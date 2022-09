Mannheim: Wer hat Unfall auf B 38a beobachtet?

Mannheim (ots) – Am Samstag, den 03. September, kurz nach 10 Uhr, soll sich auf

der B 38a ein Verkehrsunfall ereignet haben, bei dem sich der Verursacher

entfernt haben soll.

Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Citroen C3 mit KA-Kennzeichen war auf der B 38a

in Richtung in Richtung MA-Feudenheim unterwegs und will an der Abfahrt zur B

36/Ludwigshafener Straße von einem unbekannten Autofahrer geschnitten worden

sein.

Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 37 voll abbremsen, geriet deshalb auf

regennasser Straße ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Verursacher setzte seine Fahrt über die Abfahrt in Richtung B 36 ohne

anzuhalten fort.

Der 37-Jährige, der zunächst auch weiterfuhr, erstattete später Anzeige über die

Online-Plattform der Polizei. Der Schaden an seinem Fahrzeug schätzt er auf rund

5.000.- Euro.

Aufgrund der belebten Strecke, müsste der Unfall von Zeugen beobachtet worden

sein.

Diese wichtigen Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten

Mannheim-Rheinau, Tel.: 0621/87662-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Unfallflucht in der Neckarstadt-Ost; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am Samstag, den 03. September kam es gegen 10 Uhr in

der Schimperstraße in der Neckarstadt-Ost zu einem Verkehrsunfall, wo ein Mazda,

der vor dem Anwesen Nr. 17 von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren

wurde.

Dabei entstand ein Sachschaden von über 2.000.- Euro.

Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung

zu kümmern.

Den Unfall beobachteten zwei Zeugen, von denen sich einer bislang bei den

Unfallermittlern des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt meldete.

Der zweite Zeuge wird nunmehr gebeten, sich ebenfalls dort unter Tel.:

0621/3301-0 zu melden.

Mannheim: Erheblichen Sachschaden verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr verursachte ein

bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden

von mindestens 10.000 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr mit einem Mercedes auf

der Feudenheimer Straße in Richtung der Mannheimer Innenstadt. An der Einmündung

zur Dudenstraße bog ein 20-jähriger Ford-Fahrer bei grün zeigender Ampel in die

Feudenheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der

Mercedes-Fahrer bei Rot über die Ampel gefahren und schließlich mit dem Ford

kollidiert sein. Dieser wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Der

20-Jährige im Ford blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unfallverursacher

entfernte sich unmittelbar von der Unfallstelle. An seinem Mercedes entstand ein

Schaden im Bereich der Frontstoßstange und an der Beifahrerseite. Der Unfall

wurde möglicherweise durch einen hinter dem Ford fahrenden Verkehrsteilnehmer

bzw. einer Verkehrsteilnehmerin beobachtet. Die Person, sowie weitere Zeugen,

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4222

in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarau: E-Scooter in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montag wurde die Polizei gegen 22.45 Uhr zu einem Brand

eines E-Scooters in der Helmut-Kohl-Straße alarmiert. Vor Ort wurde ein grüner

E-Scooter aufgefunden, der durch bislang unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt

wurde. Hierbei wurde dieser im Bereich des Hinterrades vollkommen zerstört. Es

entstand ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarau in Verbindung zu setzen unter: 0621-833970.

Mannheim-Oststadt: Wohnungseinbruch im Hochhaus

Mannheim-Oststadt (ots) – Am gestrigen Montag, tagsüber zwischen 7:45 und 19:15

Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter im 17. Geschoss eines Hochhauses

in der Straße „Neckarpromenade“ Zugang zu einer Wohnung.

Mit einem Werkzeug waren Teile des Türschlosses herausgebrochen worden und lagen

im Treppenhaus. Durch die aufgebrochene Tür gelangten die Täter ins

Wohnungsinnere und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld.

Mannheim-Innenstadt: Unfall zweier Transporter – weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag kam es auf der Bismarckstraße auf Höhe des

Quadrats L6 zu einem Unfall von zwei Transportern – der Schaden beläuft sich auf

mehrere 10.000 Euro. Gegen 16 Uhr kollidierte ein Mercedes Sprinter mit einem

Citroen Jumper in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach ersten Unfallermittlungen des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt wollte der Fahrer des Cirtoen nach links, auf

den dortigen Mittelstreifen auffahren. Aufgrund des Wenderadius seines großen

Fahrzeugs wollte der Fahrer von der rechten der beiden Spuren auf den

Parkbereich nach links abbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes

Sprinter der auf der linken Spur parallel fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Sprinter auf einen geparkten Mercedes gedrückt, der wiederum auf einen

daneben geparkten Pkw geschoben wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall

keine Person verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen gegen die

weiteren Fahrer aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des

Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3301 zu melden.