Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Frankfurt-Niederursel (ots)-(lo) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 04.09.2022 ab 21:00 Uhr und 05.09.2022 um 06.30 Uhr, mehrere im Gerhard-Hauptmann-Ring abgestellte Pkws auf. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter so in den Innenraum, wo Sie das fest verbaute Navigationsgerät der Fahrzeuge (Audi A1, Skoda Octavia und VW Caddy) entwendeten.

Der so entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt/BAB661 (ots)-(lo) – Der 38-jährige Fahrer eines Renault Master befuhr am Sonntag 05.09.2022 gegen 14 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen die BAB 661 in Fahrtrichtung Norden. Vor der Anschlussstelle Offenbach-Kaiserlei soll ein Kleinwagen von der Abfahrtsspur “Kaiserlei” wieder zurück auf die Autobahn gefahren sein, um auf der A661 weiter in Richtung Norden zu fahren.

Dabei musste der 38-jährige Kleintransportfahrer stark abbremsen. In Folge dessen fuhr dem Kleintransporter ein Motorrad auf das Heck. Der 21-jährige Fahrer des Motorrades stürzte und verletzte sich schwer.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden, der Kleintransporter wurde am Heck beschädigt. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Frankfurter Polizei erbittet Hinweise unter der Tel. 069-75546400 oder an jede andere Polizeidienststelle.

