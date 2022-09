Ketsch: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Ketsch (ots) – Von Sonntag auf Montag kam es im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und

12.00 Uhr in der Jägerndorfer Straße in Ketsch zu einer Unfallflucht. Hierbei

streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten weißen

BMW. Die gesamte Fahrerseite wurde hierbei beschädigt. Der Gesamtschaden liegt

im vierstelligen Bereich. Hinweise zum Unfallfahrer liegen derzeit noch keine

vor.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Schwetzingen in Verbindung zu setzen unter: 06202-2880.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Angetrunkener Autofahrer verwechselt Wildschwein mit Auto und es kommt zum Unfall

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend, gegen 21 Uhr fuhr ein

75-jähriger Autofahrer mit seinem Audi A7 auf der L 531 in Richtung Dossenheim.

Bei der späteren Unfallaufnahme gab er gegenüber den Polizeibeamten des

Polizeireviers Heidelberg-Nord zunächst an, dass er von einem entgegenkommenden

Fahrzeug gerammt wurde. Anschließend sei der Unfallverursacher ohne anzuhalten

„geflüchtet“.

Aufgrund der Spurenlage stellte sich aber schnell heraus, dass das vermutete

„unfallbeteiligte Fahrzeug“ tatsächlich ein dunkles graues ausgewachsenes

Wildschwein war, das die Straße querte und mit dem Audi zusammenprallte.

Das Tier verendete unweit der Unfallstelle und wurde dort von den Polizeibeamten

aufgefunden.

Inwieweit Alkohol zur Verwechselung bei dem Autofahrer geführt hatte, lässt sich

nur vermuten. Aufgrund des leichten Alkoholgeruchs ergab die anschließende

Überprüfung mit einem Atemalkoholtest bei dem 75-Jährigen einen Wert von nicht

ganz 0,4 Promille.

Anschließend wurde bei dem Autofahrer durch einen Polizeivertragsarzt eine

Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das

unfallbeschädigte Auto wurde durch eine Abschleppfirma abtransportiert.

Der verständigte Jagdpächter kümmerte sich anschließend um das unweit der

Unfallstelle aufgefundene tote Wildschwein.

Hirschberg, Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wendemanöver endet in Verkehrsunfall, Verursacher flüchtet zunächst

Hirschberg, Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagvormittag gegen 8

Uhr fuhr ein LKW von der Ladenburger Straße auf ein Grundstück auf. Kurz darauf

setzte der Fahrer wieder zurück auf die Straße, um zu wenden. Hierbei übersah er

einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Mazda. Durch die

Kollision wurde der PKW stark beschädigt. Der Schaden liegt bei 5.000 Euro. Der

Unfallverursacher flüchtete unmittelbar im Anschluss von der Unfallstelle. Zwei

aufmerksame Zeugen konnten das Geschehen beobachten und verständigten die

Polizei. Diese konnten die 46-jährige Unfallfahrerin schließlich ausfindig

machen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau muss nun mit einer

Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Brand in Mannheim Mühlauhafen, Verbindungskanal, linkes Ufer, 05.09.2022, 17:10 Uhr

Göppingen (ots)

Auf dem Gelände einer Firma im Mühlauhafen Mannheim geriet ein Papierballen in Brand. Bis zur Feststellung durch einen Zeugen breitete sich der Brand auf danebenliegendes Material aus. Nach Brandfeststellung wurden die Ballen durch einen Bagger auseinandergezogen. Mit werkseigenen Löschfahrzeugen und einer fest installierten Löschvorrichtung wurde versucht den Brand zu löschen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung mussten Straßensperren eingerichtet werden. Vorsorglich wurde die Deutsche Bundesbahn bezüglich der naheliegenden ICE Schnellbahntrasse informiert. Durch den Brand wurde das Kunststoffdach der Lagerhalle über mehrere Meter beschädigt. Es wurden 7 Mitarbeiter bei den firmeneigenen Löschversuchen durch Rauchgasintoxination leicht verletzt. Vier Personen wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 18 000 Euro

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch

kontrollierte am Montagabend gegen 20:10 Uhr in der Tinqueux-Allee einen

41-jährigen Autofahrer. Zunächst stellten die Beamten bei einer Überprüfung des

irischen Führerscheins des Mannes fest, dass dieser Fälschungsmerkmale aufwies.

Bei einer Überprüfung der Identität des 41-Jährigen ergab sich dann, dass ihm

die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2004 entzogen worden war. Im Kontrollgespräch

stellten die Beamten zudem deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Verdacht

bestätigte sich bei einem freiwilligen Atemalkoholtest. Der Mann musste die

Beamten schließlich zum Polizeirevier begleiten, wo dann ein Alkoholwert von

rund 0,6 Promille in der Ausatemluft festgestellt wurde. Der Führerschein wurde

zur weiteren Prüfung einbehalten. Der 41-Jährige musste seinen Weg nach

Abschluss der Maßnahmen zu Fuß fortsetzen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, sowie ein

Strafverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis.