Ludwigshafen (ots) – Am Montag 05.09.2022 gegen 16 Uhr, kollidierte ein 62-jähriger Radfahrer frontal mit einem männlichen E-Scooter-Fahrer in der Brunckstraße. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer fuhr zunächst weiter, drehte aber doch um und kehrte zum Unfallort zurück. Dort schlug er 2x mit der Faust in das Gesicht, des bereits durch den Unfall gestürzten und verletzten 62-Jährigen.

Währenddessen beleidigte der Täter noch sein Opfer. Im Anschluss entwendete er das Fahrrad des 62-Jährigen und ließ ihn verletzt zurück.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß, muskulöse Statur, schmales Gesicht.

Er trug ein weißes T-Shirt sowie eine helle Hose.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .