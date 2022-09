Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Flächenbrand

Grünstadt (ots) – Am Montag, 05.09.2022 kurz nach 17:00 Uhr wurde der Polizei Grünstadt der Brand einer Grünfläche im Bereich der Autobahnabfahrt nördlich der BAB6 gemeldet. Es kam dort aus ungeklärten Gründen zum Brand einer etwa 800qm großes Grünfläche. Der Brand konnte zügig durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehren der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leininger Land gelöscht werden.

Grünstadt: Ohne Führerschein PKW geführt

Grünstadt (ots) – Am 03.09.2022, gegen 19:48 Uhr, sollte ein PKW in dem Kreuzerweg in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen hinter sich bemerkte, versuchte dieser sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er unvermittelt seine Fahrtrichtung änderte und abbog. In der Philipp-Rüttger-Straße stellte der Fahrzeugführer seinen PKW am rechten Fahrbahnrand ab und versuchte sich fußläufig zu entfernen. Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt konnte der Flüchtige eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daneben konnte in seinem Fahrzeug ein Schlagring und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Des Weiteren verlief ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC, weshalb dem 30-jährigen Mann in dem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren gegen den 30-jährigen wurden eingeleitet.

Grünstadt: E-Scooter ohne erforderlichen Versicherungsschutz geführt

Grünstadt (ots) – Am Sonntag, 04.09.2022 gegen 20:50 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der junge Mann gab schließlich zu, nicht über die erforderliche Versicherung zu verfügen. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Wattenheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Wattenheim (ots) – Am Sonntag, 04.09.2022 kurz nach 19:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger mit seinem Fahrrad die K32 von Wattenheim kommend in Fahrtrichtung Altleiningen. Im Verlauf der Strecke kam der Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen im Gesichts-, Schulter- und Beinbereich zu. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Ein plötzlicher Defekt am Fahrrad kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt (Tel: 06359/93120) in Verbindung zu setzen.

Kirchheim: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Fußgänger

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 04.09.2022 gegen 16:00 Uhr kam es in der Weinstraße Nord in Kirchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger. Der 73-jährige Fußgänger überquerte im Bereich des Ortseingangs die Weinstraße Nord und übersah hierbei einen aus Richtung Ortsmitte herannahenden 29-jährigen Motorradfahrer. Bei der Kollision erlitt der Fußgänger eine Kopfverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, lediglich an seinem Motorrad entstand leichter Sachschaden. Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere der Fahrer eines roten Motorradrades welcher zum Unfallzeitpunkt ebenfalls die Weinstraße Nord befuhr, werden gebeten sich mit der Polizei Grünstadt (Tel: 06359/93120) in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):