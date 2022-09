Beim Abbiegen Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer und ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kollidierten am Montag 05.09.2022 gegen 15.30 Uhr, beim abbiegen in der Bruchwiesenstraße. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Dieseldiebstahl aus Lkw

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte gelangten in dem Zeitraum vom 03.09.2022 bis 05.09.2022 auf ein Firmengelände in der Prälat-Caire-Straße und entwendeten aus einem Lkw 1.500 Liter Diesel. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Versuchter Einbruch in Firma

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag 04.09.2022 auf Montag 05.09.2022 in eine Firma in der Oberstraße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte jedoch.

Durch den versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.