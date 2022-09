Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz, Sperrung aufgehoben

Heidelberg (ots) – Gegen 15.15 Uhr fuhr eine Rollerfahrerin, aus Leimen kommend,

auf der Straße Judenchausee, wobei sie nahe des Umspannwerks die Kontrolle über

das Zweirad verlor und stürzte. Der Motorroller rutschte anschließend gegen die

Leitplanken, die Fahrerin erlitt mehrere Verletzungen. Andere Verkehrsteilnehmer

waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt.

Die ansprechbare Verletzte kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen

in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme, der Landung des beorderten Hubschraubers und der

Bergungsarbeiten des totalbeschädigten Rollers war der Streckenabschnitt voll

gesperrt. Die Sperrung wurde aufgehoben.

Heidleberg: Schwerer Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz, Straßenzug gesperrt

Heidelberg (ots) – Aufgrund eines schweren Verkehrsunfall ist die Straße

Judenchausee derzeit voll gesperrt. Es wurde ein Rettungshubschrauber für eine

schwer verletzte Person angefordert.

Kurz nach 15 Uhr kam es nahe dem Umpsannwerks zu einem Unfall bei dem ein

Motorradfahrer verletzt wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg und das

Polizeirevier Heidelberg Süd sind derzeit vor Ort eingesetzt. Der genaue

Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt, allerdings wurden keine weiteren

Personen verletzt.

Zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 25-Jähriger und ein 27-Jähriger sollen am 5.September 2022 gegen 19:30 Uhr

gemeinsam auf der Neckarwiese, in der Nähe eines Beachvolleyballfeldes, einen

unbeobachteten Moment ausgenutzt und einen Rucksack samt Inhalt entwendet haben.

Zudem sollen die beiden Tatverdächtigen aus einer danebenliegenden Tasche

weitere elektronische Geräte an sich genommen haben.

Die Männer entkamen samt Diebesgut im Wert von rund 600 Euro zunächst unerkannt

von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die

Tatverdächtigen, die noch im Besitz des Diebesguts waren, gegen 21:45 Uhr im

Bereich der Schwanenteichanlage in Heidelberg festgestellt und festgenommen

werden. Die entwendeten Wertgegenstände wurden sichergestellt.

Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg beim Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen beiden Männer. Die

Ermittlungsrichterin erließ diese antragsgemäß.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Nord dauern weiter an.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel.:

06221 /4569-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Einbruch in Erdgeschosswohnung – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, den 04.09.2022, 12:00 Uhr und

Dienstag, den 06.09.2022, 10:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang

unbekannte Täter über den Balkon Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im

„Angelweg“. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete die Täterschaft mehrere

elektronische Geräte im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Die Zentrale

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die

Spurensicherung am Tatort. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat unterdessen die

weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im besagten Zeitraum oder unmittelbar davor verdächtige Personen

oder Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel.:

0621/ 174 – 4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Exhibitionisten in Bahn – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, sollen gleich zwei Männer in

der S-Bahn 3 am Montag, den 29.08.2022, masturbiert und dabei mehrere Mädchen

beobachtet haben.

Auf der Strecke zwischen Heidelberg und Zwingenberg sollen die beiden Männer

gemeinsam in einer Sitzgruppe gesessen und dabei die gegenüber sitzenden vier

weiblichen Jugendliche beobachtet haben. Die beiden Exhibitionisten

manipulierten währenddessen sichtbar an ihrem Glied.

Die Jugendlichen verließen später die Bahn, wobei drei von diesen im Nachgang

eine Anzeige bei der Polizei erstatteten – die vierte Zeugin gilt jedoch bislang

als unbekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht in diesem Zusammenhang nach der vierten Zeugin, sowie Hinweisgebern, die

ebenfalls verdächtige Beobachtungen im Zeitraum von 21 Uhr und 21.30 Uhr in der

Bahn gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu melden.