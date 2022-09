Gießen-Bahnhof (ots) – Für Ärger in einer Regionalbahn in Richtung Gießen mit Polizeieinsatz, sorgte Montag 05.09.2022 gegen 23:50 Uhr eine 33-jährige aus Marburg mit ihrem freilaufenden Kampfhund. Der Hund, welcher in der Liste der gefährlichen Hunderassen gelistet ist, lief ohne Maulkorb und Leine im Zug herum. Mehrere Reisende fühlten sich dadurch bedroht. Die 33-jährige Frau schlief während der Zugfahrt und bekam von der Aufregung gar nichts mit.

Eine Zugbegleiterin verständigte umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel. Im Bahnhof Gießen angekommen, erwartete bereites eine Streife vom Bundespolizeirevier Gießen die Frau mit ihrem Vierbeiner.

Für weitere Maßnahmen sollte die Frau die Streife zum Revier begleiten. Der Aufforderung, den Hund anzuleinen und ihm einen Maulkorb anzulegen, kam sie jedoch nicht nach. Außerdem beleidigte die 33-Jährige die eingesetzten Bundespolizisten. Ein Beamter schaffte es, den Hund anzuleinen und ihm einen Maulkorb anzulegen.

In der Wache angekommen, wehrte sich die Hundehalterin gegen die Maßnahmen der Polizei und schlug einer Polizistin mit der flachen Hand ins Gesicht. Glücklicherweise wurde die Bundespolizistin durch den Schlag nur leicht verletzt und konnte ihren Dienst fortsetzen.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,91 Promille. Aufgrund des Allgemeinzustandes der 33-jährigen Frau und der geäußerten Suizidabsichten, wurde ein Rettungswagen angefordert. Daraufhin wurde entschieden, die Frau in eine entsprechende Einrichtung einzuweisen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Telefon-Nr: 0561/816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

