor hatte der 25-Jährige eine Papiertüte weggeworfen, sich des Fahrrades entledigt und versucht seine Flucht zu Fuß fortzusetzen.

Nach seiner vorläufigen Festnahme stellten die Ordnungshüter die weg geworfene Tüte sicher, deren Inhalt rund 200 Gramm Marihuana umfasste. Bei seiner Überprüfung stießen die Beamten zudem auf weitere 6 abgepackte Plomben mit Drogen, die der 25-Jährige in einem Rucksack mit sich führte.

Somit war der Grund für seinen Fluchtversuch gefunden. Der Abend endete für den Darmstädter auf der Polizeiwache und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder entlassen.

Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Fahrrad bei Kontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots) – Bei der Kontrolle eines 52 Jahre alten Mannes im Bereich der Kasinostraße hat die Polizei am Dienstag (26.7.) ein Fahrrad sichergestellt, zu dessen Herkunft der Kontrollierte keine schlüssigen Angaben machen konnte und somit den Verdacht für das Vorliegen einer Straftat nährte.

Für den Fortgang der Ermittlungen und weil sich bislang noch kein Eigentümer beim Kommissariats 35 in Darmstadt gemeldet hat, veröffentlichen die Beamtinnen und Beamten ein Bild des Rades und fragen:

Wer erkennt sein Eigentum oder kann Hinweise zu der Besitzerin, beziehungsweise zu dem Besitzer geben? Unter der Rufnummer 056151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

In Freizeit Rollerdiebstahl vereitelt – 17-Jähriger festgenommen

Darmstadt-Nord (ots) – Ein Polizist hat am Mittwoch 07.09.2022 in seiner Freizeit maßgeblich dazu beigetragen, einen Roller-Diebstahl zu vereiteln. Polizeistreifen konnten einen 17-Jährigen festnehmen. Gegen 01 Uhr war der Beamte auf das kriminelle Treiben des Jungen aufmerksam geworden, der sich an dem Fahrzeug in der Liebfrauenstraße zu schaffen machte und mit diesem davonfuhr.

Der Verdacht, dass die Maschine gestohlen sein könnte, bestätigte sich kurz darauf. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen nahm der Ordnungshüter den 17-Jährigen fest. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Roller einem Eigentümer in der Liebfrauenstraße zugeordnet. Der junge Mann aus Weiterstadt muss sich jetzt in dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Hochwertiges Fahrrad im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Noch unbekannte Diebe haben zwischen Freitag 02.09.2022 und Sonntag 04.09.2022 ein mit einem Bügelschloss gesichertes, hochwertiges Fahrrad, Modell “Rotwild RC 759´0-Ultra Black”, im Wert von rund 4.000 Euro in der Kurt-Schumacher-Straße entwendet.

Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Schwarzer motorisierter Roller im Wert von rund 1.000 Euro entwendet

Darmstadt (ots) – Auf einen schwarzen Roller vom Hersteller GT-Union hatte es ein Dieb am frühen Mittwoch (7.9.) in der Bismarckstraße abgesehen. Dem Täter reichten offenbar zehn Minuten aus, sich zwischen 04.10-04.20 Uhr das Fahrzeug zu schnappen und damit die Flucht zu ergreifen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Rollers unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Autos und Roller entwendet

Darmstadt-Eberstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (06.09.-07.09.22) hatten Diebe im Stadtteil Eberstadt offenbar nichts Gutes im Sinn und es auf Fahrzeuge abgesehen. Am Dienstag 06.09.2022 in der Zeit zwischen 20-22 Uhr hatten zunächst 3 unbekannte Täter ihr Unwesen “In der Kirchtanne” getrieben und einen braunen Mercedes von einem Anwohnerparkplatz entwendet.

Mithilfe aufmerksamer Zeugen, die nur wenige Stunden später am frühen Mittwoch (7.9.) ein auffälliges Parkmanöver meldeten, gelang es der Polizei das gestohlene Auto aufzufinden. Gegen 0.40 Uhr waren die Anwohner “In der Kirchtanne” auf das Trio aufmerksam geworden, die offenbar arbeitsteilig, nur wenige Meter entfernt vom Tatort des Diebstahls, mit dem Auto ausparkten und in Richtung Stresemannstraße davonfuhren.

Weil die Situation verdächtig schien, verständigen die Zeugen die Polizei. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten das Auto, abgestellt im Max-Ratschow Weg, sicher. Rasch stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Mercedes um den am Abend zu vor entwendeten handelte. Von den Dieben fehlte jede Spur.

Täterbeschreibung:

Ein Täter war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Jacke mit roten Streifen. Auf dem Kopf trug er eine Basecap, seine schwarzen Haare waren zu einem Zopf nach hinten gebunden.

Einer seiner Begleiter wurde auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre und eine Körpergröße von etwa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Seine Statur wurde als schlank wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grünen Pullover.

Der Dritte im Bunde soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein sowie schwarze Haare gehabt haben.

Nicht weit gekommen war dagegen ein 20-jähriger Mann aus Kehl, bei dem die Handschellen gegen 01 Uhr in der Kirschenallee/Mainzer Straße, am Steuer eines zuvor in der Seeheimer Straße von einem Betriebshof entwendeten Smart, klickten. Zeugen hatten den Tatverdächtigen beim Diebstahl beobachten können, die Verfolgung aufgenommen und zeitgleich die Polizei verständigt. Die sofort hinzugeeilten Streifen stoppten den 20-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde mit zur Wache genommen und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Und auch ein 16-Jähriger aus Darmstadt wird sich als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit dem Verdacht des besonders schweren Diebstahls von einem Roller in der Stresemannstraße verantworten. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes war der Jugendlich von Zeugen beim Fahren und Abstellen des Kleinkraftrades beobachtet worden. Der Zeuge reagierte folgerichtig und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass es sich bei dem Roller um Diebesgut handelte und er zudem das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und Führerschein führte.

Die Darmstädter Polizei ist mit den Fällen betraut. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem flüchtenden Trio, möglichen Zusammenhängen und Mittätern, dauern derzeit an.

Die Kommissariate 21/22 sowie 43 nehmen Hinweise unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Transporter fährt auf Lastwagen – 27-Jährige schwer verletzt

Babenhausen/B26 (ots) – Am Mittwochmittag 07.09.2022 ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Aschaffenburg ein Unfall zwischen einem Transporter und einem Lastwagen. Ersten Ermittlungen zufolge war der 25-jährige Brummifahrer auf der Fahrbahn unterwegs, als er Verkehrs bedingt bremsen musste.

Eine hinter ihm fahrende 27-jährige Wagenlenkerin eines Mercedes Transporters prallte mit der Fahrzeugfront gegen das Heck des Sattelaufliegers. Die 27-jährige Fahrerin wurde eingeklemmt und musste befreit werden.

Sie wurde mit schweren, nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der 25-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Bundesstraße im dortigen Bereich für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Valide Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

Polizei kontrolliert Schwertransport – Weiterfahrt gestoppt

Weiterstadt/A5 (ots) – Am Dienstagmorgen 06.09.2022 gegen 09.20 Uhr, fiel Polizisten der Verkehrsinspektion auf der Autobahn 5 ein Großraum-/Schwertransport auf, der mit 2 Kettenbaggern beladen war. Die Ordnungshüter kontrollierten die Fahrzeugkombination auf dem Parkplatz “Brühlgraben”.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass die beiden Arbeitsmaschinen in Niedersachsen verladen wurden und nach Viernheim befördert werden sollten. Die beiden Bagger hatten ein Gesamtgewicht von etwas über 30 Tonnen, somit wog die Fahrzeugkombination mehr als 52 Tonnen.

Die hierfür erforderliche Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis lag zwar vor, hatte jedoch aufgrund der Teilbarkeit der Ladung keine Gültigkeit. Die Fahrt war somit am Kontrollort vorerst beendet. Eine Abladung und separate Beförderung von einem Bagger war vor der Weiterfahrt erforderlich.

Zudem wurden Ungereimtheiten bei den Lenk-/Ruhezeit-Aufzeichnungen der beiden 25- und 41-jährigen Fahrer bemerkt. Weiteren Ermittlungen zufolge nutzten die beiden Personen eine fremde Fahrerkarte um nach derzeitigem Kenntnisstand ihre Lenk-/Ruhezeitverstöße zu verschleiern. Die gut versteckte fremde Fahrerkarte wurde im Lastwagen aufgefunden und eingezogen.

Beide Fahrzeugführer haben sich nun unter anderem strafrechtlich wegen des Verdachts der Fälschung beweiserheblicher Daten zu verantworten.

Groß-Gerau

Katalysatorendiebe gehen leer aus

Bischofsheim (ots) – Nachdem am späten Dienstagabend 06.09.2022 Katalysatorendiebe leer ausgingen, sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Gegen 23.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da sich zwei unbekannte Männer an einem Wagen auf einem Parkplatz in der Flörsheimer Straße zu schaffen machten. Offenbar hatten sie es auf den Katalysator des grauen Volkswagens abgesehen.

Als der Zeuge das kriminelle Duo auf ihr Vorhaben ansprach, suchten sie umgehend das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos. Auch wenn sie keine Beute machten, hinterließen sie am Wagen dennoch einen Schaden, der auf ca. 500 Euro geschätzt wird.

Die beiden Flüchtigen sollen circa 1,75 Meter groß gewesen sein. Beide trugen schwarze Kleidung.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise zum flüchtigen Duo geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Baustelle im Visier Krimineller

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Eine Baustelle in der Beethovenstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (6.9.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich gegen 2.30 Uhr an zwei dortigen Containern gewaltsam zu schaffen. Hieraus entwendeten sie mehrere Baumaschinen, unter anderem ein Messgerät und einen Elektrohammer.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 in Bischofsheim unter Tel: 06144/9666-0 erbeten.

Nach Kellereinbruch Zeugen gesucht

Riedstadt-Crumstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Montag- (5.9.) und Dienstagabend (6.9.) in einen Keller “Am Kirchweg” eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt in den Keller und entwendeten hieraus unter anderem ein Damenrad.

Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Achten Sie darauf, dass die Haustüre geschlossen ist.

Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets verschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellers vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.



Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Radfahrer angefahren – Verursacher flüchtet

Trebur (ot) – Am Dienstag 06.09.2022 gegen 08.55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Oppenheimer Straße zur L3094 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. Dieser fuhr einen dunklen Opel Insignia B welcher durch den Unfall einen Teil des Spiegels an der Unfallstelle verlor.

Der Fahrradfahrer befand sich auf der vorfahrtberechtigten Straße, in die der flüchtige Verkehrsteilnehmer einbiegen wollte. Dabei wurde der 88-jährige Fahrradfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau entgegen.

Lastwagentank nach Unfall umgekippt – Sperrung aufgehoben

Mörfelden-Walldorf/A5 (ots) – Nachdem es am Dienstagvormittag 06.09.2022 auf der Autobahn 5 kurz vor der Anschlussstelle Zeppelinheim zu einem Unfall kam, bei dem ein Lastwagentank umkippte und die komplette Fahrbahn blockierte, ist die Sperrung nun aufgehoben. Nur der rechte Fahrstreifen muss wegen des durch Diesel angegriffenen Fahrbahnbelags noch gesperrt bleiben.

Insgesamt dauerten die Bergungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten 12 Stunden an. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. In den Abendstunden kümmerten sich wegen des zeitweise bis zu 10 km langen Staus Rettungskräfte um die Versorgung der Wartenden.

Nach jetzigem Stand dürften sich die Schäden insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Kreis Bergstraße

Auto kollidiert mit parkendem Lastwagen – Drei Männer schwer verletzt

Bensheim/A5 (ots) – Am Mittwochmorgen Mittwoch 07.09. ereignete sich gegen 08.15 Uhr auf der Autobahn 5 in der Zufahrt zur Rastanlage Bergstraße ein Unfall, bei dem 3 Männer schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 19-jährige Wagenlenker die Zufahrt zur Rastanlage und fuhr hierbei in einen parkenden Sattelauflieger hinein. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen.

Der 19-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer, ein 22- und 21-Jähriger, wurden nach jetzigem Stand schwer verletzt. Zwei von ihnen wurden mit einem Rettungshubschrauber und der Dritte mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Opel und am Auflieger entstanden Schäden, die nach jetzigem Kenntnisstand auf über 10.000 Euro geschätzt werden. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn im dortigen Bereich für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiautobahnstation in Darmstadt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bensheim (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Obere Grieselstraße” rückte am Dienstagabend (6.9.), gegen 20.30 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte ein Bewohner des Hauses die Polizei, als er zwei unbekannte Männer aus einer Wohnung flüchten sah. Wie sich herausstellte gelangte das unbekannte Duo unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Wohnung. Mit ihrer Beute in Form von Bargeld flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag geschätzt.

Das flüchtige Duo soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Mit Fahrzeug gegen Hauswand gefahren – Zeugenaufruf

Reichelsheim (ots) – In der Nacht von Dienstag 06.09.2022 gegen 02 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hauswand in der Darmstädter Straße. Das grau-silberne Unfallfahrzeug weist eine Beschädigung auf der Beifahrerseite auf.

Etwa 200 Euro wird den Eigentümer die Reparatur der Hauswand voraussichtlich kosten. Hinweise aller Art nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Tel: 06062-9530 entgegen.

Unfallflucht

Reichelsheim Odw. (ots) – Am Dienstag (06.09.), zwischen 15 und 19 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den PKW der 44-Jährigen Odenwälderin, die ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Tennisclubs in der Pestalozzistraße abgestellt hatte.

Der geparkte PKW wurde hierbei an der Frontstoßstange beschädigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 1.000 EUR. Wer sachdienliche Hinweise auf einen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

