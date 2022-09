Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Germersheim (ots) Montagabend 05.09.2022 kontrollierten die Polizisten auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in der August-Keiler-Straße einen 51-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten sie deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 3,63 Promille.

Da der Mann zudem auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist und darüber hinaus noch mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs war, kommen neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch noch weitere Strafanzeigen auf ihn zu.

Diebstahl aus Transporter

Sondernheim (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht nur einen in der Jungholzstraße in Sondernheim abgestellten Transporter, sondern entwendeten aus diesem auch noch verschiedenes an Werkzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro, der Wert des Diebesgutes auf etwa 300 Euro.

Zeugen, die zur Tat oder der Identität des Täters Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.