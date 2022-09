Diebe haben es auch auf Kraftstoff abgesehen, Beselich-Schupbach, Mittelstraße, Montag, 05.09.2022, 15:00 Uhr bis Dienstag, 06.09.2022, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Diebe auf einer Baustelle in Beselich-Schupbach zugeschlagen und dabei unter anderem Kraftstoff entwendet. Der oder die Täter begaben sich auf das umzäunte Baustellengelände im Bereich der Mittelstraße in Schupbach. Dort entwendeten sie unbemerkt zwei Baumaschinen der Marke „Weber“. Zudem zapften sie mehrere Liter Diesel aus dem Tank eines abgestellten Baggers ab. Im Anschluss an die Tat suchten die Diebe das Weite.

Die Kriminalpolizei in Limburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Audi erheblich beschädigt,

Bad Camberg, Otto-Hahn-Straße, Samstag, 03.09.2022, 17:00 Uhr bis Montag, 05.09.2022. 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Montag ließ eine unbekannte Person in Bad Camberg ihre Zerstörungswut an einem geparkten Fahrzeug aus. Ein schwarzer Audi A6 parkte im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Otto-Hahn-Straße in Bad Camberg. Der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin suchte das Fahrzeug auf und zerkratzte dieses an mehreren Stellen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Im Anschluss an die Tat suchte der oder die Unbekannte das Weite.

Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Sachbeschädigung durch Feuer auf Schulgelände, Brechen, Niederbrechen, Dietkircher Straße, Montag, 05.09.2022, 17:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag entzündeten Unbekannte ein Rasenstück auf dem Gelände einer Niederbrechener Schule. Gegen 17:45 Uhr wurden Kräfte von Feuerwehr und Polizei in die Dietkircher Straße gerufen, da dort ein Grünstreifen brennen solle. Vor Ort konnte der wenige Quadratmeter große Brand festgestellt werden, welcher durch Anwohner bereits in Teilen gelöscht worden war. Der Feuerwehr gelang es im Nu im Rahmen der Nachlöscharbeiten den Brand vollständig zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizeistation Limburg ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung durch Feuer und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.