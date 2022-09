Gießen: 30 Euro geraubt – Zeugenaufruf

(ots) – Ein Unbekannter überfiel Sonntagfrüh im Asterweg einen 39-jährigen Mann. Der Gießener war gegen 03.00 Uhr unterwegs, als ein Radfahrer von hinten kam und die mitgeführte Bauchtasche wegnehmen wollte. Nachdem das Opfer seine Tasche festhielt, kam es zum Gerangel zwischen den Beiden. Währenddessen durchwühlte der Räuber die Tasche, nahm sich 30 Euro und eine EC-Karte heraus und warf die Tasche auf den Boden.

Anschließend flüchtete er mit seinem Rad in Richtung Nordstadt. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Radfahrenden Mann geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Diebesgut verkauft

Ein zunächst unbekannter Mann brach in der Dammstraße in einen Kiosk ein. Am Samstag zwischen 06.35 und 06.55 Uhr hebelte der Einbrecher die Hintertür an der Gebäuderückseite ein. Aus dem Geschäft entwendete er Zigaretten und Spirituosen. Anschließend flüchtete er mit einem blauen Müllsack und dem Diebesgut. Einen Tag später soll er nach Angaben von Zeugen aus dem Müllsack Zigaretten und Spirituosen an Passanten verkauft haben.

Dabei erzählte er offenbar einem Zeugen, woher er die Ware hatte. Letztendlich führten dieser Hinweis und die anschließenden Ermittlungen dazu, dass die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen konnte. Wegen fehlender Haftgründe entließen die Beamten den Festgenommenen wieder.

Linden: Dieb festgenommen

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei einen 23-jährigen Dieb in der Straße “Breiter Weg” in Leihgestern festnehmen. Der im Wetteraukreis wohnende Mann machte sich Dienstagfrüh gegen 02.20 Uhr an mehreren offenen Fahrzeugen zu schaffen. Der Zeuge hörte zunächst verdächtige Geräusche. Als er diesen auf den Grund ging, sah er den Tatverdächtigen. Der 23-Jährige saß in einem Fahrzeug und durchsuchte es.

Der Verdächtige flüchtete anschließend, der Zeuge nahm die Verfolgung auf. Eine Polizeistreife konnte den Langfinger wenige Minuten später in der Nähe festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Festgenommenen wieder.

Hungen: 3.000 Euro Sachschäden

Unbekannte hinterließen am vergangenen Wochenende in der Kaiserstraße an zwei Gebäuden Sachschäden in Höhe von rund 2.000 Euro. An einem Verwaltungsgebäude beschädigten sie zwei Außenlampen und die Klingelanlagen. An einem Nebengebäude zerstörten sie ebenfalls die Klingel, rissen ein Hinweisschild ab und ließen es offenbar mitgehen.

Wer hat dort zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 13.00 Uhr am Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Berauscht, mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Ein Rollerfahrer war Montagabend offenbar berauscht und mit Drogen unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den 38-Jährigen gegen 22.45 Uhr in der Krofdorfer Straße, da er schwankend und ohne Helm unterwegs war.

Er pustete 1,24 Promille und bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten geringe Mengen an Haschisch und Marihuana. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gießen: Fahrradreifen entwendet

Unbekannte stahlen vom Parkplatz der THM in der Ringallee zwei Reifen inklusive Felgen. Die Diebe montierten zwischen 17.00 Uhr am Freitag und 16.45 Uhr am Samstag die Felgen vom Rad einer 34-Jährigen und flüchteten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Schaufenster beschädigt

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte an einem Schaufenster in der Bahnhofstraße zurückließen. Die Vandalen beschädigten zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 09.00 Uhr am Montag das Glas vermutlich mit einer Flasche.

Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

A5/Grünberg: Auffahrunfall

Eine 57-jährige Frau in einem Ford befuhr am Montag (05.September) gegen 22.00 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Ein zunächst Unbekannter näherte sich plötzlich dem Ford und fuhr ohne ersichtlichen Grund auf. Daraufhin wechselte die Ford-Fahrerin auf den mittleren Fahrstreifen und der Unbekannte fuhr davon.

Die Ermittlungen führten zu einem 39-Jährigen aus dem Wetteraukreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Lollar: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Zwischen Samstag (03.September) 00.00 Uhr und Montag (05. September) 08.00 Uhr streifte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren in der Straße “Einshäuser Weg” einen am Fahrbahnrand geparkten weißen VW.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW touchiert

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Sonntag (04.September) 17.00 Uhr und Montag (05.September) 10.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Straße “Am Zollstock” geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Golf zurückkam, war dieser an der hinteren, rechten Seite beschädigt.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Bei Parkmanöver Peugeot beschädigt

Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter am Montag (05.September) in der Rudolf-Diesel-Straße in Steinbach einen geparkten roten Peugeot 2008. Anschließend verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Otto-Behagel-Straße

Ein Unbekannter touchierte vermutlich bei einem Parkmanöver in der Otto-Behagel-Straße zwischen Montag (22.August) 19.20 Uhr und Dienstag 23.08.2022 gege 01.30 Uhr einen in einer Parkbucht abgestellten VW.

Als der Besitzer zu seinem grauen Golf zurückkam, war dieser an der Beifahrertür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Verletzter Rollerfahrer

Am Montag 05.09.2022 gegen 11.30 Uhr beabsichtigte eine 30-Jährige aus Reiskirchen mit ihrem PKW von der Ettingshausener Flugplatzsiedlung auf die Kreisstraße 152 in Richtung Hattenrod einzubiegen. Offenbar übersah die Reiskirchenerin dabei einen 52-jährigen Roller-Fahrer, der auf der K152 in Richtung Harbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 52-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen