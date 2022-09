Erneut Autos aufgebrochen – Tatverdächtiger wurde festgenommen

Zeit: Sonntag, 04.09.2022, 18:40 Uhr

In den letzten Wochen kam es in Homberg vermehrt zu Autoaufbrüchen (wir berichteten).

Nachdem nun am vergangenen Wochenende erneut zwei Autos in der Homberger Innenstadt aufgebrochen wurden, gelang es der Polizei, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

In der Zeit zwischen 14:00 und 18:00 Uhr (04.09.2022) wurden im Bereich Bahnhofstraße sowie der Wallstraße in Homberg, ein Skoda Fabia und ein Renault Clio, durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Hierbei wurde ein Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe erbeutet. An den Autos entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 600,- EUR.

Außerdem wurde versucht, im Bereich Ziegehainer Straße in Homberg, Wertgegenstände aus einem Cabriolet zu entwenden. Hierbei wurde der bislang unbekannte Täter durch einen Zeugen angesprochen, woraufhin der unbekannte Täter flüchtete. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und gab gegenüber der eingesetzten Streife eine gute Personenbeschreibung des flüchtigen Täters ab.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Person, auf die die Täterbeschreibung zutraf, gegen 18:40 Uhr, im Bereich der Drehscheibe in Homberg, angehalten und kontrolliert werden.

Hierbei handelte es sich um einen 24-jährigen Mann aus Homberg. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks durch die Polizei, wurden beweisrelevante Gegenstände aufgefunden und sichergestellt.

Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeistation nach Homberg verbracht. Er wurde nach erfolgter Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und wird mehrere Strafanzeigen gegen den Tatverdächtigen fertigen.