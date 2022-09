Mannheim: Cinema of Splendour – Fashion im Film

Historische Kostümfilme

Historische Kostümfilme machen einen zentralen Teil dieser Retrospektive aus. Neben ›Orlando‹ wird auch Luchino Viscontis Meisterwerk ›Ludwig‹ (1972) über den Aufstieg und Fall Ludwigs II. von Bayern mit Helmut Berger und Romy Schneider in den Hauptrollen gezeigt. Und zwar ebenso in der restaurierten Fassung wie Peter Weirs ›Picnic at Hanging Rock‹ (1975) über das Verschwinden mehrerer Schülerinnen im Jahr 1900. Der gesellschaftliche Anpassungsdruck im viktorianischen Australien, wie er hier zu beobachten ist, findet seinen Widerhall in einem der prägenden Regiedebüts des ausgehenden 20. Jahrunderts: Sofia Coppolas ›The Virgin Suicides‹ (1999) über den Selbstmord von fünf Schwestern in den USA der 1970er-Jahre. Hinzu kommt Céline Sciammas ›Bande de filles‹ (2014) über eine Mädchengang in der Pariser Banlieu, ein Film, für den die Regisseurin sämtliche Kostüme selbst entworfen und ausgewählt hat. Außerdem Park Chan-wooks ›The Handmaiden‹ (2016), der im Korea und Japan der 1930er-Jahre spielt. All diese Filme verdeutlichen, dass die Mode häufig gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegelt. Und zugleich sind die historischen Kostüme immer auch Ausdruck der Entstehungszeit des Films selbst. Dem dynamischen Verhältnis zwischen den verschiedenen Zeitebenen nachzuspüren, das sich hier auftut, ist eines der Ziele der diesjährigen Retrospektive des IFFMH.

Filme über die Welt der Mode

Einen letzten Schwerpunkt dieser Retrospektive stellen schließlich Filme dar, die vor dem Hintergrund der Modewelt spielen. In ›Die bitteren Tränen der Petra von Kant‹ (1972) erzählt Rainer Werner Fassbinder von einer erfolgreichen Modedesignerin und ihrer unausgewogenen Beziehung zu einer jungen Frau. Jerry Schatzberg verarbeitet in seinem Debüt ›Puzzle of a Downfall Child‹ seine Erfahrungen als Modefotograf. In der Hauptrolle ist Faye Dunaway zu sehen, die ein ehemaliges Model spielt, das auf sein Leben zurückblickt. Einen der schönsten Spielfilme über Mode inszenierte schließlich Jacques Becker. ›Falbalas‹, 1944 in Paris noch unter deutscher Besatzung gedreht, porträtiert die Pariser Modewelt und rückt einen berühmten Modedesigner in den Mittelpunkt, der sich Hals über Kopf in die Verlobte seines besten Freundes verliebt. All diese Filme stellen nicht nur Zeugnisse unterschiedlichster Formen der Modeschöpfung dar, sondern auch die permanente Suche nach künstlerischen Ausdrucksformen. Die Schwierigkeiten, mit denen sich die Protagonist*innen in ihrer Arbeit konfrontiert sehen, machen diese Werke somit immer auch zu Filmen, in denen die Regisseur*innen über ihr eigenes Schaffen nachdenken.