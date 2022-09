Versuchte Brandstiftung

Speyer (ots) – Die Feuerwehr Speyer meldete am Montag 05.09.2022 gegen 20:00 Uhr ein glimmendes Gebüsch am Eselsdamm. Zeugen teilten mit, dass kurz zuvor ein E-Scooter-Fahrer ein grünes, brennendes Laken ins Gebüsch geworfen hatte, welches daraufhin Feuer fing. Durch Passanten wurde das Feuer mittels Wasser gelöscht.

Personenbeschreibung des Fahrers:

männlich, 190 cm kräftig/muskulös gebaut.

Das Gebüsch grenzt direkt an einen Kindergarten. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einsatz von Videotechnik beim Altstadtfest

Speyer (ots) – Am Freitag 09.09. und Samstag 10.09.2022 findet das 45. Speyerer Altstadtfest nach 2-jähriger Pandemie bedingter Pause statt. Zur Unterstützung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen wird, wie auch schon im Jahr 2019, im Bereich des Domvorplatzes, des Holzmarktes, des Fischmarktes und der Tränkgasse sowie an den Einmündungen Hasenpfuhlstr./ Sonnenbrücke und Hasenpfuhlstraße/Mittelsteg, stationäre polizeiliche Videotechnik eingesetzt.

Der Einsatz von Videotechnik ist aufgrund des zu erwartenden, hohen Besucherzustroms, sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes erforderlich. Ziele des Einsatzes der Videotechnik sind neben dem frühzeitigen Erkennen potenzieller Gefahren und Massenbewegungen auch die Verhinderung und die Beweis sichere Verfolgung von Straftaten zur Gewährleistung eines störungsfreien Festverlaufes.

Vor Ort werden Hinweisschilder aufgestellt. Die Polizei verweist auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. Informationen hierzu finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/Service/datenschutzinformationen sowie auf einem Infoblatt, welches bei der Polizeiinspektion Speyer eingesehen werden kann.

Sachbeschädigung an 2 PKW

Speyer (ots) – In der Zeit vom 04.09.2022 ab 20:00 Uhr bis 05.09.2022 gegen 07:30 Uhr wurde in der Theodor-Heuss-Straße durch bislang unbekannte Täter 2 PKW beschädigt, indem der Außenspiegel abgetreten wurde. An einem Spiegel war noch ein Schuhabdruck sichtbar.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Am Montag 06.09.2022 gegen 21:50 Uhr unterzogen Polizisten einen 59-jährigen Mann in seinem Fahrzeug, in der Hafenstraße, einer Verkehrskontrolle. Zuvor war das Fahrzeug im Bereich Sealife von Zeugen Schlangenlinien fahrend gesichtet worden.

Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sicher gestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.