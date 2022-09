Unberechtigte Bargeldabhebung

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 hoben bislang unbekannte Täter bei einer Bankfiliale unberechtigt einen mittleren 5-stelligen Bargeldbetrag eines Ehepaares aus Römerberg ab. Der 59-jährige Geschädigte war selbst noch am 30.08.2022 gegen 11 Uhr an einem Geldautomaten in Speyer, hob dort Bargeld ab und ging anschließend in mehrere Geschäfte einkaufen.

Hier nutzte er lediglich das abgehobene Bargeld. Am Nachmittag stellte er plötzlich das Fehlen seiner Bankkarte und seines Personalausweises fest. Nachdem der Mann seine Karte vergeblich suchte, ließ er diese sperren.

Die 58-jährige geschädigte Ehefrau kontrollierte täglich das Konto der betroffenen Karte und musste am 06.09.2022 die unberechtigte Abbuchung auf ihrem Tagesgeldkonto feststellen. Wo und unter welchen Bedingungen die Abhebung stattfand ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Ladendieb gestellt

Speyer (ots) – Am Dienstag 06.09.2022 gegen 18:45 Uhr nahm ein 24-jähriger Mann in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße 3 Flaschen Parfum aus der Auslage und verließ anschließend das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Die Ladendetektivin konnte beobachten, dass der Tatverdächtige sich auf der Straße mit einem anderen Mann unterhielt und dann in Richtung Dom davonging.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte der Tatverdächtige auf einer Bank sitzend festgestellt und kontrolliert werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten die entwendeten Parfumflaschen im Wert von 250 Euro.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.