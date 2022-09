Alkoholisierter Randalierer landet in Gewahrsamszelle

Mutterstadt (ots) – Zwei lautstark im Medardusring schreiende Personen wurden am Montag 05.09.2022 gegen 22:00 Uhr der Polizei gemeldet. Eine Person hätte zudem eine Bierflasche auf den Boden geworfen, wäre über sein Fahrrad gefallen und hätte mit diesem einen Sachschaden an einem geparkten PKW verursacht. Beide Personen konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Der Schadensverursacher war mit 1,63 Promille alkoholisiert und musste aufgrund seines Verhaltens bis zum Morgen in Gewahrsam genommen werden. Für das Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auch die zweite Person war alkoholisiert. Der Wert lag mit 1,02 Promille unter der Strafbarkeitsgrenze einer alkoholisierten Fahrradfahrt ohne Ausfallerscheinungen, weshalb dessen Fahrrad verschlossen vor Ort abgestellt und damit die Weiterfahrt unterbunden wurde. Darüber hinaus wurde der Schaden am PKW polizeilich aufgenommen und die Glasscherben beseitigt.

Bilanz Straßenfest

Limburgerhof (ots) – Im Hinblick auf das Straßenfest 2022 kann aus polizeilicher Sicht ein positives Fazit gezogen werden. Über die Festtage vom 01.09. bis 04.09.2022 verteilt war die Polizei, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, auf dem Fest präsent.

Es wurden insgesamt 4 Strafverfahren eingeleitet, wobei es sich um 3 Sachbeschädigungen und einen Fahrraddiebstahl handelt. Bei letzterem konnte der Täter auf dem Fahrrad gestellt werden. Darüber hinaus wurde auf dem Festgelände ein Verkehrszeichen durch ein Lieferfahrzeug beschädigt. Ein entsprechender Verkehrsunfall wurde aufgenommen.

Radfahrer beim Tür öffnen übersehen

Dudenhofen (ots) – Am Montag 05.09.2022 gegen 07:30 Uhr parkte eine 59-jährige Frau ihrem PKW in der Speyerer Straße in Dudenhofen, in Fahrtrichtung Speyer, am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen aus dem PKW übersah die 18-jährige Beifahrerin den auf dem Radweg, in gleicher Richtung vorbei fahrenden Fahrradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Tür und dem 58-jährigen Radfahrer. Dieser fiel mit dem Brustbein auf den Rahmen der Beifahrertür und dann zu Boden. Er zog sich dabei Prellungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Rollerfahrerin übersieht blinkenden PKW

Altrip (ots) – Am Montag 05.09.2022 gegen 18:00 Uhr, wollte eine PKW-Fahrerin von der Rheingönheimer Straße aus in eine Seitenstraße abbiegen. Hierzu betätigte diese den entsprechenden Fahrtrichtungsanzeiger. Das übersah eine hinter dem PKW fahrende Motorroller-Fahrerin und fuhr in der Folge auf den PKW auf.

Die Rollerfahrerin stürzte, wurde leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.

Dunkler Kombi-PKW gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Montag 05.09.2022, gegen 12:45 Uhr geriet ein dunkler PKW in einer Kurve in der Carl-Benz-Straße in den Gegenverkehr, weshalb ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Der ausweichende Fahrer wurde leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von über 35.000 Euro.

Für die Abschleppmaßnahmen musste die Straße vorübergehend voll gesperrt werden. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sind am Laufen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher, der in Fahrtrichtung Gewerbegebiet unterwegs war, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in 2 Vereinsgebäude

Römerberg (ots) Unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit vom 03.09.2022 ab 09 Uhr bis 05.09.2022 gegen 08 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Große Hohl. Dabei hebelten sie eine rückwärtige Tür auf. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde im Innenbereich nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

In der Zeit vom 04.09.2022 ab 18:00 Uhr bis 05.09.2022 gegen 16:30 Uhr wurde außerdem in den Rauhweiden ein weiteres Vereinsheim angegangen. Durch massive Gewalteinwirkung, vermutlich mit einem Brecheisen, konnte eine Stahltür aufgehebelt werden. Die unbekannten Täter brachen in einem Lagerraum einen Stahlschrank auf und durchwühlten ihn. Auch hier lässt sich bisher kein Diebesgut erkennen. Hier ist von einem Gesamtschaden ca. 3.000 Euro auszugehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.