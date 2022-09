Unfall zwischen Pkw und Lkw

Um 10:40 Uhr wird ein Verkehrsunfall auf der B 451 zwischen den Ortschaften Hundelshausen und Trubenhausen gemeldet. In diesem Streckenabschnitt kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Pkws verletzt und nach Erstbehandlung am Unfallort mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind, musste die Bundesstraße für die Abschleppung zeitweise voll gesperrt werden. Diese dauerte von 11:22 Uhr bis 11:50 Uhr an.

Zum Unfallhergang gibt es widersprüchliche Angaben:

Demnach fuhr ein 63-Jähriger aus Kassel mit einem Lkw die B 451 von Trubenhausen in Richtung Hundelshausen und beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Ihm entgegen kam eine 23-Jährige aus Großalmerode, die mit ihrem Pkw in Richtung Trubenhausen fuhr. Nach dem Abbiegen des Lkws ragte dieser aufgrund der Fahrzeuglänge mit dem Heckbereich noch in den Fahrstreifen der Bundesstraße hinein. Dies bemerkte die Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr dadurch in die hintere rechte Fahrzeugseite des Lkws hinein.

Dem entgegen erklärt die 23-Jährige, dass sie in Richtung Trubenhausen gefahren sei, als ein entgegenkommender Lkw nach links in einen Feldweg abbog und dabei ihren entgegenkommenden Pkw übersah, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Unfall beim Einparken

Um 08:45 Uhr beschädigte gestern Morgen ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal einen geparkten Pkw Volvo. Beim Einparken touchierte der 73-Jährige mit dem rechten Hinterrad seines Pkws die Stoßstange des anderen Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Ein weiterer Unfall beim Einparken ereignete sich am 04.09.22, um 16:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf. Dabei touchierte eine 48-Jährige aus Hermsdorf mit ihrem Pkw einen VW Corrado, wodurch ein Sachschaden von ca. 1600 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatzgelände in der Goldbachstraße in Eschwege (ehemaliger Aldi-Markt) beschädigte gestern Abend, um 18:10 Uhr, eine 38-jährige Eschwegerin beim Ausparken einen dahinter geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand.

Am 04.09.22, um 18:00 Uhr beabsichtigte eine 54-Jährige aus Hünfeld mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz am Gradierwerk in Bad Sooden-Allendorf auszuparken. Dabei fuhr sie gegen einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen, um 09:30 Uhr, ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Jesberg, der die B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege befuhr. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 21:11 Uhr kollidierte gestern Abend eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt mit einem Reh, das die B 250 in der Gemarkung von Heldra überquerte und dabei von dem Pkw erfasst wurde. Das Reh konnte nicht mehr am Unfallort aufgefunden werden; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Sontra

Tankbetrug

Am vergangenen Sonntag befuhr gegen 14:00 Uhr ein blauer Kleinwagen (möglicherweise ein Fiat) das Tankstellengelände in der Straße „Brückenland“ in Sontra. Durch den Fahrer wurden Kanister, die sich auf der Rückbank befanden, mit 68 Litern Super betankt. Anschließend stieg der Fahrer in den Kleinwagen ein und fuhr ohne die Rechnung von 138 EUR zu bezahlen davon. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 06:00 Uhr befuhr gestern Morgen ein 32-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die L 3249 zwischen Küchen und Reichenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch an dem Pkw ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Unfallflucht

Eine 82-Jährige aus Großalmerode befuhr gestern Vormittag, um 10:45 Uhr, mit ihrem Pkw die Friedhofstraße in Großalmerode und beabsichtige im Bereich des „Bornhofes“ zu wenden. Dabei touchierte sie mit dem Fahrzeugheck einen Gartenzaun sowie das Straßenschild „Bornhof“, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen schnell ermittelt werden.