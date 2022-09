Einbruch in Sportstätte

Feldatal. In der Nacht zu Sonntag (04.09.) hebelten Unbekannte die Tür eines Kiosks eines Schwimmbads in der Straße „Am Welsbach“ in Kestrich auf. Darüber hinaus öffneten die Täter eine weitere auf dem Gelände befindliche Hütte gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach sexueller Belästigung – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Mittwochabend (31.08.), gegen 19 Uhr, belästigte ein Unbekannter eine 18-Jährige aus Lauterbach auf einem Schotterweg im Bereich der Straße „In der Au“. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lief die Lauterbacherin einen hinter der dortigen Feuerwehr entlang verlaufenden Weg aus der Stadt kommend in Richtung Bahnhof, als ihr der bislang unbekannte Mann entgegenkam. Im Vorbeilaufen griff dieser nach ihrem Arm, lies seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Als ein unabhängiger Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Stadt. Er kann als etwa 20 bis 27 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, mit dunklem Hautteint und kräftiger Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Kappe sowie eine lange, schwarze Hose und führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten auch nach dem Zeugen, der auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und den Täter flüchten sah. Er kann als circa 1,80 Meter groß, mit dunklen Hautteint und schwarzen, lockigen Haaren beschrieben werden. Er war schwarz gekleidet, trug eine runde Brille mit Metallgestell und sprach in englischer Sprache mit der Lauterbacherin, bevor er in Richtung Bahnhof davonlief. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Nach schwerem Sturz von Fahrrad – Zeugen gesucht

Fulda. Am Montag (05.09.), gegen 12:15 Uhr, stürzte eine 30-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in der Schlossstraße von ihrem Fahrrad. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der genaue Unfallhergang, ist aktuell noch unklar. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-2300 oder -2301 mitzuteilen.

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Am Montag (05.09.) kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer aus Kaufering befuhr die Dalbergstraße in Fahrtrichtung Rangstraße. Kurz dahinter fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 26-Jähriger aus Fulda mit seinem Rennrad auf dem Radweg. Als der 52-Jährige fälschlicherweise nach rechts in die Florengasse abbiegen wollte, stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem 26-jährigen Zweiradfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall beim Überholvorgang – Zeugen gesucht

Haunetal. Am Dienstag (06.09.), gegen 5:20 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die B27 von Odensachsen in Richtung Bad Hersfeld. Dabei überholte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einen Lkw. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine entgegengesetzt. Der 56-Jährige habe seine Geschwindigkeit noch verringert, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Dennoch sei es zur Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen, wobei Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten nach zu kommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geräteschuppen

Petersberg. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (05.09.) ein Fenster eines Werkstattraums in einem Garten im Baumgartenweg auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Salzschlirf. Ein Mehrfamilienhaus in der Straße „An der Hofstadt“ wurde am Sonntag (04.09.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einer Tür sowie einem Fenster versuchten sie in das Gebäude einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es ihnen glücklicherweise nicht das Haus unbefugt zu betreten. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen nach missglücktem Überholvorgang – Unfallverursacherin schwer verletzt

Am Montag, 05.09.2022, ereignete sich um 17:40 h ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 279 zwischen den Ortsteilen Rothemann und Döllbach (Gemeinde Eichenzell). Die vorläufige Bilanz des Unfall lautet: Sechs beteiligte Fahrzeuge, eine schwer – und eine leichtverletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR. Infolge des Unfalls musste die Bundesstraße für etwa 2 ½ Stunden gesperrt werden, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren ein Sattelauflieger aus dem Landkreis Hildburghausen sowie ein PKW mit Anhänger aus dem Landkreis Fulda die Bundesstraße in Richtung Döllbach; eine 59 – jährige Frau aus der Gemeinde Kalbach fuhr mit einem VW Golf hinter diesen beiden Fahrzeugkombinationen und beabsichtigte einen Überholvorgang. Unmittelbar nachdem die Frau zum Überholen angesetzt hatte, bemerkte sie mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr. Bei dem Versuch den Überholvorgang abzubrechen und wieder auf ihre eigene Fahrbahn einzuscheren, kollidierte sie seitlich mit dem Anhänger des vorausfahrenden PKW und geriet durch den Kontakt selbst auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem grauen Audi A4 aus dem Gegenverkehr, der von einer 63 – jährigen Frau aus der Gemeinde Flieden gesteuert wurde. Zudem wurden noch zwei weitere Fahrzeuge, die Fahrtrichtung Rothemann unterwegs waren, in den Verkehrsunfall involviert. Die Unfallverursacherin musste mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden, nach erster ärztlicher Einschätzung sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Leicht verletzt wurde zudem die Fahrerin des Audi A 4. Nach Abschluss der Bergungs – und Abschleppmaßnahmen wurde die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn herangezogen.