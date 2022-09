Schockanruf: Dreiste Täter betrügen Senior aus Bad Emstal; Polizei sucht Zeugen

Bad Emstal-Sand: Mit der Schockanruf-Masche haben Betrüger am gestrigen Dienstagmittag einen Senior aus dem Bad Emstaler Ortsteil Sand um seine Ersparnisse gebracht. Der Rentner hatte gegen 11 Uhr einen Anruf erhalten, bei dem sich eine weinerliche Person als sein Sohn ausgab und schilderte, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Unmittelbar danach übernahm ein angeblicher Polizist das Telefonat und gab vor, der Sohn des Seniors müsse nun in Haft. Nur durch Zahlung einer Kaution könne er entlassen werden. Aufgrund des hohen Drucks, den die Täter am Telefon auf das Opfer ausübten, stellte der schockierte Mann seine Ersparnisse in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages bereit. Diese übergab er gegen 12.30 Uhr in einem Wohngebiet nahe des Ortsausgangs Richtung Merxhausen an einen Unbekannten. Als dem Senior später bewusst wurde, dass er mit dem schockierenden Anruf betrogen wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Sie bitten um Hinweise auf den Geldabholer, der ca. 1,70 Meter groß und kräftig gewesen sein soll und einen braungebrannten Teint sowie eine Glatze hatte. Bekleidet soll der Täter mit einer kurzen Jeanshose, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen gewesen sein und eine Herrenumhängetasche mit geführt haben. Zudem soll er offenbar mit einem weißen Kastenwagen unterwegs gewesen sein.

Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Unbekannter mit schwarzem Fahrrad entblößt sich vor 14-jährigen Mädchen in Waldau: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Waldau: Ein unbekannter Mann hat sich am gestrigen Dienstagnachmittag vor zwei 14 Jahre alten Mädchen in der Stegerwaldstraße in Kassel-Waldau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen 50 bis 60 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der eine kurze Jeanshose sowie ein blaues T-Shirt trug und mit einem älteren schwarzen Fahrrad unterwegs war.

Die beiden 14-Jährigen aus Kassel hatten direkt nach der Tat um 17 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Wie sie den Beamten des Polizeireviers Ost schilderten, hatte sie der Mann auf einer Grünfläche neben der Schule zunächst angestarrt, sich anschließend in einer Entfernung von wenigen Metern vor ihnen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die beiden Mädchen rannten daraufhin auf das Schulgelände. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Angebliche Sammler von Trödelkram bestehlen Seniorin in Harleshausen: Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Harleshausen: Das Opfer von Trickdieben, die sich als Sammler von Trödelkram ausgaben, wurde am Montagmittag eine Seniorin im Kasseler Stadtteil Harleshausen. Die Frau hatte am gestrigen Dienstag eine Anzeige wegen des Trickdiebstahls beim Kriminaldauerdienst (KDD) erstattet. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise auf die Täter.

Wie die Seniorin bei der Anzeigenerstattung schilderte, hatte ein unbekannter Mann am Montag, gegen 12:45 Uhr an ihrem Haus in dem Wohngebiet zwischen Wolfhager Straße und Niederfeldstraße geklingelt. Der Unbekannte gab sich als Sammler von Trödelkram aus und fragte nach Büchern, Geschirr, etc. Die Frau zeigte dem vermeintlichen Interessenten daraufhin verschiedene Gegenstände. Der Mann wiederum zeigte an einigen Dingen Interesse und gab vor, kurz zu seinem Auto gehen zu müssen. Er kehrt anschließend jedoch nicht zurück. Die Seniorin schaute daraufhin in ihrem Haus nach dem Rechten und musste das Fehlen ihrer Schmuckschatulle mit Schmuck im Wert mehrerer Hundert Euro aus dem Schlafzimmer feststellen. Da sie die ganze Zeit bei dem Mann geblieben war, muss sich in der Zwischenzeit ein Komplize in das Haus geschlichen und die Schatulle gestohlen haben.

Bei dem vermeintlichen Sammler von Trödelkram soll es sich laut dem Opfer um einen ca. 50 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit mitteleuropäischem Äußeren, der leicht untersetzt war und blonde kurze Haare hatte. Bekleidet sei der Täter mit einer kurzen grauen Hose und einem kurzärmeligen beigen Hemd gewesen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die am Montag verdächtige Personen in dem Wohngebiet zwischen Wolfhager Straße und Niederfeldstraße beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Gefälschte Marken-Kopfhörer online feilgeboten: Polizisten schnappen zwei Verdächtige bei fingiertem Verkaufstreffen

Kassel-Bettenhausen: Bei einem fingierten Verkaufstreffen konnten Polizeibeamte am gestrigen Dienstagabend in Kassel-Bettenhausen eine 21-jährige Frau aus Kassel und einen 25-Jährigen aus Borken (Schwalm-Eder-Kreis) festnehmen, die im Verdacht stehen, gemeinsam mit gefälschten Apple AirPods über ein Kleinanzeigenportal gehandelt zu haben. Bei den anschließenden Durchsuchungen ihrer Wohnungen stellten die Polizisten weitere Packungen mit Kopfhörern sicher, die auf den ersten Blick täuschend echt aussahen, aber nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls gefälscht sein dürften. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Betrugs und wegen Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes ergaben, waren die beiden Opfer aus Warburg, ein 14- und ein 21-Jähriger, auf einem Kleinanzeigenportal auf die annoncierten neuen Apple AirPods für 150 Euro aufmerksam geworden. Nach einem schriftlichen Kontakt kam es schließlich am Montagabend gegen 20 Uhr zu einem Treffen mit der Verkäuferin auf einem Parkplatz in der Ochshäuser Straße, wo die beiden Warburger nach Abzug eines Rabatts zwei originalverpackte Kopfhörer für insgesamt 275 Euro erwarben. Kurze Zeit später bemerkten sie aufgrund fehlender Funktionen und minderwertiger Qualität, dass es sich um billige Fälschungen handelte. Zu diesem Zeitpunkt war die Verkäuferin für sie bereits nicht mehr erreichbar. Ein Bekannter der beiden Opfer war am Dienstag allerdings online auf eine weitere Anzeige mit Kopfhörern der gleichen Anbieterin aufmerksam geworden und hatte sein Kaufinteresse bekundet. Nach dem günstigen Preis gefragt gab die Frau an, dass sie die AirPods aufgrund einer Vertragsverlängerung erhalten, aber dafür keine Verwendung habe. Im Anschluss informierte der Mann die Kasseler Polizei über die Betrugsmasche. Nach den ersten Ermittlungen kam es am Dienstagabend zu einem fingierten Verkaufsgeschäft auf dem gleichen Parkplatz in Bettenhausen, wo die Verkäuferin ein Zivilpolizist des Kriminaldauerdienstes erwartete. Bei der zeitgleich mit ihrer Festnahme stattgefundenen Fahndung nahm eine Streife des Polizeireviers Ost zudem in Nahbereich ihren 25-jährigen Komplizen fest, der in einem geparkten Auto wartete. Auf dem Beifahrersitz lagen zwei weitere Packungen mit mutmaßlich gefälschten Kopfhörern, die sichergestellt wurden. Die Festgenommenen nahmen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier. Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen werden beim für Betrugsdelikte zuständigen Kommissariat 23/24 der Kasseler Kripo geführt.