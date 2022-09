Beherzter Autofahrer wird zum Feuerwehrmann

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer wird auf einen Brand aufmerksam und löscht diesen selbstständig ab. Am Freitag 02.09.2022 gerieten an einer viel befahrenen Straße in der Innenstadt ein Baum sowie umliegendes trockenes Laub in Brand. Ein 36-jähriger Autofahrer, der einen Feuerlöscher im PKW mitführte, hielt sofort an und löschte den Brand vollständig ab.

Die kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Ursächlich für den Brand dürfte eine sorglos weggeworfene Zigarette gewesen sein. Dank des beherzten Einschreitens konnte Schlimmeres verhindert werden.|PvD

Versuchter Raub

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer haben am späten Sonntag 04.09.2022 versucht, einen 22-Jährigen auszurauben. Die Männer sollen den 22-jährigen Mann gegen 23:50 Uhr in der Pariser Straße verfolgt haben. In Höhe der Hausnummer 167 forderte einer der Männer den 22-Jährigen unter Vorhalt einer schwarzen Pistole auf, seine Tasche und sein Handy fallen zu lassen. Der 22-Jährige konnte flüchten und rief die Polizei.

Täterbeschreibung:

Er beschrieb die Männer als ca. 1,75 Meter groß. Der Mann mit der Pistole habe deutsch mit einem arabischen Akzent gesprochen. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und eine Chicago Bulls Basecap.

Sein Begleiter trug blaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover, sowie einen grauen Fischerhut.

Zeugen, die Hinweise auf die zwei Männer geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0631 369-2250 zu melden.| elz

Kupferdiebstahl – Dach abgedeckt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben Kupferplatten vom Dach eines Gebäudes in der Lina-Pfaff-Straße gestohlen. Laut Aussage eines Zeugen müssen die Täter zwischen Freitag 26.08. und Montag 29.08.2022 auf das Gelände eingedrungen sein und den kompletten Dachbelag demontiert haben.

Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

Ehrlicher Finder gibt Geldschein bei der Polizei ab

Kaiserslautern (ots) – Der 42-jährige Besucher des Wochenmarktes fand auf dem Stiftsplatz eine zusammengefaltete Euro-Banknote. Da er keinen Verlierer ausfindig machen konnte und das örtliche Fundbüro an Wochenenden nicht geöffnet ist, gab er den Geldschein bei einer Polizeiinspektion ab.

Meldet sich nun der Besitzer, hat der Finder Anspruch auf 5 Prozent Finderlohn. Taucht der Besitzer des Geldes über 6 Monate nicht beim Fundbüro auf, darf sich der Finder freuen: Der gesamte Betrag wandert in seinen Besitz.

Kreis Kaiserslautern

Fuchs durch verbotenes Fangeisen verletzt – Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt derzeit in Sulzbachtal wegen des Verdachts der Jagdwilderei und benötigt dringend Zeugenhinweise. Eine Zeugin verständigte am Sonntagvormittag die Polizei Kaiserslautern, weil sie einen verletzten Fuchs aufgefunden hatte. Der Fuchs hatte ein verbotenes Fangeisen am Hinterlauf.

Die Beamten erlösten das schwer verletzte Tier mit Schüssen aus der Dienstpistole von seinem Leiden. Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0631 369-2150 zu melden. |elz