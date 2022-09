Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen: Autofahrer zum Schulstart wieder auf Gefahr zu schnellen Fahrens aufmerksam machen

Landkreis Kassel: In ganzen Hessen war in dieser Woche Schulbeginn. Viele Schülerinnen und Schüler machen sich nun jeden Morgen wieder auf den Weg zu ihrer Schule und müssen sich dabei zwangsläufig im Straßenverkehr bewegen. Auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer gilt es daher nach den sechs Wochen Sommerferien, zu Schulzeiten erhöhte Aufmerksamkeit mit Blick auf die „schwächeren Verkehrsteilnehmer“ zu zeigen. Wie üblich führten Mitarbeiter des Radarkommandos des Polizeipräsidiums Nordhessen, gemeinsam mit der Stadt Vellmar, zum Schulstart Geschwindigkeitsmessungen an Schulen durch, um auf die Gefahren zu schnellen Fahrens aufmerksam zu machen. In der Zeit von 7 bis 14 Uhr fanden die Tempokontrollen statt. Dabei wurden Fahrzeuge im Bereich der Ahnatalschule in Vellmar, der Gesamtschule Fuldatal und der Grundschule Elgershausen in Schauenburg gemessen. Von 2.610 Autos, die die Kontrollstellen passierten, fuhren 82 zu schnell. Das ist eine erfreulich niedrige Quote von nur 3,1 Prozent. Nur einen Fahrer, der mit 66 km/h bei erlaubten 30 an der Gesamtschule Fuldatal unterwegs war, erwartet nun ein Fahrverbot. Zudem fielen die Verstöße an der Grundschule in Elgershausen ins Auge: Dort fuhren 38 der 336 Fahrzeuge zu schnell, was eine hohe Quote von 11,3 Prozent entspricht. Raser waren dort erfreulicherweise aber nicht unterwegs.

Mehrere Autoaufbrüche in Kassel am Dienstag angezeigt: Polizei bittet um Hinweise

Kassel: Gleich mehrfach meldeten sich am heutigen Dienstagmorgen Autobesitzer bei der Kasseler Polizei, um Einbrüche oder Diebstähle aus ihren geparkten Fahrzeugen anzuzeigen. Die fünf bislang bekannten Tatorte liegen in den nördlichen Stadtteilen und der Innenstadt. Auch wenn die Tatzeiten noch nicht in allen Fällen genau bekannt sind, so dürften sich die Diebstähle größtenteils im Laufe der vergangenen Nacht ereignet haben. Ob sie auf das Konto ein und desselben Täters gehen, ist noch unklar. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Die Tatorte liegen in den Straßen „Hinter den Trieschhöfen“, „Eichendorffstraße“, „Wolfsgraben“, „Wolfsangerstraße“ und „Die Freiheit“. In der Straße „Hinter den Trieschhöfen“ schlugen Unbekannten die Scheibe eines Volvos ein und bauten aus dem Wagen mehrere Airbags und das Navi aus. Zudem klauten sie ein Portemonnaie. Gegen Mitternacht hörte eine Anwohnerin dort Geräusche, die vermutlich von dem Autoaufbruch stammten, ohne jedoch die Täter sehen zu können. Bei den übrigen Taten hatten es die Diebe offenbar nicht auf eingebaute Fahrzeugteile, sondern nur auf Wertgegenstände abgesehen. Teilweise schlugen sie auch hier die Scheiben ein, in einigen Fällen berichten die eingesetzten Beamten jedoch auch, dass die Fahrzeuge anscheinend unverschlossen waren. Die Täter erbeuteten Gegenstände wie Sonnenbrillen, Mobiltelefone oder Geldbörsen.

Besitzer ertappt Dieb in Eichendorffstraße

Einer der Autobesitzer hatte einen Täter sogar auf frischer Tat ertappt. Gegen 22:50 Uhr war der Notruf des Mannes aus der Eichendorffstraße eingegangen, der einen Unbekannten dabei ertappt hatte, wie dieser sich an seinem VW Touran zu schaffen machte. Als er den Täter ansprach, ergriff dieser die Flucht in Richtung Ihringshäuser Straße. Unglücklicherweise hatte der Dieb bereits eine Sonnenbrille und etwas Kleingeld in die Finger bekommen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief anschließend ohne Erfolg. Es soll sich um einen ca. 1,60 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben, der ein blaues T-Shirt trug.

Die weiteren Ermittlungen zu den Diebstählen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Unbekannter Fahrer überholt und löst Unfall auf B 7 bei Helsa aus: Ermittler bitten um Hinweise und suchen Zeugen

Helsa (Landkreis Kassel): Den Verursacher eines Unfalls durch ein verbotenes Überholmanöver auf der B 7 bei Helsa sowie zwei Zeugen suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Vorfall hatte sich am gestrigen späten Montagabend etwa auf halber Strecke zwischen Helsa und der Siedlung Waldhof ereignet.

Der bislang unbekannte Verursacher war dort gegen 23 Uhr in Richtung Kassel unterwegs. Laut der Unfallbeteiligten soll es sich um ein weißes „Sprinter-ähnliches“ Fahrzeug gehandelt haben. Dieser Wagen soll trotz Überholverbot und durchgezogener Linie einen Lkw überholt haben und auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Dadurch hatte der Fahrer eines dort fahrenden blauen VW E-Up stark bremsen müssen und nur so einen Zusammenstoß verhindern beziehungsweise ein Wiedereinscheren des Kleintransporters ermöglichen können. Der hinter dem E-Up fahrende 61-Jährige aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg hatte seinen Audi durch eine starke Bremsung noch rechtzeitig zum Stehen bringen können. Die nachfolgenden beiden Pkw fuhren dann aber jeweils auf. Dadurch entstand sowohl an dem Audi sowie an den beiden auffahrenden Wagen, einem weiteren Audi eines 21-Jährigen aus Waldkappel sowie einem Hyundai eines 36-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, teils erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die umgehend nach dem Unfall eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Unfallverursacher, der mit seinem weißen Kleintransporter verbotswidrig überholt haben soll, führte nicht mehr zum Erfolg. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise unter der Tel. 0561 – 9100 auf den unbekannten Fahrer und sein Fahrzeug. Zudem werden die Fahrer des blauen VW E-Up sowie des überholten Lkw gebeten, sich als mögliche Zeugen des Unfalls bei der Polizei zu melden.

Polizei bietet Fahrrad-Codieraktion am 21. September in Vellmar an: Anmeldung erforderlich

Vellmar (Landkreis Kassel): Das Polizeirevier Nord bietet am Mittwoch, dem 21. September 2022, in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion in Vellmar an. Diese findet auf dem Wochenmarkt auf dem Vellmarer Rathausplatz statt. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte melden sich bitte ab dem 12. September unter Tel. 0561/ 910- 2235 bei der „Schutzfrau vor Ort“ des Polizeireviers Nord, Julia Stumpf, an. Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.