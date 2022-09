Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach- Autofahrt endet mit Blutentnahme

Offenbar unter Drogeneinfluss setzte sich in der letzten Nacht (07.09.2022) ein 26-Jähriger hinter das Steuer seines grauen Citroen und fuhr los. Butzbacher Polizisten kontrollierten den Citroen-Fahrer gegen 00:20 Uhr in der Griedeler Straße. Da sich den Beamten Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, führten sie einen Drogenschnelltest durch, der den Konsum von THC nachwies. Der 26-Jährige musste mit zur Polizeistation. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt dem jungen Mann eine Blutprobe. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Gedern – ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss gefahren – Unfall

11.000 Euro Schaden und zwei Verletzte sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls am gestrigen Abend (06.09.2022). Ein 22-Jähriger setzte sich samt Sozia auf sein Motorrad und fuhr los. Auf der Pestalozzistraße in Fahrtrichtung Goethestraße verlor er offensichtlich die Kontrolle über seine Harley-Davidson, kollidierte mit einem geparkten schwarzen Mercedes GLA und kam zu Fall. Die 21-jährige Soziusfahrerin musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Krad-Fahrer verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 1,7 Promille. Zudem ist der Unfallfahrer offenbar nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Für ihn folgte eine Blutentnahme auf der Friedberger Wache und die Sicherstellung seines Führerscheins. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Station wieder verlassen. Auf den jungen Mann kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Bad Nauheim: Hakenkreuz und Schriftzug geschmiert

Einen Schriftzug und ein Hakenkreuz schmierten Unbekannte mit Kreide auf die Parkfläche im Außenbereich des Parkhauses in der Schwalheimer Straße. Gemeldet wurde der Vorfall am Dienstagabend (06.09.2022), um 18:20 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und fragt: Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Beleidigt- Polizei sucht Zeugen

Nach einem Vorfall am Montag (05.09.2022) am Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofsallee sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 19-jährige saß auf einer Bank an der Bushaltestelle. Gegen 11:20 Uhr setzte sich ein Senior neben sie und verwickelte die junge Frau zunächst in ein belangloses Gespräch. Im weiteren Verlauf machte er anzügliche Bemerkungen mit sexuellem Hintergrund. Die aus dem Landkreis Gießen stammende junge Frau beschreibt den älteren Mann als 70 – 80 Jahre alt. Er hatte graue kurze Haare, einen kurzen Vollbart und trug eine dunkle, sogenannte „Batschkappe“. Er führte einen Rollator mit sich. In unmittelbarer Nähe befand sich zu dieser Zeit eine Frau, die zunächst auch auf der Bank saß, sich jedoch erhob und sich einige Meter entfernte. -Wer kann Hinweise zu dem bisher unbekannten Mann geben?

Wer hat den Vorfall mitbekommen?

-Wer kann Angaben zu der Dame, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt und die Situation mitbekommen haben könnte, geben? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Karben-Okarben: Diesel abgezapft

Rund 250 Liter zapften Unbekannte aus einem Bagger ab. Zwischen Montag (05.09.2022), 16:00 Uhr und Dienstag (06.09.2022), 06:45 Uhr begaben sich die Diebe auf die Baustelle „Am Warthweg“, öffneten den Deckel des Tanks am gelben Bagger des Herstellers CAT und pumpten den Kraftstoff ab. Der Schaden wird mit 550 Euro beziffert. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Bad Vilbel: Fahrrad gestohlen

In der Nacht von Montag (05.09.2022) auf Dienstag (06.09.2022) begaben sich Diebe auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße. Sie kletterten über die Grundstücksmauer und drangen in eine nicht verschlossene Garage ein. Dort stahlen die Unbekannten ein E-Bike des Herstellers Cube. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr zuschlugen, sowie dem Verbleib des E-Bikes erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.