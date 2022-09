Karlsruhe – Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Oststadt (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen zu einer

unbestimmten Zeit vor Montag in die Heinrich-Meidinger-Schule in der

Bertholdstraße ein.

Die Diebe gelangten vermutlich durch ein geöffnetes Fenster in die Schule. Sie

hebelten die Tür zum Sekretariat auf und entwendeten eine Bargeldsumme. Der

Diebstahl wurde erst nach einiger Zeit bemerkt.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich

unter 0721/49070 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu melden.

Karlsruhe – Gaststätteneinbruch in Durlach – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen

Freitagabend und Montagmittag Zutritt zu einer Gaststätte in Durlach.

Die Einbrecher öffneten mit Gewalt ein Fenster zur Gaststätte im Bereich der

Straße „Zur Gießerei“ in Durlach. Die Tatverdächtigen durchsuchten die Räume und

entwendeten eine niedrige dreistellige Bargeldsumme sowie mehrere Flaschen

Alkoholika.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/4907-0 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Oberhausen-Rheinhausen – Gartenhütte aufgebrochen – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter brach zwischen Sonntag- und Montagnachmittag

in eine Gartenhütte im Schlehenweg in Oberhausen ein.

Der Täter öffnete die Tür offenbar gewaltsam und entwendete aus der Hütte unter

anderem Gartenmaschinen im Wert von knapp 2.100 Euro.

Das Polizeirevier Philippsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07256/93290 beim Polizeirevier Philippsburg zu

melden.

Karlsruhe – Betrunkenes Pärchen nach Einbruchsversuch bei Fahndung gestellt

Karlsruhe (ots) – Nach einem mutmaßlichen Einbruchsversuch, der am Montag gegen

23.15 Uhr an einer Wohnung der Karlsruher Weststadt verübt wurde, konnte eine

Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt bei der Fahndung ein

betrunkenes Pärchen als Tatverdächtige stellen.

Das Paar im Alter von 30 und 37 Jahren soll zuvor versucht haben, in der

Gartenstraße zunächst eine Wohnungstür einzutreten. Als dies offenbar misslang,

wollte es die Tür unter Einsatz einer Plastikkarte öffnen. Allerdings wurde das

Duo dabei von einem Zeugen gestört und flüchtete zu Fuß.

Schließlich wurden nach Verständigung der Polizei beide im Bereich des Karlstors

gestellt. Der 30 Jahre alte Mann wies laut Vortest einen Alkoholwert von 2,84

Promille auf, seine mutmaßliche Mittäterin immer noch beachtliche 2,62 Promille.

Darüber hinaus waren sie auch schon mehrfach polizeilich auffällig. Die weiteren

Ermittlungen führt hierzu der Bezirksdienst des Polizeireviers

Karlsruhe-Südweststadt.

Stutensee – Mutmaßliches versuchtes Tötungsdelikt – Unterbringungsbefehl gegen 79-Jährigen beantragt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 79-jähriger Tatverdächtiger soll am Montagmorgen in Stutensee versucht

haben, seine 78-jährige Ehefrau mutmaßlich durch Erwürgen zu töten. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand verständigte die Geschädigte gegen 04:00 Uhr die

Polizei und berichtete, dass ihr Ehemann sie umbringen wolle. Als die

Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie die Frau ohne Vitalzeichen in der

gemeinsamen Wohnung und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Im Zuge

dieser Reanimationsmaßnahmen ist es gelungen, den Kreislauf der Geschädigten zu

stabilisieren und die Frau in ein Krankenhaus zu bringen. Es steht nach

derzeitigem Ermittlungsstand indes zu befürchten, dass die Frau aufgrund der

zuvor erlittenen Sauerstoffunterversorgung irreversible Schäden davontragen

wird.

Der Ehemann der Geschädigten wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Die

Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer

psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, hat die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim zuständigen Ermittlungsrichter den Erlass

eines Unterbringungsbefehls, d.h. eine einstweilige Unterbringung in einem

psychiatrischen Krankenhaus, beantragt.