Wiesbaden/Frankfurt/Marburg (ots) – Am Mittwoch 30.08.2022 wurden 2 serbische und 2 montenegrinische Staatsangehörige wegen des Verdachts des Bandenmäßigen Anbaus und Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge festgenommen. Bei den Männern im Alter von 44, 47 und 50 Jahren soll es sich um Angehörige einer Tätergruppierung handeln, die über die Krypto-Plattform “Anom” kommunizierte. Sie steht im Verdacht professionelle Marihuana-Plantagen in Dautphetal im Landkreis Marburg-Biedenkopf sowie in Kirberg/Hünfelden im Landkreis Limburg-Weilburg betrieben zu haben.

Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen, die bereits seit Mai dieses Jahres geführt wurden, ist es am Mittwochabend gelungen, zwei Plantagen schlagartig zu betreten und zunächst 3 der 4 Beschuldigten festzunehmen.

Bei den anschließenden Durchsuchungen und Spuren Sicherungsmaßnahmen, die bis Freitag (02.09.22) andauerten, konnten etwa 55 Kilogramm Marihuana, die in mehr als ein Dutzend Müllsäcke verpackt waren, sowie 50 Säcke mit Cannabis Verschnitt aufgefunden und sichergestellt werden. Auch der Abbau der Plantagen gestaltete sich sehr aufwändig. Hier unterstützte unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Kirberg tatkräftig.

Die professionelle Plantage im Landkreis Marburg-Biedenkopf, in der mehr als 2.300 Pflanzkübel standen, war bereits abgeerntet. Allerdings hatten die Tatverdächtigen schon wieder über 300 neue Setzlinge gepflanzt, etwa 2.000 weitere standen bereit.

Auch der mutmaßliche Kopf der Gruppierung konnte schließlich noch am selben Abend in seiner Wohnung in Frankfurt am Main festgenommen werden.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstag 01.09.2022, dem Haftrichter beim AG Marburg vorgeführt, der gegen alle antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete.

