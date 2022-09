Stadtallendorf (ots) – In der Nacht zum Dienstag 06.09.2022 stahlen Diebe aus den Hundezwingern auf einem Firmengelände in der Oderstraße 2 Malinois-Hündinnen (Belgische Schäferhunde). Eine Hündin ist mit dem mutmaßlichen Wurftermin am 24.09.2022 trächtig. Der Schaden für den Besitzer ist nach eigenen Angaben 5-stellig.

Der Besitzer hatte die Tiere am Montag 05.09.2022 gegen 21 Uhr in den Zwinger gesperrt. Den Einbruch und Diebstahl stellte er am Dienstag 06.09.2022 um 08.30 Uhr fest.

Die Schlösser am Zwinger wurden gewaltsam aufgebrochen.

Wer hat in der Nacht zum Dienstag Bewegungen auf dem Firmengelände bemerkt? Haben die Hunde sich z.B. durch anhaltendes Bellen ungewöhnlich verhalten? Wer hat in diesem Zusammenhang Personen und oder Fahrzeuge gesehen? Wo ist seit Dienstag eine augenscheinlich trächtige noch junge Malinois-Hündin aufgetaucht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.