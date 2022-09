Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrradcodierung in Bad Homburg – Anmeldung jetzt möglich

Die Polizei bietet am Freitag, dem 23.09.2022 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr vor der Polizeistation Bad Homburg (Saalburgstraße 116) Fahrradcodierungen an.

Das Angebot ist kostenlos, lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis für das Fahrrad muss vorgelegt werden. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist daher aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Dieser Code ermöglicht der Polizei, entwendete Fahrräder den Bestohlenen zuordnen zu können. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig unter svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de .

Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Falscher Handwerker erbeutet hochwertige Uhren, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Im Rosengarten, 06.09.2022, gg. 15.15 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag machte in Bad Homburg ein Trickdieb mit der Masche des falschen Handwerkers Beute. Gegen 15.15 Uhr wurde der Täter an einem Wohnhaus in der Straße „Im Rosengarten“ vorstellig. Er schilderte einem der Bewohner, von den Wasserwerken zu kommen und aufgrund von Arbeiten die im Haus befindlichen Wasserventile überprüfen zu müssen. Nachdem der angebliche Handwerker hierfür von dem Bewohner zu mehreren Wasseranschlüssen begleitet worden war, nutzte der Dieb einen Moment, in dem er unbeobachtet war, um zwei hochwertige Armbanduhren zu stehlen. Mit dem Diebesgut im Gepäck sei der Mann anschließend in einen dunkelblauen VW Golf mit Böblinger Kennzeichen (BB-) eingestiegen, der von einem Komplizen gefahren wurde. Der Wagen sei daraufhin in Richtung Seedammweg davongefahren. Der Wert der beiden Uhren wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Der falsche Handwerker wurde beschrieben als etwa 25 bis 40 Jahre alt mit „deutschem Aussehen“. Er habe dunkles Haar gehabt, das kurz und gepflegt gewesen sein soll. Getragen habe der Mann ein dunkelblaues Hemd und eine graue Arbeitshose. Gesprochen habe er Deutsch ohne Akzent. Zu dem Fahrer des VW ist lediglich bekannt, dass er dunkles Haar und ein „südländisches Aussehen“ gehabt haben soll. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, bei denen der falsche Handwerker möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Motorradfahrer stürzt über Leitplanke, L 3025, zwischen Rotes Kreuz und B 8 (Gemarkung Glashütten), 06.09.2022, gg. 13.35 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag kam es auf der L 3025 bei Glashütten zu einem Motorradunfall. Gegen 13.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bayern mit seiner Suzuki die Landesstraße aus Richtung Niederreifenberg kommend in Fahrtrichtung Königstein. In einer Linkskurve, kurz hinter dem Roten Kreuz fuhr der Biker – mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit – gegen die rechtsseitige Leitplanke. Der Mann fiel dabei über die Leitplanke und kam dahinter zum Liegen. Sein Motorrad kam auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand. Der 24-Jährige, der zwar einen Helm, jedoch keine Schutzkleidung trug, zog sich diverse Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Da infolge des Unfalls Öl aus seinem Motorrad ausgetreten war, musste die Ölspur von der Feuerwehr abgebunden und anschließend durch die Straßenmeisterei entfernt werden. Der Schaden an der Suzuki des Bayern sowie der Leitplanke wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Radfahrerinnen kollidieren miteinander, Oberursel, Mainstraße, 07.09.2022, gg. 07.10 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen sind in der Oberurseler Mainstraße zwei Fahrradfahrerinnen zusammengestoßen. Die beiden Oberurselerinnen im Alter von 28 und 58 Jahren waren gegen 07.10 Uhr mit ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung zwischen der Lahnstraße und der dortigen Schule unterwegs, als sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache miteinander kollidierten. Beide Radlerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 58-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.