Kreis Bergstraße

17-Jährige und 16-Jährige sexuell belästigt

17-Jährige von Mann unsittlich berührt

Bensheim (ots) – Das Kommissariat 10 von der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein noch unbekannter Mann am Montagmittag 05.09. eine 17-Jährige sexuell belästigte. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat am Bahnhof Bensheim im Bereich Gleis 4.

Dort trat ein ca. 175-180 cm großer Mann gegen 12.15 Uhr an die junge Frau heran und berührte sie unsittlich am Oberkörper.

Anschließend lief er in Richtung der Unterführung davon.

Der Mannheim hatte kurze Haare, die braun oder blond waren. Er trug eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und suchen Augenzeugen des Vorfalls. Diese oder andere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Heppenheim zu melden Rufnummer 06252/706-0.

Im Supermarkt begrabscht

Bensheim (ots) – Am Montagmorgen 05.09.2022 belästigte ein noch unbekannter Mann die 16-jährige Kundin eines Supermarktes im Berliner Ring, nahe Schwanheimer Straße sexuell. Nach ersten Erkenntnissen berührte der Täter gegen 09.40 Uhr die junge Frau im Vorbeigehen unsittlich und flüchtete anschließend.

Das Kommissariat 10 in Heppenheim ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und prüft zudem aufgrund einer ähnlich gelagerten Tat, die sich in zeitlicher und örtlicher Nähe am Bahnhof in Bensheim zugetragen hat, einen möglichen Zusammenhang.

In beiden Fällen wurde der noch Unbekannte als etwa 60-70 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und bekleidet mit einer kurzen Hose sowie einem weißen T-Shirt, beschrieben.

Tür aufgehebelt – Geld aus Tasche gestohlen

Birkenau (ots) – In der Nacht zum Dienstag (5.-6.9.) haben Einbrecher die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Montagabend um 20 Uhr und Dienstagmorgen um 02.45 Uhr eingegrenzt.

Der noch unbekannte Täter hebelte die Eingangstür auf und entwendete Geld aus einer Handtasche. Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Die Heppenheimer Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt

38-Jähriger von Unbekannten geschlagen

Darmstadt (ots) – Am Montagabend (5.9.) hatte es ein noch unbekannter Mann aus noch nicht bekannten Gründen auf einen 38 -Jährigen am Europaplatz abgesehen. Der Täter trat gegen 20.30 Uhr an den Obdachlosen heran und schlug auf ihn ein. Infolge der Schläge wurde, fiel der 38-jährige Obdachlose zu Boden und verletzte sich. Er kam in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet wurden. Das Kommissariat 10 ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die den Hergang beobachten konnten oder Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die zuständige Kriminalpolizei in Darmstadt zu erreichen.

Fahrradgeschäft von Einbrecher heimgesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstag (3.9.) und Montag (5.9.) geriet ein Fahrradgeschäft in der Heidelberger Landstraße nahe Ecke Schwanenstraße in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter ein gekipptes Oberlicht, um sich gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Dabei wurde ein Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht.

Nach derzeitigem Stand machten die ungebetenen Besucher keine Beute. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Unbekannter kollidiert mit 74-jähriger Fußgängerin

Darmstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag (4.9.) ereignete sich im Kreuzungsbereich Michaelisstraße/Ecke Dornheimer Weg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 74-jährige Fußgängerin aus Griesheim leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Seniorin offenbar beabsichtigt gegen 15.35 Uhr den Dornheimer Weg im Bereich der Fußgängerampel zu überqueren, als sie von einem noch unbekannten Autofahrer vermutlich übersehen wurde.

Der noch unbekannte Fahrer, der auf ein Alter zwischen 60-70 Jahre geschätzt wurde war von der Michaelisstraße kommend nach links in den Dornheimer Weg eingebogen und kollidierte dort mit der 74-Jährigen. Infolge der Kollision stürzte die ältere Dame und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Opel Crossland gehandelt haben. Der Fahrer soll weiße Haare gehabt haben und mit einem karierten Hemd bekleidet gewesen sein.

Das 2. Polizeirevier ist mit den Unfallermittlungen betraut. Für den Fortgang des Verfahrens suchen die Beamten weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder ergänzende Hinweise zur Identität des geflüchteten Fahrers geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-41210 sind die Ermittler zu erreichen.

Groß-Gerau

Im Autoscooter unsittlich berührt – 20-Jähriger vorläufig fest

Kelsterbach (ots) – Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung nahm die Polizei am Montagabend 05.09.2022 auf dem Kerbplatz im Schloßweg einen 20-jährigen Mann vorläufig fest. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da sich der 20-Jährige gegenüber 2 jungen Mädchen, einer 14- und einer 15-Jährigen, auffällig verhalten hatte.

Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Im Zuge der ersten Befragung konnte ermittelt werden, dass der junge Mann während der Fahrt im Autoscooter unter anderem die 15-Jährige unsittlich berührt haben soll.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er musste die Ordnungshüter für weitere Maßnahmen mit auf die Station begleiten. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung verantworten müssen.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des Kriminalkommissariats 10 in Rüsselsheim nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Lastwagentank umgekippt – A5 mehrere Stunden gesperrt

Mörfelden-Walldorf/A5 (ots) – Am Dienstagvormittag (6.9.) kam es zu einem Unfall auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt, bei dem ein Lastwagentank umgekippt ist. Gegen 11.15 Uhr wurde die Polizei über den umgekippten Lastwagentank, kurz vor der Anschlussstelle Zeppelinheim, informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es im dortigen Baustellenbereich zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Lastwagen und einem links daneben fahrenden schwarzen Hyundai. Infolge des seitlichen Aufpralls soll der Lastwagen ins Schlingern geraten sein. Hierbei kippte der Tankauflieger nach rechts um. Dadurch wurden alle vier Fahrspuren blockiert.

Der schwarze Hyundai kam in einer Betonwand zum Stehen. Glücklicherweise blieben nach jetzigem Kenntnisstand der 48-jährige Brummifahrer sowie die beiden Insassen des Autos, der 75-jährige Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin, unverletzt.

Der Inhalt des Lastwagentanks, in dem sich nach aktuellem Stand 11 Tonnen Flüssigseifenextrakt befinden, wird von der Werksfeuerwehr aus Ludwigshafen abgepumpt. Im Anschluss soll der umgekippte Lastwagen mit einem speziellen Kran aufgerichtet und im Anschluss abgeschleppt werden.

Valide Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Bergungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten werden nach jetzigem Stand noch mehrere Stunden andauern. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten den dortigen Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Darmstadt-Dieburg

Wohnwagen im Visier Krimineller

Reinheim (ots) – Ein Wohnwagen in der Spessartstraße geriet in der Zeit zwischen Samstag (3.9.) und Montag (5.9.) in das Visier noch unbekannter Diebe, die sich Zugang zu dem Innenraum verschafften und dort Tabakwaren entwendeten.

Der von ihnen verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Unfallflucht mit Lastenrad

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 gegen 09:30 Uhr, kam es in der Schwanenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem entgegen kommenden Lastenradfahrer. Dabei streifte das Lastenrad die komplette rechte Fahrzeugseite des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer.

Der Lastenradfahrer fiel durch seine Körpergröße und einen leuchtend gelben Helm auf. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt (06157-9509-0) zu melden.

Südhessen

Kampagne “Brich Dein Schweigen-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht”

Darmstadt-Dieburg (ots) – Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist ein Problem, dass sich über alle Gesellschaftsschichten erstreckt. Jeder siebte Hinweis zu Missbrauchshandlungen stammt von Zeugen im gleichen Alter wie das des Opfers. Daher ist eine angemessene Aufklärung der Zielgruppen erforderlich. Die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs in Hessen steigen.

Im Kampf gegen alle Formen des Missbrauchs schöpft der Staat eine Vielzahl geeigneter Ressourcen aus. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch hat daher auch für die Region Südhessen höchste Priorität.

Aus diesem Grund starteten der Verein Bürger und Polizei Bergstraße e. V., sowie das Polizeipräsidium Südhessen, unterstützt von zahlreichen Hilfsorganisationen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften, die Kampagne “Brich Dein Schweigen – Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht”.

Ziel ist es, die Zeugen und Opfer zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen und Feststellungen mitzuteilen. Dabei kommt es darauf an, Hilfestellen einzubeziehen, die eine niedrigschwellige Beratung anbieten.

Am Dienstag (06.09.) nahm die Sozial- und Jugenddezernentin des Kreises, Kreisbeigeordnete Christel Sprößler vom Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Südhessen Rudi Heimann, Plakate zur Präventionskampagne entgegen.

v.l. Polizeikommissarin Beier, Sozial- und Jugenddezernentin Christel Sprößler, Polizeivizepräsident Rudi Heimann, KHK Rühl.

“Ich freue mich sehr, dass nun auch im Landratsamt die Plakate aufgehängt und damit der Bekanntheitsgrad unserer Kampagne sowie die Hilfetelefone gesteigert wird. Die Gesellschaft und zuvorderst die Eltern müssen sich angemessen informieren, um die Kinder und Jugendlichen bestmöglich schützen zu können”, so Rudi Heimann.

Christel Sprößler hob die Wichtigkeit des Themas hervor: “Die Prävention von sexuellem Missbrauch ist für uns im Landkreis Darmstadt-Dieburg schon lange ein wichtiges Thema im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung, gerne beteiligen wir uns deshalb auch an der aktuellen Kampagne.”

Wer die Kampagne unterstützen möchte oder weitere Informationen benötigt, findet weitere Hinweise über folgenden Link: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Kampagne-Brich-Dein-Schweigen/

