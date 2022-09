Mannheim: Vorfahrt missachtet – zwei verletzte Personen sowie hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Zwei verletzte Personen sowie zwei stark beschädigte Fahrzeuge

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in den späten Abendstunden am Dienstag.

Gegen 23:00 Uhr kam es im Winkelweg, Einmündung Neues Leben, zur Kollision

zweier Pkw im Kreuzungsbereich, nachdem ein 23-Jähriger Fiat-Fahrer einer

anderen Pkw-Fahrerin die Vorfahrt nahm.

Durch die Wucht des Aufpralls wird der Pkw der Fahrerin auf ein weiteres, am

Fahrbahnrand parkendes Auto geschleudert und kollidiert am Ende mit einer

dortigen Straßenlaterne. Hierbei werden sowohl das geparkte Auto, als auch die

Straßenlaterne stark beschädigt. Auch die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten

mussten abgeschleppt werden.

Der 23-jährige Unfallverursacher wird, wie auch die weitere Unfallbeteiligte,

noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Mannheim-Lindenhof: Eine Verletzte nach Unfall mit zwei Fahrrädern – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Dienstagabend kam es zu einem Unfall zwischen zwei

Radfahrern auf der Glücksteinallee mit anschließender Unfallflucht.

Gegen 18:30 Uhr war eine 36-jährige Radfahrerin vom Victoriaplatz aus in

Richtung der Meerfeldstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich

Glücksteinallee/Meerfeldstraße traf die 36-Jährige auf einen unbekannten,

männlichen Radfahrer.

Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierten die beiden Radfahrer auf der Kreuzung

miteinander, wobei sich die 36-Jährige mehrere Verletzungen zuzog, von

Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht und dort weiterbehandelt werden

musste.

Der gesuchte Radfahrer nahm die gestürzte Radfahrerin offenbar noch wahr, setzte

seine Fahrt jedoch einfach fort und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter

somit nicht nach.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden

gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621 / 83397-0 zu

kontaktieren.

Mannheim, Karlsruhe, Frankreich: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim / Karlsruhe / Frankreich (ots) – Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim wegen des Verdachts des räuberischen

Angriffs auf Kraftfahrzeugführerin und des schweren Raubs

Als eine 21-jährige Frau am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr in der Mannheimer

Schwetzingerstadt in ihren geparkten PKW stieg, öffnete plötzlich ein ihr

unbekannter Mann die hintere Beifahrertüre und stieg ebenfalls in das Fahrzeug.

Unter Vorhalt einer Pistole forderte der, wie sich später herausstelle, 28 Jahre

alte Mann die junge Frau schließlich dazu auf loszufahren und das Fahrzeug an

einer Tankstelle in Mannheim zu betanken.

Im Anschluss wies er die 21-Jährige, die fortwährend mit einer Waffe bedroht

wurde, an, die Fahrt unverzüglich und ohne Begleichung der Rechnung, in Richtung

Autobahn fortzusetzen. Die weitere Fahrt navigierte der 28-Jährige die Frau über

die BAB 656 auf die BAB 5 bis zur Autobahnraststätte Hardtwald, wo er die

21-Jährige aus seiner Gewalt ließ und die Weiterfahrt mit dem geraubten Auto in

Richtung Karlsruhe alleine fortsetzte. Die unverletzte junge Frau alarmierte

über einen Angestellten der Raststätte die Polizei, woraufhin das

Polizeipräsidium Mannheim in Zusammenarbeit mit dem benachbarten

Polizeipräsidium Karlsruhe und dem Polizeipräsidium Einsatz umgehend eine

Großfahndung nach dem Flüchtigen einleitete. Hierbei wurde unter anderem auch

ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Der flüchtige 28-Jährige fuhr indes weiter über die BAB 5 in Richtung Karlsruhe,

wo er kurz nach 17 Uhr, nahe des Autobahnkreuzes Karlsruhe, einen schweren

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtsachschaden

von mehr als 20.000 Euro verursachte.

Ein Ersthelfer, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam und seine Hilfe

anbot, wurde daraufhin von dem unverletzten 28-Jährigen mit einer Pistole

bedroht und seines Fahrzeugs beraubt. Den zuvor in Mannheim entwendeten und

stark beschädigten Pkw der 21-Jährigen ließ der 28-Jährige wiederum am Unfallort

zurück.

Noch vor Eintreffen der Polizei setzte der Tatverdächtige seine Flucht über die

Autobahnen und schließlich über die Bundesgrenze in französisches Hoheitsgebiet

fort.

In den Abendstunden verursachte der 28-Jährige mit dem von der Unfallstelle

geraubten Fahrzeug, nahe der Stadt Nancy in Frankreich, einen Verkehrsunfall,

bei dem er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Der

schwerverletzte 28-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Fahrzeuginsassen des unfallbeteiligten PKWs wurden leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim, die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das

Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mannheim und das Polizeipräsidium

Karlsruhe haben noch am Abend unter enger Einbindung des Gemeinsamen Zentrums

der deutsch-französischen Polizei in Kehl die weiteren Ermittlungen übernommen.

Diese ergaben, dass es sich bei dem 28-Jährigen mit deutscher

Staatsangehörigkeit um einen Strafgefangenen handelte, der zuletzt in der

Justizvollzugsanstalt Mannheim eine Haftstrafe im offenen Vollzug verbüßte. Zu

Beginn der Tathandlungen, gegen 16 Uhr, befand er sich im genehmigten Freigang.

Mannheim: PKW gestreift und weggefahren – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagvormittag, 10 Uhr,

beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer bzw. Verkehrsteilnehmerin

einen in der Karlstraße abgestellten VW. Das Fahrzeug wurde auf der linken Seite

erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 7.000 Euro. Der

Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das

Polizeirevier Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 zu kontaktieren.

Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus mit Gaststätte vom 19. Juli; Ursache geklärt

Mannheim (ots) – Die Ursache, weshalb es am Morgen des 19. Juli zu einem Brand

in einem Mehrfamilienhaus mit Gaststätte im Quadrat L 14 kam (siehe auch

Pressemitteilungen 1-4 vom 19./20. Juli), ist geklärt.

Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim fanden heraus, dass das

Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem „Dart“-Spielgerät in der

Gaststätte im Erdgeschoss entstand.

Durch den Brand wurden mehrere Bewohner verletzt, vier davon schwer.

Der Sachschaden beläuft sich auf über eine Million Euro.