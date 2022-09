Schulwegkontrolle am Schulzentrum Süd (Siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Eine sogenannte Schulwegüberwachung haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Montagmorgen 05.09.2022 am Schulzentrum Süd in Kaiserslautern durchgeführt. Das Hauptaugenmerk richtete sich auf das vor der Schule geltende absolute Halteverbot für beide Fahrbahnseiten.

Weil die Polizeibeamten hier mehrmals beobachteten, wie Fahrer im Halteverbot hielten, wurden die jeweiligen Verantwortlichen angesprochen und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Um die Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg zu stärken, werden die Kontrollen fortgesetzt. |elz

Geparktes Auto beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen einen Unfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der Unfall ereignete sich zwischen 08.30 und 11.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße. Ein Autofahrer stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können. Unter der Telefonnummer 0631 369-2250 nimmt die Polizei Anrufe entgegen. |mhm

E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Samstag aus der Richard-Wagner-Straße gemeldet worden. Ein Zeuge hatte gegen von Freitag auf Samstag gegen 24 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 einen Knall gehört. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er einen männlichen E-Scooter-Fahrer erkennen, der an einem geparkten Toyota gestürzt war. Zwei Männer halfen dem Mann auf.

Der Leih-Roller wurde auf dem Gehweg abgestellt und der Fahrer verschwand. Am nächsten Morgen stellte der Besitzer des Toyotas eine Beschädigung an seiner hinteren Stoßstange fest.

Der verunfallte Fahrer wurde von dem Zeugen als zwischen 23 und 33 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare und einen schwarzen Bart.

Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

Wohnungsbrand in der Königstraße

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Dienstag hat es in einer Wohnung in der Königstraße gebrannt. Nach ersten Ermittlungen könnte das Feuer in der Küche ausgebrochen sein. Den Bewohnern gelang es, die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.

Bei dem Brand erlitt eine Hausbewohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde ärztlich versorgt. Ein Transport in ein Krankenheus war nicht erforderlich.

Am Gebäude entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen dauern an. |mhm