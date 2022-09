Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis): Unfallverursacher flüchtet – Zeugenaufruf!

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der

L 630 bei Oftersheim fahndet die Polizei nach einem schwarzen, nicht näher

bekannten Audi.

Gegen 7:40 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem roten Peugeot von

Schwetzingen in Richtung Plankstadt auf dem rechten Fahrstreifen. Im Bereich des

Abbiegestreifens nach Plankstadt/B 535 wechselte ein schwarzer Audi vom linken

auf den rechten Fahrstreifen und schnitt hierbei die Peugeot-Fahrerin derart,

dass diese eine Vollbremsung einleiten und ausweichen musste.

Die 18-Jährige kam, aufgrund des Manövers, nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte dort mit der Leitplanke. Sowohl an der Leitplanke, als auch am Pkw

der 18-Jährigen, entstand Sachschaden in Höhe von knapp 6000,- Euro.

Glücklicherweise erlitt die Frau bei dem Vorfall keinerlei Verletzungen.

Der unbekannte Fahrer des schwarzen Audi setzte die Fahrt unbeirrt in Richtung

der B 535/Heidelberg fort. Von dem unbekannten Audi sind weder Kennzeichen, noch

Fahrzeugtyp bekannt.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang

und/oder dem schwarzen Audi mit Fahrer/-in machen können werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202 / 288-0, oder dem Polizeiposten

Ketsch, Tel.: 06202 / 61696, in Verbindung zu setzen

Sinsheim, Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis): Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw – Motorradfahrer verletzt

Sinsheim, Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen

einem Motorrad und einem Pkw kam es am späten Dienstagabend, wobei der

Motorradfahrer verletzt wurde.

Um kurz nach 23:30 Uhr missachte eine von der Panoramastraße nach links in die

Waibstadter Straße einbiegende Toyota-Fahrerin die Vorfahrt eines auf der

Vorfahrtsstraße fahrenden, 19-jährigen Motorradfahrers.

Nach Kollision beider Fahrzeuge wird der 19-Jährige beim Aufprall über den

Lenker seines Fahrzeuges geworfen und zieht sich beim Sturz bislang unbekannte

Verletzungen zu.

Der junge Mann muss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert

werden; die 67-jährige Unfallverursacherin bleibt unverletzt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000,- Euro. Beide Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme konnte die Waibstadter Straße am Ortseingang

Epfenbach nur einseitig befahren werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen

Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Porsche landet im Vorgarten – Fahrer alkoholisiert

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Zu einem besonderen Verkehrsunfall kam es

am Dienstagabend in Sinsheim.

Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 38-jähriger Porsche-Fahrer die Mozartstraße in Richtung

der Stiftstraße entlang. Hierbei kam der 38-Jährige nach bisherigem

Kenntnisstand offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst gegen den

Zaun eines dortigen Anwesens und anschließend gegen mehrere Bäume ehe die Fahrt

im Hof eines weiteren Anwesens endete.

Die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier Sinsheim konnten im

weiteren Verlauf deutlichen Alkoholgeruch bei dem Porsche-Fahrer feststellen,

was offensichtlich als Grund für die glimpflich verlaufene Irrfahrt des

38-Jährigen angenommen werden kann.

Glücklicherweise wurden weder der Mann und seine beiden mit im Auto sitzenden

Kinder, noch weitere Passanten oder Anwohner bei dem Unfall verletzt.

Nachdem bei dem Porsche Betriebsstoffe ausliefen, musste dieser abgeschleppt

werden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei, ebenso wie der Führerschein des

38-Jährigen, sichergestellt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden

auf weit über 10.000,- Euro.

Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann die Polizeibeamten zur Wache

begleiten, wo ihm Blut entnommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen

Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen und darf bis auf Weiteres

keine führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkten Ford beschädigt – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag

beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen in der Rockenauer Straße

geparkten Ford. Der Fahrzeughalter stellte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr

mehrere Kratzer sowohl an der linken als auch rechten Fahrzeugseite fest. Der

Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, welche die

Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach in Verbindung zu setzen.