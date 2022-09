Frankfurt-Gallus: Drogen in Wohnung – Zwei Männer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte der Frankfurter Polizei stellten am gestrigen

Dienstag, den 06. September 2022, in einer Wohnung im Gallus eine größere Menge

an Betäubungsmitteln sicher und nahmen in dieser zwei 53 und 26 Jahre alte

Männer fest.

Nach einem Hinweis auf den Besitz von Drogen begaben sich gegen 18:45 Uhr

Polizeibeamte zu einem Mehrfamilienhaus in die Anspacher Straße. Im Treppenhaus

des Gebäudes stellten sie schon an der Tür der aufgesuchten Wohnung

Marihuanageruch fest. Mittels eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses

wollten sich die Beamten nun Zugang in die Räume verschaffen und hatten bereits

eine Ramme angesetzt. Ein 53-jähriger Mann öffnete jedoch vorher die Tür, sodass

die Beamten zügig die Wohnung betreten konnten und darüber hinaus auf einen

weiteren Mann, 23 Jahre alt, trafen. In der Wohnung fanden die eingesetzten

Polizeikräfte mit der Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes schließlich über

400 Gramm Haschisch, rund 50 Gramm Marihuana, mehrere tausend Euro an Bargeld

sowie Pfefferspray, eine Machete und mehrere Messer auf. Sie stellten die

Beweismittel sicher. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die

Beamten die beiden Männer wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen des

Verdachts des illegalen Drogenhandels dauern an.

Darüber hinaus bewiesen die Polizeibeamten bei einem 24-Jährigen, der zum

Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung aus einem der oberen Stockwerk nach unten

kam, ebenso das richtige Gespür und unterzogen ihn einer Kontrolle. Gegen den

jungen Mann lag ein Haftbefehl vor, den er nach Zahlung des offenstehenden

Geldbetrages abwenden konnte. Er wurde im Anschluss entlassen.

Frankfurt-Innenstadt: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstagmittag (06. September 2022) kam es im Rahmen

einer Festnahme zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der Alte

Rothofstraße.

Zeugen teilten einer Polizeistreife des 1. Polizeireviers mit, dass am Roßmarkt

ein Mann Passanten belästige, bespucke und mit einem Hosengürtel körperlichen

angehen würde. Im Zuge der Kontrolle des 28-jährigen Täters, begann dieser in

Richtung der eingesetzten Beamten zu spucken und diese zu treten. Im Verlauf der

Festnahme steigerte sich das Aggressionsverhalten des Beschuldigten, weshalb er

zu Boden gebracht wurde. Auf dem Boden liegend führte er das Bespucken gegen die

Polizisten fort. Um dies zu unterbinden, fixierten die Beamten den Hinterkopf

des 28-Jährigen. Zur weiteren polizeilichen Maßnahme transportierte die Streife

den Beschuldigten auf das 1. Polizeirevier.

Durch den Angriff des Täters sind 4 Personen verletzt worden. Zwei Polizeibeamte

(26 und 30 Jahre), eine 25-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann.

Der wohnsitzlose Mann ist im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter

vorgeführt worden. Er muss sich wegen des Verdachtes der gefährlichen

Körperverletzung, der Beleidigung und dem tätlichen Angriff auf

Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Rucksack entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 24-Jähriger befand sich am Montag, den 05. September

2022, gegen 23.40 Uhr, zu Fuß unterwegs in der Taunusstraße. In Höhe der

Hausnummer 44 wurde er unvermittelt durch eine unbekannte männliche Person mit

Reizgas besprüht. Dem Täter gelang es dabei nicht, sich in den Besitz des

Rucksackes des 24-Jährigen zu bringen, da dieser geistesgegenwärtig „fast blind“

zurück in sein Hotel in der Weserstraße lief. Im Foyer des Hotels wurde er dann

durch einen Mitarbeiter versorgt. Die Hinzuziehung eines RTW erschien nicht

notwendig. Den Rucksack hatte der Geschädigte in unmittelbarer Nähe zu seinem

Sitzplatz abgestellt. Offensichtlich war der verhinderte Räuber seinem Opfer bis

ins Hotel gefolgt und stahl dort in einem günstigen Moment den Rucksack. Darin

befanden sich eine Digitalkamera Sony FX6, ein Apple MacBook sowie rund 500 US-$

Bargeld.

Täterbeschreibung:

Etwa 175 cm groß, Bartträger, weiße Sneaker, schwarze Hose, grauer Pullover,

grüne Baseballmütze (Schild nach hinten getragen)

Frankfurt-Riederwald: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr zusammen mit einem

weiteren Radler am Dienstag, den 06. September 2022, gegen 14.30 Uhr, den Radweg

Am Erlenbruch in Richtung des Max-Bromme-Steiges. An dem unbeschrankten

Bahnübergang in Höhe des Stadions kreuzte der Radfahrer nach links in Richtung

Am Riederbruch. Trotz der sofort durchgeführten Gefahrenbremsung des Fahrers der

U-Bahn der Linie 7, konnte er einen Zusammenprall mit dem 22-jährigen Radfahrer

nicht mehr verhindern. Dieser wurde dabei schwer verletzt und anschließend in

ein Krankenhaus verbracht. Durch die Vollbremsung wurden auch noch drei

Fahrgäste der U-Bahn leicht verletzt.