Kirchhain: Fischdiebe gestellt

Der Spaziergang eines Hundebesitzers führte wie so häufig an seinem Fischteich “Auf dem Kalbsberg” nahe der Landstraße 3048 vorbei. Am Sonntag 04.09.2022 gegen 17.10 Uhr war er damit genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn er ertappte 2 Männer, die gerade dabei waren den Bestand mit einem Netz abzufischen. Das Netz war schon ausgeworfen.

Einem der beiden Männer gelang die Flucht. Den anderen, einen im Schwalm-Eder-Kreis lebenden 36-Jährigen konnte der Teichbesitzer festhalten und der Polizei übergeben.

Der Mann muss sich demnächst wegen des Hausfriedensbruchs und versuchten Fischdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen nach dem Mittäter dauern an.

Dautphe: Angerempelt

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der am Samstag 03.09.2022 gegen 19.30 Uhr, auf der Gladenbacher Straße zwischen dem Rewe-Markt und dem Kreisverkehr passierte. Dort begegnete ein 15-Jähriger 2 entgegenkommenden Männern. Einer rempelte den Jugendlichen an und stieß ihn dabei 1-2 Meter nach hinten. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung mit anschließenden Drohungen.

Möglicherweise fielen die Männer noch anderswo durch ihr Verhalten auf.

Täterbeschreibung:

zwischen 30-40 Jahre alt und mutmaßlich türkischer Herkunft, ca. 185 cm groß, blonde lockige Haare an den Seiten abrasiert, dünne Statur. Trug weißes T-Shirt mit Aufdruck, schwarze Jeans, schwarze Bauchtasche (Marke Adidas mit weißem Logo)

zwischen 25-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze längere Haare mit kurzen Seiten, Dreitagebart, sportliche Statur. Trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze Uhr (Apple-Watch), weißblaue Jeans, weiße Nike Schuhe und weißen Rucksack.

Wem sind diese Personen noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen Personen beitragen können? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wohra – Verbotene Symbole gesprüht – Polizei bittet um Hinweise

Die Feststellung über die mit verbotenen Symbolen und einer ebenfalls verbotenen Grußformel besprühte Wand im Heimbacher Weg in der Unterführung nach Heimbach war am Samstag 03.09.2022. Der oder die Täter benutzten für die großflächig aufgesprühten Graffiti die Farben Gelb und Orange.

Wer hat in diesem Zusammenhang vor dem Samstag Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem oder den möglichen Verursachern der Graffiti geben? Die aufgrund der aufgesprühten Symbole, Buchstaben und Grußformel ermittelnde Staatsschutz der Kriminalpolizei ist erreichbar unter der Rufnummer 06421 406 0.

Marburg: Fahrraddiebstahl

Zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag und 09.30 Uhr am Freitag 02.09.2022 stahl ein Dieb in der Straße Am Glaskopf ein grünes 28 Zoll großes Herren Trekkingrad im Wert von mehreren 100 Euro. Das Fahrrrad stand vor einem Einfamilienhaus.

Möglicherweise fällt es durch das am Rad hängende dicke Zahlenschloss, einen braunen Brooks-Ledersattel und den darunter geklemmten Regenschutz auf. Das Rad hat außerdem eine mit Nabendynamo betriebene Beleuchtung.

Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wo ist ein solches Fahrrad seit spätestens Samstagmorgen aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg: Autoaufbruch gescheitert

Die mehrfachen und eindeutigen Hebelspuren auf der Fahrerseite des blauen Audi A 3 zeugen von dem Versuch des Autoaufbruchs. Der Schaden am Audi ist vermutlich vierstellig. Der Wagen stand zur Tatzeit am Montag, 05. September, zwischen 07.30 und 15 Uhr in der Ritterstraße. Wer hat dort in dieser Zeit Beobachtungen gemacht die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Cölbe: Unfall durch Lastwagenfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Auf dem Weg über die B 3 von Marburg Richtung Kassel touchierte ein 38 Jahre alte Mann mit seinem Lastwagen mit Anhänger nach Zeugenaussagen zwischen Schönstadt und Josbach mehrfach die Leitplanke.

Bei der Kontrolle in Josbach stellte sich heraus, dass der im Ausland lebende Lraftfahrer sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch von Betäubungsmitteln stand. Der Alkotest am Montag, 05. September, gegen 21.20 Uhr, durchgeführter Alkotest zeigte 2,33 Promille, der Drogentest einen Einfluss von Kokain und THC.

Die Polizei veranlasste die Blutprobe und unterband eine Weiterfahrt. An dem Lastwagen und am Anhänger entstand ein Gesamtschaden von mindestens 6.000 Euro.

Schweinsberg – Unfallflucht am Marktplatz

Bei einem noch unbekannten Fahrmanöver entstand an einem grauen BMW Kombi vorne links ein wohl vierstelliger Schaden. Aufgrund der gesicherten Lackspuren war ein weißes Fahrzeug an der Kollision beteiligt. Der Fahrer des noch unbekannten Fahrzeugs flüchtete. Die Unfallflucht war zwischen 16 Uhr am Sonntag und 05.30 Uhr am Montag, 05. September.

Der Kombi parkte in dieser Zeit gegenüber dem Anwesen Marktplatz 7. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise zu einem seit spätestens Montag frisch unfallbeschädigten weißen Fahrzeug, insbesondere wenn sich graue Fremdfarbe an der Kollisionsstelle befindet.

