Neustadt: “Z” auf Junker-Hansen-Turm geschrieben

(ots) – Ein 30 x 30 Zentimeter großes “Z” prangt seit Freitag 02.09.2022 auf der Rückseite des Junker-Hansen-Turms. Vermutlich der selbe Täter sprühte mit gleicher Farbe zudem eine Kombination aus 3 verschiedenen Buchstaben auf die Rückwand des unmittelbar an das Neustädter Wahrzeichen angrenzenden Nebengebäudes der Stadtverwaltung.

Der Staatsschutz bei der Kripo Marburg hat wegen der augenscheinlich politischen Motivation der Sachbeschädigung durch Graffiti die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tatzeit liegt vor Freitag, 02. September, lässt sich bislang aber nicht genauer einschränken. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Friedensdorf/Breidenbach: Passat zum zweiten Mal betroffen

Nachdem sein schwarzer VW Passat bereits vom 21.08. auf den 22.08.2022 Ziel einer Sachbeschädigung war, traf es den Eigentümer zwischen Samstag 03.09. und Dienstag 06.09.2022 erneut. Im ersten Fall hinterließ der Täter einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite, beim letzten Fall 3 Dellen im Dachholm auf der Fahrerseite und eine im Holm auf der Beifahrerseite.

Allein bei der letzten Tat liegt der Schaden bei ca. 3.000 Euro. Als Tatorte kommen die Wilhelmshütter Straße in Friedensdorf oder auch der betriebseigene Parkplatz von Buderus in Breidenbach infrage. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Erksdorf: Dieb nutzt Fußballspiel

Ein Dieb nutzte ein Fußballspiel, um zunächst die Umkleidekabinen und mit den gefundenen Autoschlüsseln die geparkten Autos zu durchsuchen. Er erbeutete neben den Schlüsseln u.a. mehrere Geldbörsen mit Bargeld, Ausweisen und Debitkarten und auch eine beige-braun karierte Bauchtasche der Marke Joop.

Die Taten ereigneten sich am Dienstag 06.09.2022 während der Partie der zweiten Mannschaften des TSV Erksdorf gegen die SG Rosphe zwischen 18-21 Uhr.

Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen auffälligen Mann, wobei nicht feststeht, ob dieser mit den Taten in Verbindung steht. Zur Klärung eines etwaigen Zusammenhangs bittet die Polizei um Hinwiese, die zur Identifizierung dieses Mannes führen könnten.

Aufgefallen war ein ca. 1,85 Meter großer, zwischen 45-50 Jahre alter Mann mit grauen, zum Zopf gebundenen Haaren, Spitzbart und sportlicher Statur. Er trug ein weißes T-Shirt und eine graue Hose und hatte einen schwarzen Wellenstein-Rucksack dabei.

Wer kennt diesen Mann? Wer hat zur Tatzeit sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. während des Spiels jemanden gesehen, der in die Umkleidekabinen ging oder herauskam oder der sich an den parkenden Autos hinter dem Vereinsheim aufhielt? Sachdienliche Hinwiese an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Mardorf: Ladendieb flüchtete

Die Polizei sucht derzeit nach einem geflüchteten Ladendieb. Der Mann hatte bei seiner Flucht eine Angestellte weg gestoßen und während der Flucht bis auf ein paar Strümpfe die komplette Beute im Wert von deutlich über Hundert Euro verloren. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die Tat im Discountmarkt in der Homberger Straße, geschah am Montag 05.09.2022 gegen 13 Uhr.

Bei dem Täter handelt es sich um einen zwischen 170-180 cm großen, dünnen Südländer. Er trug eine schwarze Base-Cap, ein weißes T-Shirt, eine graue Cargohose sowie eine Aldi-Tasche.

Wem ist dieser Mann aufgefallen? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Oberdieten: Pkw Anhänger gestohlen

Der gestohlene 750 kg-Pkw-Anhänger des Herstellers Thule tand auf einem frei zugänglichen Firmengelände im Gewerbegebiet Auf dem Eberbach. Der Diebstahl war zwischen Donnerstag, 11. August und Montag, 05. September. Am Anhänger befand sich das Kennzeichen MR-YU 569 mit einem TÜV-Stempel der die Vorführung für 10/21 anzeigt.

Wo ist dieser Anhänger jetzt? Wer kann sich an das Abholen/den Abtransport des Anhängers erinnern? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Biedenkopf,

Tel. 06461 9295 0.

